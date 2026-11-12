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Ιταλία-Γαλλία στο Σαν Σίρο: Ο Ζιντάν επιστρέφει στο γήπεδο όπου κατέκτησε το πρώτο του Champions League ως προπονητής, βίντεο
Ιταλία-Γαλλία στο Σαν Σίρο: Ο Ζιντάν επιστρέφει στο γήπεδο όπου κατέκτησε το πρώτο του Champions League ως προπονητής, βίντεο
Ο Γάλλος επιστρέφει 10 χρόνια μετά στο γήπεδο όπου ξεκίνησε η αυτοκρατορία του με τη Ρεάλ Μαδρίτης επικρατώντας στον τελικό της Ατλέτικο στα πέναλτι
Ίσως μόνο μια ματιά είναι αρκετή για τον Ζινεντίν Ζιντάν, να του θυμίσει την πρώτη φορά που έγραψε ιστορία ως προπονητής στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.
Ήταν 28 Μαΐου του 2016 όταν η βασίλισσα επικράτησε στο Σαν Σίρο της Ατλέτικο Μαδρίτης στον τελικό του Champions League με 5-4, ενώ η κανονική διάρκεια και η παράταση είχαν τελειώσει 1-1.
Σήμερα 10 χρόνια μετά, ο Γάλλος επιστρέφει στο Σαν Σίρο στον πάγκο της εθνικής του ομάδας με αντίπαλο την Ιταλία για το Nations League.
Τότε ο προηγούμενος προπονητής της εθνικής, ο Ντιντιέ Ντεσάν τον είχε αποθεώσει και παρατηρούσε το μεγαλείο του, σημειώνοντας ότι πήρε μια γρήγορη ανταμοιβή από το άθλημα.
Σε ερώτηση δημοσιογράφου ο Ζιντάν επέλεξε να δείξει την αφοσίωσή του στην ομάδα αποκαλώντας τον, «σύλλογο της ζωής του».
Από τότε ακολούθησαν άλλα δύο συνεχόμενα Champions League με τη Ρεάλ, ένα κόντρα στη Γιουβέντους στο Κάρντιφ και το τελευταίο κόντρα στη Λίβερπουλ στο Κίεβο.
Ήταν 28 Μαΐου του 2016 όταν η βασίλισσα επικράτησε στο Σαν Σίρο της Ατλέτικο Μαδρίτης στον τελικό του Champions League με 5-4, ενώ η κανονική διάρκεια και η παράταση είχαν τελειώσει 1-1.
Σήμερα 10 χρόνια μετά, ο Γάλλος επιστρέφει στο Σαν Σίρο στον πάγκο της εθνικής του ομάδας με αντίπαλο την Ιταλία για το Nations League.
📅 #OTD in 2016, Zinédine Zidane celebrates his first Champions League triumph as coach with top scorer Cristiano Ronaldo 🤗🏆 @realmadriden | #UCL | #UCLfinal https://t.co/muVY4Qzhsc— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 28, 2021
Τότε ο προηγούμενος προπονητής της εθνικής, ο Ντιντιέ Ντεσάν τον είχε αποθεώσει και παρατηρούσε το μεγαλείο του, σημειώνοντας ότι πήρε μια γρήγορη ανταμοιβή από το άθλημα.
Σε ερώτηση δημοσιογράφου ο Ζιντάν επέλεξε να δείξει την αφοσίωσή του στην ομάδα αποκαλώντας τον, «σύλλογο της ζωής του».
3 years, 3 Champions League. Zinedine Zidane. https://t.co/nMWzwERQBc— Madrid Xtra (@MadridXtra) April 27, 2024
Από τότε ακολούθησαν άλλα δύο συνεχόμενα Champions League με τη Ρεάλ, ένα κόντρα στη Γιουβέντους στο Κάρντιφ και το τελευταίο κόντρα στη Λίβερπουλ στο Κίεβο.
Zinedine Zidane as a manager: 🇪🇸Real Madrid: 🏆🏆La Liga: 2017, 2020 🏆🏆🏆 Champions League: 2016, 2017, 2018 🏆🏆Supercopa de España: 2017, 2019 🏆🏆UEFA Super Cup: 2016, 2017 🏆🏆FIFA Club World Cup: 2016, 2017 https://t.co/XbKf05Hnce— Kristof Terreur (@kristofterreur) July 16, 2020
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