Στα χιόνια και με τσουχτερό κρύο η μάχη της Εθνικής U21 κόντρα στην Ισλανδία, δείτε βίντεο
SPORTS
Euro U21 play off Εθνική Ελπίδων Ισλανδία

Στα χιόνια και με τσουχτερό κρύο η μάχη της Εθνικής U21 κόντρα στην Ισλανδία, δείτε βίντεο

Κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες διεξάγεται η αναμέτρηση της Εθνικής Ελπίδων με την Ισλανδία στο πλαίσιο των play off του Euro U21

Στα χιόνια και με τσουχτερό κρύο η μάχη της Εθνικής U21 κόντρα στην Ισλανδία, δείτε βίντεο
Σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό από αυτό που έχουν συνηθίσει βρίσκεται η Εθνική Ελπίδων, η οποία αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ισλανδία στο πλαίσιο των play offτου EURO U21.

Η αναμέτρηση διεξάγεται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, καθώς το χιονισμένο τοπίο και η θερμοκρασία, που βρίσκεται στους -1 βαθμούς Κελσίου, δημιουργούν ένα απαιτητικό περιβάλλον για τους νεαρούς διεθνείς.



Η «γαλανόλευκη» καλείται να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες συνθήκες του αγώνα, έχοντας απέναντί της όχι μόνο την αντίπαλη ομάδα, αλλά και το τσουχτερό κρύο.

Πρόκειται για μία σημαντική αναμέτρηση στην προσπάθεια της Εθνικής Ελπίδων να εξασφαλίσει την παρουσία της στην τελική φάση του Euro U21, με τους Έλληνες διεθνείς να καλούνται να δώσουν τη δική τους μάχη μέσα σε ένα πραγματικά χειμωνιάτικο σκηνικό.


Thema Insights

Το ελληνικό κριθάρι περνά από το χωράφι στην εποχή των δεδομένων

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν  αξία για τους παραγωγούς. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης