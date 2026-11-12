Πού θα πετύχει τελικά το 1.000ό γκολ της καριέρας του ο Ρονάλντο;

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Τούρκος δημοσιογράφος Γιαγκίζ Σαμπούντσογλου, μέσω της εκπομπής του στο κανάλι KAFA Sports στο YouTube, ένας ατζέντης-διαμεσολαβητής έχει ήδη διερευνήσει το ενδιαφέρον ομάδων της Τουρκίας για την απόκτηση του 40χρονου επιθετικού.Ο Ρονάλντο δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Αλ Νασρ μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Αυτό σημαίνει ότι από τον προσεχή Ιανουάριο θα έχει τη δυνατότητα να υπογράψει σε οποιαδήποτε ομάδα επιθυμεί, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη μετακίνησή του ως ελεύθερος το καλοκαίρι.Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να αλλάξει και το σκηνικό γύρω από ένα ιστορικό ορόσημο. Ο Πορτογάλος απέχει πλέον μόλις 15 γκολ από τα 1.000 στην επαγγελματική του καριέρα, έχοντας φτάσει μέχρι στιγμής τα 985. Εάν αποχωρήσει από την Αλ Νασρ τον Ιανουάριο, υπάρχει το ενδεχόμενο να σημειώσει το ιστορικό τέρμα μακριά από τη Σαουδική Αραβία, στερώντας από τους φίλους της ομάδας τη δυνατότητα να πανηγυρίσουν μαζί του το συγκεκριμένο επίτευγμα.Χωρίς ενδείξεις αποχώρησης από την Αλ ΝασρΠαρά τα σενάρια που κυκλοφορούν στην Τουρκία, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι ο Ρονάλντο εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης από την Αλ Νασρ. Ο Πορτογάλος διανύει την τέταρτη σεζόν του στη Σαουδική Αραβία και συνεχίζει να αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο της ομάδας, η οποία διεκδικεί τους εγχώριους και διεθνείς στόχους της.Η μεταγραφική φημολογία έρχεται σε μια περίοδο σημαντικών εξελίξεων για τον CR7, μετά και την ανακοίνωση της αποχώρησής του από την εθνική Πορτογαλίας, έπειτα από 23 χρόνια παρουσίας.Ο Ρονάλντο ολοκλήρωσε τη διεθνή καριέρα του με 234 συμμετοχές και 146 γκολ, έχοντας κατακτήσει τρεις τίτλους με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του: το Euro 2016 και δύο Nations League, το 2019 και το 2025.