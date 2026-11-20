Το myNN, διαθέσιμο online σε υπολογιστές, καθώς και σε κινητά μέσω της σχετικής εφαρμογής, αποτελεί το κεντρικό ψηφιακό σημείο πρόσβασης στις υπηρεσίες και παροχές της NN Hellas για τους ασφαλισμένους της.
«The Basketball Show» με καλεσμένο τον Νίκο Μπουντούρη: Η ραψωδία του Παναθηναϊκού στο Κάουνας και η μάχη του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ
«The Basketball Show» με καλεσμένο τον Νίκο Μπουντούρη: Η ραψωδία του Παναθηναϊκού στο Κάουνας και η μάχη του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ
Η εκπομπή του protothema.gr για το μπάσκετ το μεσημέρι της Παρασκευής
UPD:
Το «The Basketball Show» πιστό σε ένα ακόμα ραντεβού μεταφέρει και αναλύει όλα τα νέα της μπασκετικής επικαιρότητας.
Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Μαυροειδής, Κώστας Σωτηρίου αναλύουν τα δεδομένα, με τους Μιχάλη Στεφάνου και Γιώργο Πετρίδη, να μεταφέρουν όλα τα τελευταία νέα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού αντίστοιχα. Καλεσμένος στην εκπομπή ο Νίκος Μπουντούρης.
Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Μαυροειδής, Κώστας Σωτηρίου αναλύουν τα δεδομένα, με τους Μιχάλη Στεφάνου και Γιώργο Πετρίδη, να μεταφέρουν όλα τα τελευταία νέα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού αντίστοιχα. Καλεσμένος στην εκπομπή ο Νίκος Μπουντούρης.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα