Αλλαγές στην κυβέρνηση: Σπανάκης στο υπουργείο Ανάπτυξης μετά την αποχώρηση του Τσαβδαρίδη, στο Υγείας ο Βαρτζόπουλος, στο Εσωτερικών ο Λιάκος

Με διαφορετικές αρμοδιότητες από τον Τσαβδαρίδη στο υφυπουργείο Ανάπτυξης ο Σπανάκης - Ο Βαρτζόπουλος επιστρέφει μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσής του σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Πρώτη είσοδος στο υπουργικό συμβούλιο για τον Λιάκο