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Στα χιόνια και με τσουχτερό κρύο η μάχη της Εθνικής U21 κόντρα στην Ισλανδία, δείτε βίντεο
Στα χιόνια και με τσουχτερό κρύο η μάχη της Εθνικής U21 κόντρα στην Ισλανδία, δείτε βίντεο
Κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες διεξάγεται η αναμέτρηση της Εθνικής Ελπίδων με την Ισλανδία στο πλαίσιο των play off του Euro U21
Σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό από αυτό που έχουν συνηθίσει βρίσκεται η Εθνική Ελπίδων, η οποία αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ισλανδία στο πλαίσιο των play offτου EURO U21.
Η αναμέτρηση διεξάγεται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, καθώς το χιονισμένο τοπίο και η θερμοκρασία, που βρίσκεται στους -1 βαθμούς Κελσίου, δημιουργούν ένα απαιτητικό περιβάλλον για τους νεαρούς διεθνείς.
Η «γαλανόλευκη» καλείται να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες συνθήκες του αγώνα, έχοντας απέναντί της όχι μόνο την αντίπαλη ομάδα, αλλά και το τσουχτερό κρύο.
Πρόκειται για μία σημαντική αναμέτρηση στην προσπάθεια της Εθνικής Ελπίδων να εξασφαλίσει την παρουσία της στην τελική φάση του Euro U21, με τους Έλληνες διεθνείς να καλούνται να δώσουν τη δική τους μάχη μέσα σε ένα πραγματικά χειμωνιάτικο σκηνικό.
Η αναμέτρηση διεξάγεται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, καθώς το χιονισμένο τοπίο και η θερμοκρασία, που βρίσκεται στους -1 βαθμούς Κελσίου, δημιουργούν ένα απαιτητικό περιβάλλον για τους νεαρούς διεθνείς.
Η «γαλανόλευκη» καλείται να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες συνθήκες του αγώνα, έχοντας απέναντί της όχι μόνο την αντίπαλη ομάδα, αλλά και το τσουχτερό κρύο.
Πρόκειται για μία σημαντική αναμέτρηση στην προσπάθεια της Εθνικής Ελπίδων να εξασφαλίσει την παρουσία της στην τελική φάση του Euro U21, με τους Έλληνες διεθνείς να καλούνται να δώσουν τη δική τους μάχη μέσα σε ένα πραγματικά χειμωνιάτικο σκηνικό.
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