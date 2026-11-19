Πώς η τεχνολογία και οι διαφορετικές επιλογές μετακίνησης μάς επιτρέπουν να περιορίσουμε την ταλαιπωρία και να απολαύσουμε περισσότερο την καθημερινότητά μας.
Ο Κομπανί μίλησε ανοικτά για την περιπέτεια της υγείας του
Σε λεπτομέρειες προχώρησε ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, όσον αφορά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα και είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί εκτός δράσης
Ο Βέλγος τεχνικός είχε διαγνωστεί με μηνιγγίτιδα, έπειτα από περιστατικό κατά το οποίο είχε καταρρεύσει κατά τη διάρκεια προπόνησης των Βαυαρών, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στο εσωτερικό του συλλόγου.
Bayern Munich head coach Vincent Kompany says he feels “very good” but “didn’t listen closely enough” to his body following his four-week absence due to health issues. Kompany collapsed at the club’s training facilities and was taken to hospital last month. More from @bosherL https://t.co/0ShpspPHvE— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 19, 2026
Πλέον, ο 40χρονος προπονητής έχει επιστρέψει στα καθήκοντά του και έδωσε κανονικά το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της Μπάγερν με την Κολωνία (20/11, 21:30).
Ο Κομπανί αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για το ενδιαφέρον και τη στήριξη που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της απουσίας του. Όπως ξεκαθάρισε, πλέον αισθάνεται καλά και είναι έτοιμος να επιστρέψει πλήρως στην καθημερινότητα της ομάδας.
💬 Kompany über die Unterstützung: "Ich habe viel Unterstützung erfahren. Man darf nicht vergessen, wie viele Menschen wollen, dass man es gut macht. Es fühlt sich so an, dass ich weitergehen möchte. Es ist natürlich noch ein Thema. Aber das Wichtigste ist, dass wir immer aus einem Blickwinkel auf die Welt schauen. Man bekommt aber auch viel Unterstützung. Neben meiner Familie möchte ich auch der Trainer-Community danken. Wir sind immer im Wettbewerb, aber fast jeder Trainer hat sich bei mir gemeldet, auch wenn wir gegeneinander gespielt und vielleicht auch gestritten haben. Das ist etwas Schönes." 🤝— FC Bayern München (@FCBayern) November 19, 2026
Αρχικά είπε: «Ήμουν ευγνώμων για τη στήριξη που έλαβα. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος και μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα. Κοιτάζοντας πλέον πίσω σε όσα συνέβησαν, θεωρώ ότι όλα εξελίχθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έλαβα άμεση υποστήριξη από τον σύλλογο και τους γιατρούς και τους είμαι βαθιά ευγνώμων».
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Προσπαθείς γρήγορα να ξαναβρείς την ηρεμία σου και έπειτα περιμένεις τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Η διαδικασία ήταν θετική, καθώς όλες οι εξετάσεις ήταν καθησυχαστικές. Θέλω να τονίσω ότι βρίσκομαι σε πολύ καλή κατάσταση υγείας. Υποβλήθηκα σε πολλές εξετάσεις και όλες οι απαντήσεις ήταν καθαρές.
Σε αυτή την περίοδο ηρεμίας προσπαθείς επίσης να μάθεις κάτι και να αποκομίσεις οφέλη από όσα συνέβησαν. Βρήκα ενδιαφέρον και το γεγονός ότι παρακολούθησα την ομάδα από μια διαφορετική οπτική γωνία, βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι ποδοσφαιριστές και το προπονητικό επιτελείο. Τώρα αισθάνομαι πολύ καλά και είμαι χαρούμενος που επέστρεψα στην ομάδα».
Όταν παίξαμε με την Άρσεναλ, ήμουν ειλικρινής σχετικά με όσα είχαν συμβεί. Ήμουν απλώς άρρωστος και ίσως δεν άκουσα όσο θα έπρεπε το σώμα μου. Όλα όσα ακολούθησαν ήταν αποτέλεσμα αυτού. Δεν θέλω να υποβαθμίσω τη σοβαρότητα όσων πέρασα, καθώς ήταν σίγουρα ένα σοκ. Ωστόσο, συνέβη επειδή συνέχισα να εργάζομαι, ενώ πραγματικά χρειαζόμουν ξεκούραση».
Για την τωρινή του κατάσταση τόνισε: «Τώρα αισθάνομαι καλά, αλλά έχω περάσει μια μακρά περίοδο θεραπείας και αποκατάστασης από τότε. Ελπίζω τα πράγματα να επιστρέψουν στην κανονικότητα όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων για την αντίδραση του συλλόγου και όλων των μελών του ιατρικού επιτελείου, που ήταν δίπλα μου μέρα και νύχτα και κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες για να με φροντίσουν».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr