Καραγεωργίου: «Η οργάνωση των ακαδημιών ανέβασε το επίπεδό της Εθνικής, παικταράς και αγνός ο Ζήκος»

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Ο προπονητής και πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, Νίκος Καραγεωργίου, μίλησε στο «The Football Show» για την Εθνική Ελλάδος, την επερχόμενη μάχη με την Ολλανδία, αλλά και τους σπουδαίους παίκτες που πέρασαν από την Ξάνθη, με αφορμή τη συγκέντρωση παλαιών παραγόντων και παλαιμάχων ποδοσφαιριστών της ομάδας.«Οι προηγούμενες εμφανίσεις της Εθνικής μας αιφνιδίασαν θετικά. Πίστευα ότι δεν θα ήμασταν τόσο καλοί και ανταγωνιστικοί. Τώρα είμαι πολύ πιο αισιόδοξος σε σχέση με την προηγούμενη φορά» η τοποθέτησή του για την εικόνα της Εθνικής.Όσο για την επερχόμενη μάχη με την Ολλανδία, ανέφερε «Χρειάζεται μεγάλη προσοχή και συγκέντρωση από τους πάντες. Η Εθνική έχει ταυτότητα και προσπαθεί να επιβάλλει το δικό της παιχνίδι».«Όταν ήμουν στον Παναθηναϊκό, πήγε και έβγαλα την πρώτη μου σχολή προπονητικής, στον Άγιο Κοσμά. Ο Γκούμας και ο Φίλων έχουν προοπτική και νομίζω πως θα τα καταφέρουν να κάνουν καλά πράγματα στο μέλλον.Η οργάνωση των ακαδημιών ανέβασε το επίπεδο και της Εθνικής» σχολίασε για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου και τα αναπτυξιακά τμήματα.Στη συνέχεια η συζήτηση στράφηκε στη συνάντηση που έφερε ξανά κοντά ανθρώπους, οι οποίοι συνδέθηκαν με μια από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία της Ξάνθης, με συνεργάτες, παράγοντες και ποδοσφαιριστές να δίνουν το «παρών».«Πολύ μεγάλο επίτευγμα για την Ξάνθη να γαλουχήσει, να προπονήσει, να ετοιμάσει και να στείλει τους παίκτες της για να την εκπροσωπήσουν σε όλη την Ευρώπη.Ο Ζήκος και ο Μαλαδένης είναι από τους καλύτερους παίκτες που πέρασαν από την Ξάνθη και το ελληνικό ποδόσφαιρο» δήλωσε ο Νίκος Καραγεωργίου, ενώ χαρακτήρισε τον Άκη Ζήκο «παικταρά, καθαρό και αγνό».