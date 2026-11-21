Ο Τζααφάρ Τζάκσον έχασε τη φωνή του μετά τα γυρίσματα του «Don’t Stop ’Til You Get Enough» για τη βιογραφική ταινία του Μάικλ Τζάκσον
Ο Τζααφάρ Τζάκσον έχασε τη φωνή του μετά τα γυρίσματα του «Don’t Stop ’Til You Get Enough» για τη βιογραφική ταινία του Μάικλ Τζάκσον
Ήταν δύσκολο για εμένα να τραγουδάω τόσο ψηλά, εξήγησε ο ανιψιός του «βασιλιά της ποπ»
Τη φωνή του έχασε ο Τζααφάρ Τζάκσον μετά τα γυρίσματα του «Don’t Stop ’Til You Get Enough» για τη βιογραφική ταινία του Μάικλ Τζάκσον, όπως αποκάλυψε ο ίδιος.
Ο 30χρονος ηθοποιός, γιος του Τζερμέιν Τζάκσον, υποδύεται στο φιλμ τον αείμνηστο αδελφό του πατέρα του, αναλαμβάνοντας να παίξει, να χορέψει και να τραγουδήσει όπως ο «βασιλιάς της ποπ». Σε συνέντευξή του στους Los Angeles Times, που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, εξήγησε πόσο απαιτητικές ήταν κάποιες από τις σκηνές, με τον ίδιο να καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για να τα καταφέρει.
Ο Τζαάφαρ Τζάκσον περιέγραψε αναλυτικά: «Θυμάμαι ότι γυρίζαμε τη σκηνή του “Don’t Stop ’Til You Get Enough”, όταν βρισκόμουν στο στούντιο μαζί με τον Κουίνσι Τζόουνς και τον μηχανικό ήχου Μπρους Σουίντιεν. Εκείνη την ημέρα τραγουδούσα ολόκληρο το τραγούδι σε φαλτσέτο και την επόμενη ημέρα η φωνή μου είχε χαθεί. Την έχασα μόνο από τα γυρίσματα εκείνης της μίας σκηνής», αποκάλυψε.
Αναφερόμενος στην αναδημιουργία του «Don’t Stop ’Til You Get Enough», της μεγάλης επιτυχίας του 1979, με έναν συνδυασμό από τα αυθεντικά φωνητικά του Μάικλ Τζάκσον και τα δικά του, επισήμανε ακόμη πως η διαδικασία τον έκανε να αντιληφθεί καλύτερα την απαιτητική δουλειά που κρύβεται πίσω από μια ηχογράφηση: «Απλώς με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι, όταν ακούς έναν δίσκο, δεν αντιλαμβάνεσαι τη δουλειά που χρειάζεται για να γίνει και για να δημιουργηθεί», σημείωσε.
«Αυτό ήταν δύσκολο για τη φωνή μου, το να τραγουδάω τόσο ψηλά», παραδέχτηκε ο Τζααφάρ Τζάκσον και συμπλήρωσε: «Αλλά ήταν πραγματικά ωραίο να μπορώ να φτάσω ή να προσπαθήσω να φτάσω τη φωνητική ικανότητα του Μάικλ σε εκείνη τη στιγμή, σε εκείνη τη σκηνή, ειδικά για την εποχή, γιατί εκείνο το τραγούδι ήταν ένα από τα αγαπημένα του, το οποίο έγραψε στα πρώτα χρόνια της καριέρας του».
Όπως δήλωσε ο ίδιος, μελέτησε σε βάθος τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον: «Το να προσπαθείς να τα κρατήσεις όλα αυτά στο μυαλό σου είναι συγκλονιστικό. Υπάρχουν πάρα πολλά, πάρα πολλά τραγούδια, πάρα πολλή ιστορία, για να προσπαθήσεις να τα έχεις όλα στο μυαλό σου», είπε και πρόσθεσε πως για να μπορέσει να αφοσιωθεί πλήρως στον ρόλο, δημιούργησε έναν χώρο αφιερωμένο στον κόσμο του θείου του: «Ήθελα ένα δωμάτιο στο οποίο θα μπορούσα να μπω πραγματικά και να περιβάλλομαι 360 μοίρες από τον κόσμο του Μάικλ. Έβαλα εικόνες, αποφθέγματα, μάντρα και μια ολόκληρη χρονολογική γραμμή. Έκανα πολλή προπόνηση εκεί και πραγματικά μου επέτρεψε να βυθιστώ στον κόσμο του».
Σχετικά με τα συναισθήματά του όταν παρακολούθησε τον εαυτό του στην ταινία, υποδυόμενος τον θείο τουμ ανέφερε: «Όταν είδα για πρώτη φορά το “Michael”, προσπάθησα όσο καλύτερα μπορούσα να το παρακολουθήσω από την οπτική γωνία του κοινού, αντί να κρίνω τον εαυτό μου. Νομίζω ότι τα πήγα αρκετά καλά. Μπόρεσα να απολαύσω αυτές τις σκηνές. Αλλά σίγουρα τη δεύτερη φορά το απόλαυσα πολύ περισσότερο».
Η ταινία «Michael», σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φουκουά και σενάριο του Τζον Λόγκαν, καταγράφει την άνοδο του θρυλικού τραγουδιστή, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 50 ετών το 2009, από την ένταξή του στη Motown Records το 1969 ως μέλος των Jackson 5 μέχρι την κορύφωση της καριέρας του ως «βασιλιάς της ποπ».
Μετά την κυκλοφορία της στις 24 Απριλίου, η ταινία «Michael» ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office τον Ιούλιο, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες του 2026 και την πιο εμπορική βιογραφική ταινία όλων των εποχών.
Ο 30χρονος ηθοποιός, γιος του Τζερμέιν Τζάκσον, υποδύεται στο φιλμ τον αείμνηστο αδελφό του πατέρα του, αναλαμβάνοντας να παίξει, να χορέψει και να τραγουδήσει όπως ο «βασιλιάς της ποπ». Σε συνέντευξή του στους Los Angeles Times, που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, εξήγησε πόσο απαιτητικές ήταν κάποιες από τις σκηνές, με τον ίδιο να καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για να τα καταφέρει.
Ο Τζαάφαρ Τζάκσον περιέγραψε αναλυτικά: «Θυμάμαι ότι γυρίζαμε τη σκηνή του “Don’t Stop ’Til You Get Enough”, όταν βρισκόμουν στο στούντιο μαζί με τον Κουίνσι Τζόουνς και τον μηχανικό ήχου Μπρους Σουίντιεν. Εκείνη την ημέρα τραγουδούσα ολόκληρο το τραγούδι σε φαλτσέτο και την επόμενη ημέρα η φωνή μου είχε χαθεί. Την έχασα μόνο από τα γυρίσματα εκείνης της μίας σκηνής», αποκάλυψε.
Jaafar Jackson Lost His Voice After Recording This Michael Jackson Song for Biopic https://t.co/g9TOEI6nIs— People (@people) November 21, 2026
Αναφερόμενος στην αναδημιουργία του «Don’t Stop ’Til You Get Enough», της μεγάλης επιτυχίας του 1979, με έναν συνδυασμό από τα αυθεντικά φωνητικά του Μάικλ Τζάκσον και τα δικά του, επισήμανε ακόμη πως η διαδικασία τον έκανε να αντιληφθεί καλύτερα την απαιτητική δουλειά που κρύβεται πίσω από μια ηχογράφηση: «Απλώς με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι, όταν ακούς έναν δίσκο, δεν αντιλαμβάνεσαι τη δουλειά που χρειάζεται για να γίνει και για να δημιουργηθεί», σημείωσε.
«Αυτό ήταν δύσκολο για τη φωνή μου, το να τραγουδάω τόσο ψηλά», παραδέχτηκε ο Τζααφάρ Τζάκσον και συμπλήρωσε: «Αλλά ήταν πραγματικά ωραίο να μπορώ να φτάσω ή να προσπαθήσω να φτάσω τη φωνητική ικανότητα του Μάικλ σε εκείνη τη στιγμή, σε εκείνη τη σκηνή, ειδικά για την εποχή, γιατί εκείνο το τραγούδι ήταν ένα από τα αγαπημένα του, το οποίο έγραψε στα πρώτα χρόνια της καριέρας του».
Όπως δήλωσε ο ίδιος, μελέτησε σε βάθος τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον: «Το να προσπαθείς να τα κρατήσεις όλα αυτά στο μυαλό σου είναι συγκλονιστικό. Υπάρχουν πάρα πολλά, πάρα πολλά τραγούδια, πάρα πολλή ιστορία, για να προσπαθήσεις να τα έχεις όλα στο μυαλό σου», είπε και πρόσθεσε πως για να μπορέσει να αφοσιωθεί πλήρως στον ρόλο, δημιούργησε έναν χώρο αφιερωμένο στον κόσμο του θείου του: «Ήθελα ένα δωμάτιο στο οποίο θα μπορούσα να μπω πραγματικά και να περιβάλλομαι 360 μοίρες από τον κόσμο του Μάικλ. Έβαλα εικόνες, αποφθέγματα, μάντρα και μια ολόκληρη χρονολογική γραμμή. Έκανα πολλή προπόνηση εκεί και πραγματικά μου επέτρεψε να βυθιστώ στον κόσμο του».
Σχετικά με τα συναισθήματά του όταν παρακολούθησε τον εαυτό του στην ταινία, υποδυόμενος τον θείο τουμ ανέφερε: «Όταν είδα για πρώτη φορά το “Michael”, προσπάθησα όσο καλύτερα μπορούσα να το παρακολουθήσω από την οπτική γωνία του κοινού, αντί να κρίνω τον εαυτό μου. Νομίζω ότι τα πήγα αρκετά καλά. Μπόρεσα να απολαύσω αυτές τις σκηνές. Αλλά σίγουρα τη δεύτερη φορά το απόλαυσα πολύ περισσότερο».
Η ταινία «Michael», σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φουκουά και σενάριο του Τζον Λόγκαν, καταγράφει την άνοδο του θρυλικού τραγουδιστή, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 50 ετών το 2009, από την ένταξή του στη Motown Records το 1969 ως μέλος των Jackson 5 μέχρι την κορύφωση της καριέρας του ως «βασιλιάς της ποπ».
Μετά την κυκλοφορία της στις 24 Απριλίου, η ταινία «Michael» ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office τον Ιούλιο, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες του 2026 και την πιο εμπορική βιογραφική ταινία όλων των εποχών.
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