Φρενίτιδα για την διαδοχή στην Nvidia μετά την παραίτηση Χουάνγκ - Ο Τραμπ προτείνει τον πρώην CEO της Apple Τιμ Κουκ για διάδοχό του
Φρενίτιδα για την διαδοχή στην Nvidia μετά την παραίτηση Χουάνγκ - Ο Τραμπ προτείνει τον πρώην CEO της Apple Τιμ Κουκ για διάδοχό του
«Ένας θρύλος αντικαθιστά έναν θρύλο» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Apple Τιμ Κουκ πρέπει να αντικαταστήσει τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia.
«Τώρα που ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος έχει κάνει φανταστική δουλειά, παραιτήθηκε, υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος που μπορεί να πάρει τη θέση του: ο Τιμ Κουκ της Apple», ανέφερε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ένας θρύλος αντικαθιστά έναν θρύλο!» πρόσθεσε.
Νωρίτερα την Πέμπτη η Nvidia ανακοίνωσε την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τις θέσεις του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και του μέλους του διοικητικού συμβουλίου, σηματοδοτώντας το τέλος της 33χρονης θητείας του συνιδρυτή της στην ηγεσία του τεχνολογικού κολοσσού.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου, καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου αναλαμβάνει η Κολέτ Κρες, η οποία είναι σήμερα εκτελεστική αντιπρόεδρος και οικονομική διευθύντρια της Nvidia.
Η Κρες θα συνεχίσει να ασκεί παράλληλα τα καθήκοντά της ως οικονομική διευθύντρια έως ότου οριστεί μόνιμος διάδοχος του Χουάνγκ. Το διοικητικό συμβούλιο ξεκινά διαδικασία αναζήτησης νέου CEO, εξετάζοντας υποψηφίους τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό της εταιρείας.
Μόλις την Κυριακή, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia είχε εκφράσει την εμπιστοσύνη του στον Χουάνγκ και στην ηγετική ομάδα της εταιρείας. Ωστόσο, σύμφωνα με το καταστατικό της Nvidia, ο διευθύνων σύμβουλος μπορεί να απομακρυνθεί «με ή χωρίς αιτία», εφόσον υπάρξει σχετική απόφαση της πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
Η αποχώρηση του Χουάνγκ δημιουργεί ένα τεράστιο κενό στην ηγεσία της Nvidia, μιας εταιρείας με χρηματιστηριακή αξία περίπου 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, την οποία ο ίδιος συνίδρυσε και ανέπτυξε επί περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Μετά την αποχώρηση, η μετοχή του αμερικανικού κολοσσού των ημιαγωγών κατέγραψε πτώση 5,44%, υποχωρώντας μέχρι και 11%.
Και μπορεί η παραίτηση να προσφέρει στην τεχνολογική εταιρεία μια διέξοδο από την κρίση που προκάλεσε ο Χουάνγκ, ωστόσο, για τη βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας, οι συνέπειες μόλις τώρα αρχίζουν να γίνονται αισθητές. Σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg, η κρίση ξεπερνά κατά πολύ το σκάνδαλο των φερόμενων εξωσυζυγικών σχέσεων του Χουάνγκ με μια γυναίκα ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας και με μια υφισταμένη του στην ίδια την εταιρεία. Από εδώ και στις εξής, η Ουάσιγκτον θα απαιτήσει απαντήσεις σχετικά με το πόσα γνώριζαν ο ίδιος και η εταιρεία του για τη χρήση των προϊόντων της Nvidia στην Κίνα, με το πρόσημο των εξελίξεων προμηνύεται κάθε άλλο παρά θετικό.
Βάσει στοιχείων που παρουσίασε το The Information, η σχέση του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, η οποία φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες, συνέβαλε στη διευκόλυνση της πρόσβασης κινεζικών εταιρειών σε μικροτσίπ της Nvidia αξίας τουλάχιστον 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η εταιρεία της, Megaspeed International, αποτελεί τον μεγαλύτερο μεμονωμένο αγοραστή μικροτσίπ της Nvidia στη Νοτιοανατολική Ασία και έχει προκαλέσει ανησυχίες στις αρμόδιες Αρχές εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. Η Nvidia φέρεται επίσης να παρενέβη σε αμερικανική έρευνα σχετικά με τη Megaspeed, αν και οι δύο εταιρείες έχουν αρνηθεί ότι ενήργησαν εκτός νόμου.
«Τώρα που ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος έχει κάνει φανταστική δουλειά, παραιτήθηκε, υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος που μπορεί να πάρει τη θέση του: ο Τιμ Κουκ της Apple», ανέφερε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ένας θρύλος αντικαθιστά έναν θρύλο!» πρόσθεσε.
Νωρίτερα την Πέμπτη η Nvidia ανακοίνωσε την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τις θέσεις του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και του μέλους του διοικητικού συμβουλίου, σηματοδοτώντας το τέλος της 33χρονης θητείας του συνιδρυτή της στην ηγεσία του τεχνολογικού κολοσσού.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου, καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου αναλαμβάνει η Κολέτ Κρες, η οποία είναι σήμερα εκτελεστική αντιπρόεδρος και οικονομική διευθύντρια της Nvidia.
Η Κρες θα συνεχίσει να ασκεί παράλληλα τα καθήκοντά της ως οικονομική διευθύντρια έως ότου οριστεί μόνιμος διάδοχος του Χουάνγκ. Το διοικητικό συμβούλιο ξεκινά διαδικασία αναζήτησης νέου CEO, εξετάζοντας υποψηφίους τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό της εταιρείας.
Μόλις την Κυριακή, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia είχε εκφράσει την εμπιστοσύνη του στον Χουάνγκ και στην ηγετική ομάδα της εταιρείας. Ωστόσο, σύμφωνα με το καταστατικό της Nvidia, ο διευθύνων σύμβουλος μπορεί να απομακρυνθεί «με ή χωρίς αιτία», εφόσον υπάρξει σχετική απόφαση της πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
Η αποχώρηση του Χουάνγκ δημιουργεί ένα τεράστιο κενό στην ηγεσία της Nvidia, μιας εταιρείας με χρηματιστηριακή αξία περίπου 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, την οποία ο ίδιος συνίδρυσε και ανέπτυξε επί περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Μετά την αποχώρηση, η μετοχή του αμερικανικού κολοσσού των ημιαγωγών κατέγραψε πτώση 5,44%, υποχωρώντας μέχρι και 11%.
Και μπορεί η παραίτηση να προσφέρει στην τεχνολογική εταιρεία μια διέξοδο από την κρίση που προκάλεσε ο Χουάνγκ, ωστόσο, για τη βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας, οι συνέπειες μόλις τώρα αρχίζουν να γίνονται αισθητές. Σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg, η κρίση ξεπερνά κατά πολύ το σκάνδαλο των φερόμενων εξωσυζυγικών σχέσεων του Χουάνγκ με μια γυναίκα ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας και με μια υφισταμένη του στην ίδια την εταιρεία. Από εδώ και στις εξής, η Ουάσιγκτον θα απαιτήσει απαντήσεις σχετικά με το πόσα γνώριζαν ο ίδιος και η εταιρεία του για τη χρήση των προϊόντων της Nvidia στην Κίνα, με το πρόσημο των εξελίξεων προμηνύεται κάθε άλλο παρά θετικό.
Η Κίνα ίσως είναι ο μεγαλύτερος χαμένος
Βάσει στοιχείων που παρουσίασε το The Information, η σχέση του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, η οποία φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες, συνέβαλε στη διευκόλυνση της πρόσβασης κινεζικών εταιρειών σε μικροτσίπ της Nvidia αξίας τουλάχιστον 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η εταιρεία της, Megaspeed International, αποτελεί τον μεγαλύτερο μεμονωμένο αγοραστή μικροτσίπ της Nvidia στη Νοτιοανατολική Ασία και έχει προκαλέσει ανησυχίες στις αρμόδιες Αρχές εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. Η Nvidia φέρεται επίσης να παρενέβη σε αμερικανική έρευνα σχετικά με τη Megaspeed, αν και οι δύο εταιρείες έχουν αρνηθεί ότι ενήργησαν εκτός νόμου.
Η παράθεση των συγκεκριμένων γεγονότων ενισχύει την επιχειρηματολογία όσων υποστηρίζουν μια πιο σκληρή αμερικανική πολιτική απέναντι στην Κίνα. Από εδώ και στο εξής, είναι πιθανό οι περιορισμοί στις εξαγωγές να γίνουν πολύ αυστηρότεροι, ακόμη και στις εγκεκριμένες και νόμιμες οδούς μέσω των οποίων οι κινεζικές εταιρείες είχαν μέχρι σήμερα πρόσβαση στον εξοπλισμό της Nvidia.
Μέχρι ενός σημείου, μια εξέλιξη αυτού του τύπου αποτελούσε ζητούμενο για το Πεκίνο, καθώς οι Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν καταστήσει σαφή την επιθυμία τους να επιταχύνουν τη μετάβαση σε εγχώριες τεχνολογικές εναλλακτικές, μεταξύ άλλων μέσω περιορισμών που έχει επιβάλει η ίδια η κινεζική κυβέρνηση στην επανείσοδο εγκεκριμένων προϊόντων της Nvidia στην αγορά.
Ωστόσο, οι τεχνοκράτες δεν μπορούν απλώς με μια απόφαση και από τη μια μέρα στην άλλη να δημιουργήσουν τη δυνατότητα μαζικής παραγωγής προηγμένων επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης.
Η γκρίζα αγορά και τα νομικά ή εμπορικά παραθυράκια είχαν μέχρι σήμερα περιορίσει τις επιπτώσεις ενός αυστηρού αποκλεισμού της Κίνας από την αμερικανική τεχνολογία. Η συγκεκριμένη εξάρτηση παραμένει εμφανής. Χαρακτηριστικό είναι το πρόσφατο παράδειγμα της Moonshot, της ανερχόμενης κινεζικής εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης με έδρα το Πεκίνο, η οποία δημιούργησε το επιτυχημένο μοντέλο Kimi K3. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Moonshot απέκτησε πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό από τα πλέον προηγμένα μικροτσίπ της Nvidia κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Την ίδια στιγμή, η Huawei Technologies, ο βασικός κινεζικός ανταγωνιστής της Nvidia, παραδέχεται ότι δεν μπορεί να καλύψει την εγχώρια ζήτηση.
Και αν μη τι άλλο, η υπόθεση προσφέρει ένα μάθημα για το πώς μπορούν να εφαρμοστούν με τον χειρότερο δυνατό τρόπο οι περιορισμοί στις εξαγωγές.
Η Ουάσιγκτον επέβαλε αρκετά αυστηρά μέτρα ώστε να κινητοποιήσει το Πεκίνο και τη Huawei σε μια συνολική προσπάθεια ανάπτυξης εγχώριων εναλλακτικών τεχνολογιών, αλλά ταυτόχρονα άφησε αρκετές δυνατότητες παράκαμψης των περιορισμών, με αποτέλεσμα να αμβλυνθεί η πίεση για ταχύτερη μετάβαση σε κινεζικές λύσεις.
Μετά τις εξελίξεις στην Nvidia, αν αυτή η δίοδος πρόσβασης στην αμερικανική τεχνολογία σφραγιστεί, οι συνέπειες για την κινεζική βιομηχανία θα είναι σοβαρές, ακόμη κι αν οι μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες της χώρας παραμείνουν αμετάβλητες.
Για τις κινεζικές επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της αντιπαράθεσης, η απειλή νέων περιορισμών δεν θα μπορούσε να έρθει σε χειρότερη χρονική στιγμή.
Σύμφωνα με το Bloomberg, παρά την ταχεία τεχνολογική πρόοδο, πολλές από αυτές εξακολουθούν να δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν ακόμη και μεταξύ τους, πόσο μάλλον να βρουν έναν βιώσιμο δρόμο προς την κερδοφορία. Αναμφισβήτητα, ο κλάδος έχει πετύχει εντυπωσιακές τεχνολογικές ανακαλύψεις, ωστόσο οι πιέσεις από όλες τις πλευρές αναμένεται να ενταθούν ακριβώς τη στιγμή που οι επιχειρήσεις καλούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να αποφέρουν οικονομικά οφέλη.
Τα μικροτσίπ δεν αποτελούν, όμως, το μοναδικό πρόβλημα. Πέρα από το γεγονός ότι ο Χουάνγκ υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της πώλησης εξοπλισμού στην Κίνα, ήταν επίσης ένας από τους ισχυρότερους υπερασπιστές στη Silicon Valley των ανοιχτών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, στα οποία οι κινεζικές εταιρείες έχουν επενδύσει σημαντικά.
Τον Ιούλιο, στην πρώτη του ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ο Χουάνγκ κάλεσε την αμερικανική τεχνολογική βιομηχανία να στηρίξει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης με ανοιχτά βάρη (open-weight AI), καθώς αυξάνονταν οι φόβοι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να απαγορεύσουν τη χρήση κινεζικών εφαρμογών.
Ο ίδιος είχε επίσης υπερασπιστεί την τεχνική της «απόσταξης» (distillation), δηλαδή την εκπαίδευση ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης με βάση τα αποτελέσματα που παράγει ένα άλλο μοντέλο, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη πρακτική «ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική» και μορφή «ανταγωνισμού».
Η αντιπαράθεση γύρω από την απόσταξη μοντέλων έχει αποκτήσει κεντρική σημασία στις προσπάθειες περιορισμού των κινεζικών ανοιχτών μοντέλων στις ΗΠΑ, καθώς αμερικανικές εταιρείες και νομοθέτες κατηγορούν κινεζικές επιχειρήσεις ότι οικειοποιούνται χωρίς άδεια την τεχνολογική πρόοδο της αμερικανικής τεχνητής νοημοσύνης.
Χωρίς μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες του κλάδου να υπερασπίζεται δημόσια την απόσταξη και, γενικότερα, τα ανοιχτά μοντέλα, οι πιέσεις για αυστηρότερους περιορισμούς αναμένεται να ενισχυθούν.
Μια τέτοια εξέλιξη θα έπληττε, ωστόσο, και αμερικανικές νεοφυείς επιχειρήσεις και προγραμματιστές που βασίζονται στα συγκεκριμένα κινεζικά μοντέλα για οικονομικά, παραμετροποιήσιμα εργαλεία, ακόμη και για εφαρμογές κυβερνοασφάλειας.
Μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση ισχύος στα κορυφαία εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης της Silicon Valley.
Όμως, επισημαίνει το Bloomberg, οι πρώτες και πιο άμεσες συνέπειες θα γίνουν αισθητές από τις κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες μόλις έχασαν τον σημαντικότερο υποστηρικτή τους.
Το σκάνδαλο που εμπλέκει τον πρώην - πλέον - επικεφαλής της Nvidia με το Πεκίνο, ξέσπασε μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τις προγραμματισμένες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης και φέρεται να εξανέμισε τις ήδη περιορισμένες ελπίδες συνεργασίας στο συγκεκριμένο πεδίο.
Η κρίση της Nvidia αναμένεται να εντείνει τη δυσπιστία μεταξύ των δύο πλευρών και να περιορίσει τη δυνατότητα της καθεμιάς να γνωρίζει και να κατανοεί τις κινήσεις της άλλης.
Το πιθανό αποτέλεσμα είναι ένας ακόμη πιο ανεξέλεγκτος και απερίσκεπτος ανταγωνισμός για την τεχνολογική κυριαρχία. Και αν όλα αυτά θυμίζουν ένα είδος Ψυχρού Πολέμου, αρκεί να εξετάσει κανείς τη συγκεκριμένη υπόθεση κατασκοπείας, που παραπέμπει σε άλλες εποχές.
Μέχρι πρόσφατα, η παρακαταθήκη του Τζένσεν Χουάνγκ έμοιαζε να είναι η δημιουργία γεφυρών μεταξύ των δύο μεγαλύτερων τεχνολογικών δυνάμεων του κόσμου, με την ελπίδα ότι η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα οδηγούσε αναγκαστικά σε έναν κόσμο χωρισμένο σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Τώρα, όμως, η κληρονομιά του ενδέχεται να συνδεθεί με την ταχύτητα με την οποία ένας και μόνο άνθρωπος μπορεί να καταστρέψει αυτές τις γέφυρες.
Σε κάθε περίπτωση, ο Έλον Μασκ έχει ήδη δηλώσει την επιθυμία του να προσλάβει τον Τζένσεν Χουάνγκ, αναφέροντας πως «θα ήταν τιμή» του.
Μέχρι ενός σημείου, μια εξέλιξη αυτού του τύπου αποτελούσε ζητούμενο για το Πεκίνο, καθώς οι Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν καταστήσει σαφή την επιθυμία τους να επιταχύνουν τη μετάβαση σε εγχώριες τεχνολογικές εναλλακτικές, μεταξύ άλλων μέσω περιορισμών που έχει επιβάλει η ίδια η κινεζική κυβέρνηση στην επανείσοδο εγκεκριμένων προϊόντων της Nvidia στην αγορά.
Ωστόσο, οι τεχνοκράτες δεν μπορούν απλώς με μια απόφαση και από τη μια μέρα στην άλλη να δημιουργήσουν τη δυνατότητα μαζικής παραγωγής προηγμένων επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης.
Η γκρίζα αγορά και τα νομικά ή εμπορικά παραθυράκια είχαν μέχρι σήμερα περιορίσει τις επιπτώσεις ενός αυστηρού αποκλεισμού της Κίνας από την αμερικανική τεχνολογία. Η συγκεκριμένη εξάρτηση παραμένει εμφανής. Χαρακτηριστικό είναι το πρόσφατο παράδειγμα της Moonshot, της ανερχόμενης κινεζικής εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης με έδρα το Πεκίνο, η οποία δημιούργησε το επιτυχημένο μοντέλο Kimi K3. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Moonshot απέκτησε πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό από τα πλέον προηγμένα μικροτσίπ της Nvidia κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Την ίδια στιγμή, η Huawei Technologies, ο βασικός κινεζικός ανταγωνιστής της Nvidia, παραδέχεται ότι δεν μπορεί να καλύψει την εγχώρια ζήτηση.
Και αν μη τι άλλο, η υπόθεση προσφέρει ένα μάθημα για το πώς μπορούν να εφαρμοστούν με τον χειρότερο δυνατό τρόπο οι περιορισμοί στις εξαγωγές.
Η Ουάσιγκτον επέβαλε αρκετά αυστηρά μέτρα ώστε να κινητοποιήσει το Πεκίνο και τη Huawei σε μια συνολική προσπάθεια ανάπτυξης εγχώριων εναλλακτικών τεχνολογιών, αλλά ταυτόχρονα άφησε αρκετές δυνατότητες παράκαμψης των περιορισμών, με αποτέλεσμα να αμβλυνθεί η πίεση για ταχύτερη μετάβαση σε κινεζικές λύσεις.
Μετά τις εξελίξεις στην Nvidia, αν αυτή η δίοδος πρόσβασης στην αμερικανική τεχνολογία σφραγιστεί, οι συνέπειες για την κινεζική βιομηχανία θα είναι σοβαρές, ακόμη κι αν οι μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες της χώρας παραμείνουν αμετάβλητες.
Για τις κινεζικές επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της αντιπαράθεσης, η απειλή νέων περιορισμών δεν θα μπορούσε να έρθει σε χειρότερη χρονική στιγμή.
Σύμφωνα με το Bloomberg, παρά την ταχεία τεχνολογική πρόοδο, πολλές από αυτές εξακολουθούν να δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν ακόμη και μεταξύ τους, πόσο μάλλον να βρουν έναν βιώσιμο δρόμο προς την κερδοφορία. Αναμφισβήτητα, ο κλάδος έχει πετύχει εντυπωσιακές τεχνολογικές ανακαλύψεις, ωστόσο οι πιέσεις από όλες τις πλευρές αναμένεται να ενταθούν ακριβώς τη στιγμή που οι επιχειρήσεις καλούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να αποφέρουν οικονομικά οφέλη.
Τα μικροτσίπ δεν αποτελούν, όμως, το μοναδικό πρόβλημα. Πέρα από το γεγονός ότι ο Χουάνγκ υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της πώλησης εξοπλισμού στην Κίνα, ήταν επίσης ένας από τους ισχυρότερους υπερασπιστές στη Silicon Valley των ανοιχτών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, στα οποία οι κινεζικές εταιρείες έχουν επενδύσει σημαντικά.
Τον Ιούλιο, στην πρώτη του ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ο Χουάνγκ κάλεσε την αμερικανική τεχνολογική βιομηχανία να στηρίξει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης με ανοιχτά βάρη (open-weight AI), καθώς αυξάνονταν οι φόβοι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να απαγορεύσουν τη χρήση κινεζικών εφαρμογών.
Ο ίδιος είχε επίσης υπερασπιστεί την τεχνική της «απόσταξης» (distillation), δηλαδή την εκπαίδευση ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης με βάση τα αποτελέσματα που παράγει ένα άλλο μοντέλο, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη πρακτική «ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική» και μορφή «ανταγωνισμού».
Η αντιπαράθεση γύρω από την απόσταξη μοντέλων έχει αποκτήσει κεντρική σημασία στις προσπάθειες περιορισμού των κινεζικών ανοιχτών μοντέλων στις ΗΠΑ, καθώς αμερικανικές εταιρείες και νομοθέτες κατηγορούν κινεζικές επιχειρήσεις ότι οικειοποιούνται χωρίς άδεια την τεχνολογική πρόοδο της αμερικανικής τεχνητής νοημοσύνης.
Χωρίς μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες του κλάδου να υπερασπίζεται δημόσια την απόσταξη και, γενικότερα, τα ανοιχτά μοντέλα, οι πιέσεις για αυστηρότερους περιορισμούς αναμένεται να ενισχυθούν.
Μια τέτοια εξέλιξη θα έπληττε, ωστόσο, και αμερικανικές νεοφυείς επιχειρήσεις και προγραμματιστές που βασίζονται στα συγκεκριμένα κινεζικά μοντέλα για οικονομικά, παραμετροποιήσιμα εργαλεία, ακόμη και για εφαρμογές κυβερνοασφάλειας.
Μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση ισχύος στα κορυφαία εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης της Silicon Valley.
Όμως, επισημαίνει το Bloomberg, οι πρώτες και πιο άμεσες συνέπειες θα γίνουν αισθητές από τις κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες μόλις έχασαν τον σημαντικότερο υποστηρικτή τους.
Το σκάνδαλο που εμπλέκει τον πρώην - πλέον - επικεφαλής της Nvidia με το Πεκίνο, ξέσπασε μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τις προγραμματισμένες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης και φέρεται να εξανέμισε τις ήδη περιορισμένες ελπίδες συνεργασίας στο συγκεκριμένο πεδίο.
Η κρίση της Nvidia αναμένεται να εντείνει τη δυσπιστία μεταξύ των δύο πλευρών και να περιορίσει τη δυνατότητα της καθεμιάς να γνωρίζει και να κατανοεί τις κινήσεις της άλλης.
Το πιθανό αποτέλεσμα είναι ένας ακόμη πιο ανεξέλεγκτος και απερίσκεπτος ανταγωνισμός για την τεχνολογική κυριαρχία. Και αν όλα αυτά θυμίζουν ένα είδος Ψυχρού Πολέμου, αρκεί να εξετάσει κανείς τη συγκεκριμένη υπόθεση κατασκοπείας, που παραπέμπει σε άλλες εποχές.
Μέχρι πρόσφατα, η παρακαταθήκη του Τζένσεν Χουάνγκ έμοιαζε να είναι η δημιουργία γεφυρών μεταξύ των δύο μεγαλύτερων τεχνολογικών δυνάμεων του κόσμου, με την ελπίδα ότι η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα οδηγούσε αναγκαστικά σε έναν κόσμο χωρισμένο σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Τώρα, όμως, η κληρονομιά του ενδέχεται να συνδεθεί με την ταχύτητα με την οποία ένας και μόνο άνθρωπος μπορεί να καταστρέψει αυτές τις γέφυρες.
Σε κάθε περίπτωση, ο Έλον Μασκ έχει ήδη δηλώσει την επιθυμία του να προσλάβει τον Τζένσεν Χουάνγκ, αναφέροντας πως «θα ήταν τιμή» του.
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