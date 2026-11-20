Η εκπομπή του protothema.gr για το μπάσκετ το μεσημέρι της Παρασκευής

Το «The Basketball Show» πιστό σε ένα ακόμα ραντεβού μεταφέρει και αναλύει όλα τα νέα της μπασκετικής επικαιρότητας.



Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Μαυροειδής, Κώστας Σωτηρίου αναλύουν τα δεδομένα, με τους Μιχάλη Στεφάνου και Γιώργο Πετρίδη, να μεταφέρουν όλα τα τελευταία νέα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού αντίστοιχα. Καλεσμένος στην εκπομπή ο Νίκος Μπουντούρης.