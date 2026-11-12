Αλλαγές στην κυβέρνηση: Σπανάκης στο υπουργείο Ανάπτυξης μετά την αποχώρηση του Τσαβδαρίδη, στο Υγείας ο Βαρτζόπουλος, στο Εσωτερικών ο Λιάκος
Αλλαγές στην κυβέρνηση: Σπανάκης στο υπουργείο Ανάπτυξης μετά την αποχώρηση του Τσαβδαρίδη, στο Υγείας ο Βαρτζόπουλος, στο Εσωτερικών ο Λιάκος
Με διαφορετικές αρμοδιότητες από τον Τσαβδαρίδη στο υφυπουργείο Ανάπτυξης ο Σπανάκης - Ο Βαρτζόπουλος επιστρέφει μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσής του σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Πρώτη είσοδος στο υπουργικό συμβούλιο για τον Λιάκο
Τρεις αλλαγές στην κυβέρνηση ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μετά την παραίτηση του μέχρι πρότινος υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη.
Όπως ανακοινώθηκε ο μέχρι σήμερα υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, μετακινείται στο υφυπουργείο Ανάπτυξης με διαφορετικές αρμοδιότητες από εκείνες του κ. Τσαβδαρίδη, καθώς αναλαμβάνει την αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματεία Εμπορίου.
Λόγω της μετακίνησης Σπανάκη στη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης, στη θέση του στο υπουργείο Εσωτερικών ως υφυπουργός τοποθετείται ο Βαγγέλης Λιάκος.
Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι επιστρέφει στη θέση του υφυπουργού Υγείας, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης που τον αφορούσε ως προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ - οι αρμοδιότητες του είχαν μεταφερθεί τότε στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.
Σύμφωνα με πληροφορίες η αρμοδιότητα της βιομηχανίας που είχε μέχρι σήμερα ο κ. Τσαβδαρίδης, θα περάσει στον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο. Ο λόγος που αποφασίστηκε ο τομέας της βιομηχανίας να περάσει στον κ. Θεοδωρικάκο είναι, κατά πληροφορίες, γιατί αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για το υπουργείο Ανάπτυξης και την κυβέρνηση συνολικά.
Όσον αφορά τον Βαγγέλη Λιάκο, είναι η πρώτη φορά που ο βουλευτής Δυτικής Αττικής μπαίνει στην κυβέρνηση.
«Οφείλω να πω ότι και σε προσωπικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο η επιστροφή του @DimVartzopoulos στο Υπουργείο Υγείας με γεμίζει μεγάλη χαρά. Απολύτως άξιος συνεργάτης του εύχομαι καλή νέα θητεία εδώ. Καλώς ήρθες πίσω Δημήτρη» έγραψε ο υπουργός Υγείας.
Η απόφαση ελήφθη σήμερα το πρωί, ενώ ο κ. Μητσοτάκης ταξιδεύει για την Ιρλανδία και ο πρωινός καφές συνεδρίασε χωρίς αυτόν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από χθες ζύγιζε τα δεδομένα, αντιλαμβανόμενος το προβληματικό του πράγματος, αν και αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι δεν υπήρξε κάποια παρανομία. Εντούτοις ο τρόπος διαχείρισης του θέματος οδήγησε στο να του ζητηθεί η παραίτηση, καθώς το θέμα ενοχλούσε ιδιαίτερα.
Όπως ανακοινώθηκε ο μέχρι σήμερα υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, μετακινείται στο υφυπουργείο Ανάπτυξης με διαφορετικές αρμοδιότητες από εκείνες του κ. Τσαβδαρίδη, καθώς αναλαμβάνει την αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματεία Εμπορίου.
Λόγω της μετακίνησης Σπανάκη στη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης, στη θέση του στο υπουργείο Εσωτερικών ως υφυπουργός τοποθετείται ο Βαγγέλης Λιάκος.
Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι επιστρέφει στη θέση του υφυπουργού Υγείας, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης που τον αφορούσε ως προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ - οι αρμοδιότητες του είχαν μεταφερθεί τότε στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.
Σύμφωνα με πληροφορίες η αρμοδιότητα της βιομηχανίας που είχε μέχρι σήμερα ο κ. Τσαβδαρίδης, θα περάσει στον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο. Ο λόγος που αποφασίστηκε ο τομέας της βιομηχανίας να περάσει στον κ. Θεοδωρικάκο είναι, κατά πληροφορίες, γιατί αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για το υπουργείο Ανάπτυξης και την κυβέρνηση συνολικά.
Όσον αφορά τον Βαγγέλη Λιάκο, είναι η πρώτη φορά που ο βουλευτής Δυτικής Αττικής μπαίνει στην κυβέρνηση.
Γεωργιάδης: Η επιστροφή Βαρτζόπουλου με γεμίζει χαράΣχολιάζοντας την επιστροφή του Δημήτρη Βαρτζόπουλου στο υπουργείο Υγείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε λόγο για «μεγάλη χαρά» για έναν «απολύτως άξιο συνεργάτη»
«Οφείλω να πω ότι και σε προσωπικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο η επιστροφή του @DimVartzopoulos στο Υπουργείο Υγείας με γεμίζει μεγάλη χαρά. Απολύτως άξιος συνεργάτης του εύχομαι καλή νέα θητεία εδώ. Καλώς ήρθες πίσω Δημήτρη» έγραψε ο υπουργός Υγείας.
Οφείλω να πω ότι και σε προσωπικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο η επιστροφή του @DimVartzopoulos στο Υπουργείο Υγείας με γεμίζει μεγάλη χαρά. Απολύτως άξιος συνεργάτης του εύχομαι καλή νέα θητεία εδώ. Καλώς ήρθες πίσω Δημήτρη pic.twitter.com/xYDw7fP5xz— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 12, 2026
Η παραίτηση που έφερε τις αλλαγέςΟι τρεις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοινώθηκαν λίγες ώρες μετά την παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη που ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης το γραφείο τύπου του πρωθυπουργού καθώς, σύμφωνα με πληροφορίεςμ οι εξηγήσεις που έδωσε σχετικά με την υπόθεσή που αφορά την κόρη του και την είσοδο της στο πανεπιστήμιο με αθλητικά μόρια «δεν κρίθηκαν επαρκείς».
Η απόφαση ελήφθη σήμερα το πρωί, ενώ ο κ. Μητσοτάκης ταξιδεύει για την Ιρλανδία και ο πρωινός καφές συνεδρίασε χωρίς αυτόν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από χθες ζύγιζε τα δεδομένα, αντιλαμβανόμενος το προβληματικό του πράγματος, αν και αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι δεν υπήρξε κάποια παρανομία. Εντούτοις ο τρόπος διαχείρισης του θέματος οδήγησε στο να του ζητηθεί η παραίτηση, καθώς το θέμα ενοχλούσε ιδιαίτερα.
Με τον κ. Τσαβδαρίδη επικοινώνησε ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Γιώργος Μυλωνάκης, ενώ από χθες του είχε σταλεί το μήνυμα να είναι έτοιμος.
Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός ζήτησε ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας, την οποία έλαβε στο Μέγαρο Μαξίμου από την υπουργό Σοφία Ζαχαράκη. Στο επίκεντρο βρέθηκε η διαδικασία εισαγωγής της κόρης του υφυπουργού στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, καθώς και η αξιοποίηση της ειδικής πρόβλεψης για υποψηφίους με διακρίσεις στον αθλητισμό.
Σύμφωνα με τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας, η κόρη του Λάζαρου Τσαβδαρίδη εισήχθη με τη βαθμολογία της στο Γεωπονικό Τμήμα της Λάρισας. Παράλληλα, όμως, είχε εξασφαλίσει, μέσω των διακρίσεών της στο χάντμπολ, το δικαίωμα εισαγωγής με το επιπλέον ποσοστό του 10%, γεγονός που της έδινε τη δυνατότητα να περάσει και στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Ρόδου. Παρά το γεγονός ότι ο κ. Τσαβδαρίδης τόνισε ότι η κόρη του πέρασε «με το σπαθί της» και χωρίς να κάνει χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης του 10%, εντούτοις ο ίδιος ο κ. Τσαβδαρίδης έχει καταθέσει αίτηση ως κηδεμόνας του παιδιού για να χρησιμοποιηθεί η ευνοϊκή μοριοδότηση, ασχέτως αν στο τέλος η κόρη του επέλεξε να μην γραφτεί στο τμήμα της Ρόδου. Το ότι πέρασε και δεν γράφτηκε πάντως σημαίνει ότι κάποιος άλλος ενδιαφερόμενος έμεινε εκτός, καθώς μια κενή θέση δεν καλύπτεται από επιλαχόντα. Κατά πληροφορίες, σήμερα η κόρη του κ. Τσαβδαρίδη σπουδάζει Φαρμακολογία στην Κύπρο.
Αρμόδιες πηγές είναι κάθετες ότι δεν προκύπτει κάποια παρανομία από μέρους του κ. Τσαβδαρίδη, ενώ και η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Χάντμπολ συντείνει στο γεγονός ότι δεν υπήρξαν παρατυπίες ως προς το αν η κόρη του ήταν αθλήτρια με ενεργό δελτίο. Όμως η συζήτηση έμετατοπίστηκε στο πεδίο της ηθικής και στο αν ο κ. Τσαβδαρίδης έκανε ενέργειες στην προσπάθεια να ευνοήσει την κόρη του, όσο και ο ίδιος στη χθεσινή του εμφάνιση στον ΑΝΤ1 ξεκαθάρισε ότι δεν άσκησε καθ’ οιονδήποτε τρόπο αθέμιτη επιρροή.
Το παρασκήνιοΧθες, ο υφυπουργός παρέμεινε στη θέση του, παρά τις εισηγήσεις που διατυπώθηκαν και κατά τη διάρκεια του «πρωινού καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου για την άμεση απομάκρυνσή του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, ορισμένοι από τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη εκτίμησαν ότι, ανεξάρτητα από το εάν έχουν παραβιαστεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες, η υπόθεση δημιουργεί ένα πολιτικά δύσκολο περιβάλλον για την κυβέρνηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειωτέον, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την εξέλιξη, ζητώντας να ενημερωθεί αναλυτικά για τα πραγματικά δεδομένα.
Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός ζήτησε ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας, την οποία έλαβε στο Μέγαρο Μαξίμου από την υπουργό Σοφία Ζαχαράκη. Στο επίκεντρο βρέθηκε η διαδικασία εισαγωγής της κόρης του υφυπουργού στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, καθώς και η αξιοποίηση της ειδικής πρόβλεψης για υποψηφίους με διακρίσεις στον αθλητισμό.
Σύμφωνα με τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας, η κόρη του Λάζαρου Τσαβδαρίδη εισήχθη με τη βαθμολογία της στο Γεωπονικό Τμήμα της Λάρισας. Παράλληλα, όμως, είχε εξασφαλίσει, μέσω των διακρίσεών της στο χάντμπολ, το δικαίωμα εισαγωγής με το επιπλέον ποσοστό του 10%, γεγονός που της έδινε τη δυνατότητα να περάσει και στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Ρόδου. Παρά το γεγονός ότι ο κ. Τσαβδαρίδης τόνισε ότι η κόρη του πέρασε «με το σπαθί της» και χωρίς να κάνει χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης του 10%, εντούτοις ο ίδιος ο κ. Τσαβδαρίδης έχει καταθέσει αίτηση ως κηδεμόνας του παιδιού για να χρησιμοποιηθεί η ευνοϊκή μοριοδότηση, ασχέτως αν στο τέλος η κόρη του επέλεξε να μην γραφτεί στο τμήμα της Ρόδου. Το ότι πέρασε και δεν γράφτηκε πάντως σημαίνει ότι κάποιος άλλος ενδιαφερόμενος έμεινε εκτός, καθώς μια κενή θέση δεν καλύπτεται από επιλαχόντα. Κατά πληροφορίες, σήμερα η κόρη του κ. Τσαβδαρίδη σπουδάζει Φαρμακολογία στην Κύπρο.
Αρμόδιες πηγές είναι κάθετες ότι δεν προκύπτει κάποια παρανομία από μέρους του κ. Τσαβδαρίδη, ενώ και η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Χάντμπολ συντείνει στο γεγονός ότι δεν υπήρξαν παρατυπίες ως προς το αν η κόρη του ήταν αθλήτρια με ενεργό δελτίο. Όμως η συζήτηση έμετατοπίστηκε στο πεδίο της ηθικής και στο αν ο κ. Τσαβδαρίδης έκανε ενέργειες στην προσπάθεια να ευνοήσει την κόρη του, όσο και ο ίδιος στη χθεσινή του εμφάνιση στον ΑΝΤ1 ξεκαθάρισε ότι δεν άσκησε καθ’ οιονδήποτε τρόπο αθέμιτη επιρροή.
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