Κινδυνεύει να μείνει με έναν τερματοφύλακα ο ΠΑΟΚ: Έγινε αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι της Κ-21 ο Μοναστηρλής, βίντεο
Κινδυνεύει να μείνει με έναν τερματοφύλακα ο ΠΑΟΚ: Έγινε αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι της Κ-21 ο Μοναστηρλής, βίντεο
Ο νεαρός τερματοφύλακας τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Ισλανδία και εάν μείνει εκτός δράσης ο ΠΑΟΚ θα μείνει μόνο με τον Τσιφτσή
Ανησυχία επικρατεί στον ΠΑΟΚ με την εξέλιξη στον αγώνα της Εθνικής Κ21 με αντίπαλο την Ισλανδία.
Στο 1-1 του Ρέικιαβικ, ο Δημήτρης Μοναστηρλής βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο στο 57΄της αναμέτρησης καθώς ένιωσε ενοχλήσεις. Η κατάσταση του νεαρού τερματοφύλακα θα εκτιμηθεί με την επιστροφή στην Ελλάδα αλλά σίγουρα πρόκειται για εξέλιξη που φέρνει ανησυχία στον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση, οι ενοχλήσεις ήταν στο ισχίο.
Ο Μοναστηρλής ήταν βασικός για τον «Δικέφαλο» στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη και ήταν εξαιρετικός στο 1-1. Όλα αυτά και ενώ είναι τραυματίας και ο Παβλένκα, με αποτέλεσμα αν υπάρξει ζήτημα με τον διεθνή τερματοφύλακα, μοναδικός διαθέσιμος από την τριάδα να είναι ο Τσιφτσής.
Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για τον ΠΑΟΚ είναι στις 22 Νοεμβρίου, στον εντός έδρας αγώνα με την Κηφισιά στην Τούμπα για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Στο 1-1 του Ρέικιαβικ, ο Δημήτρης Μοναστηρλής βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο στο 57΄της αναμέτρησης καθώς ένιωσε ενοχλήσεις. Η κατάσταση του νεαρού τερματοφύλακα θα εκτιμηθεί με την επιστροφή στην Ελλάδα αλλά σίγουρα πρόκειται για εξέλιξη που φέρνει ανησυχία στον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση, οι ενοχλήσεις ήταν στο ισχίο.
Ο Μοναστηρλής ήταν βασικός για τον «Δικέφαλο» στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη και ήταν εξαιρετικός στο 1-1. Όλα αυτά και ενώ είναι τραυματίας και ο Παβλένκα, με αποτέλεσμα αν υπάρξει ζήτημα με τον διεθνή τερματοφύλακα, μοναδικός διαθέσιμος από την τριάδα να είναι ο Τσιφτσής.
Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για τον ΠΑΟΚ είναι στις 22 Νοεμβρίου, στον εντός έδρας αγώνα με την Κηφισιά στην Τούμπα για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
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