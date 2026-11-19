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Ιστιοπλοΐα: Ανοίγει πανιά την Παρασκευή η «35η Athens International Sailing Week 2026»
Ιστιοπλοΐα: Ανοίγει πανιά την Παρασκευή η «35η Athens International Sailing Week 2026»
Θα αγωνιστούν 542 ιστιοπλόοι (361 άντρες και 181 γυναίκες) από 20 χώρες και συγκεκριμένα τις Ουγγαρία, Λιθουανία, Τουρκία, Μονακό, Κροατία, Κύπρο, Ισπανία, Φινλανδία, Καναδά, Πολωνία, Ελβετία, Γαλλία, Μάλτα, Νορβηγία, Ισραήλ, Γερμανία, Ιταλία, ΗΠΑ, Λετονία και φυσικά την Ελλάδα
Όλα είναι έτοιμα για την πρεμιέρα της «35ης Athens International Sailing Week 2026» που διοργανώνει η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία σε συνεργασία με τον Ν.ΑΟ. Βούλας και τον Ν.Ο. Π Φαλήρου.
Η ιστορική διοργάνωση θα ξεκινήσει Παρασκευή από τις 12 το μεσημέρι με τις διεθνείς κατηγορίες. Θα αγωνιστούν 542 ιστιοπλόοι (361 άντρες και 181 γυναίκες) από 20 χώρες και συγκεκριμένα τις Ουγγαρία, Λιθουανία, Τουρκία, Μονακό, Κροατία, Κύπρο, Ισπανία, Φινλανδία, Καναδά, Πολωνία, Ελβετία, Γαλλία, Μάλτα, Νορβηγία, Ισραήλ, Γερμανία, Ιταλία, ΗΠΑ, Λετονία και φυσικά την Ελλάδα.
Αναλυτικά θα αγωνιστούν 274 σκάφη στα Οπτιμιστ, 50 στα 420 (διθέσιο), 74 στα ILCA 4, 39 στα ILCA 6, 47 στα Techno 293 και 8 στα Techno 293 Plus.
Στις εγκαταστάσεις του «Athens International Sailing Center» θα διεξαχθούν τα Οπτιμιστ και τα Techno, τα ILCA 4 και ILCA 6 θα φιλοξενηθούν στον Ν.Α.Ο. Βούλας και τα 420 στον Ν.Ο.Π. Φαλήρου.
Το ενδιαφέρον είναι τεράστιο και γι’ αυτό στα 420 θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση από το κανάλι της ΕΙΟ στο You Tube, έτσι ώστε οι φίλοι του αθλήματος να έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τις προσπάθειες των ιστιοπλόων.
Η πρώτη φάση της διοργάνωσης θα ολοκληρωθεί την Κυριακή και από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι ιστιοδρομίες της δεύτερης φάσης των ολυμπιακών κατηγοριών που ταυτόχρονα είναι και πανελλήνια πρωταθλήματα.
Συγκεκριμένα θα γίνουν κούρσες στα iQFOiL (42 σκάφη), τα ΙLCA 6 γυναικών (25), τα ILCA 7 ανδρών (30) και τα 49er (διθέσιο, 4 σκάφη).
Όλες οι κατηγορίες θα διεξαχθούν στο «Athens International Sailing Center, εκτός από τα iQFOiL που θα φιλοξενηθούν στον Ν.Α.Ο. Μάτι Αττικής.
Χορηγοί του αγώνα είναι η Dole Hellas και η Hellas Water Supply και χορηγός επικοινωνίας η Skipper OnDeck Magazine.
Η ιστορική διοργάνωση θα ξεκινήσει Παρασκευή από τις 12 το μεσημέρι με τις διεθνείς κατηγορίες. Θα αγωνιστούν 542 ιστιοπλόοι (361 άντρες και 181 γυναίκες) από 20 χώρες και συγκεκριμένα τις Ουγγαρία, Λιθουανία, Τουρκία, Μονακό, Κροατία, Κύπρο, Ισπανία, Φινλανδία, Καναδά, Πολωνία, Ελβετία, Γαλλία, Μάλτα, Νορβηγία, Ισραήλ, Γερμανία, Ιταλία, ΗΠΑ, Λετονία και φυσικά την Ελλάδα.
Αναλυτικά θα αγωνιστούν 274 σκάφη στα Οπτιμιστ, 50 στα 420 (διθέσιο), 74 στα ILCA 4, 39 στα ILCA 6, 47 στα Techno 293 και 8 στα Techno 293 Plus.
Στις εγκαταστάσεις του «Athens International Sailing Center» θα διεξαχθούν τα Οπτιμιστ και τα Techno, τα ILCA 4 και ILCA 6 θα φιλοξενηθούν στον Ν.Α.Ο. Βούλας και τα 420 στον Ν.Ο.Π. Φαλήρου.
Το ενδιαφέρον είναι τεράστιο και γι’ αυτό στα 420 θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση από το κανάλι της ΕΙΟ στο You Tube, έτσι ώστε οι φίλοι του αθλήματος να έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τις προσπάθειες των ιστιοπλόων.
Η πρώτη φάση της διοργάνωσης θα ολοκληρωθεί την Κυριακή και από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι ιστιοδρομίες της δεύτερης φάσης των ολυμπιακών κατηγοριών που ταυτόχρονα είναι και πανελλήνια πρωταθλήματα.
Συγκεκριμένα θα γίνουν κούρσες στα iQFOiL (42 σκάφη), τα ΙLCA 6 γυναικών (25), τα ILCA 7 ανδρών (30) και τα 49er (διθέσιο, 4 σκάφη).
Όλες οι κατηγορίες θα διεξαχθούν στο «Athens International Sailing Center, εκτός από τα iQFOiL που θα φιλοξενηθούν στον Ν.Α.Ο. Μάτι Αττικής.
Χορηγοί του αγώνα είναι η Dole Hellas και η Hellas Water Supply και χορηγός επικοινωνίας η Skipper OnDeck Magazine.
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