Καρτούν σατίρισε την κατάσταση στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Κάρικ έφυγε με δάκρυα στα μάτια, ο Ποτσετίνο ήρθε για να επιβάλλει την τάξη, βίντεο
SPORTS
Μάικλ Κάρικ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Μαουρίτσιο Ποτσετίνο

Καρτούν σατίρισε την κατάσταση στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Κάρικ έφυγε με δάκρυα στα μάτια, ο Ποτσετίνο ήρθε για να επιβάλλει την τάξη, βίντεο

Οι παίκτες της Γιουνάιτεντ φαίνονται σαν υποταγμένοι στην κατάσταση της ομάδας με τον Αργεντινό να μπαίνει σαν στρατιωτικός για να... ξυπνήσει τους παίκτες που είναι σε λήθαργο

Καρτούν σατίρισε την κατάσταση στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Κάρικ έφυγε με δάκρυα στα μάτια, ο Ποτσετίνο ήρθε για να επιβάλλει την τάξη, βίντεο
Με μια μεγάλη είδηση ξύπνησε ο κόσμος του ποδοσφαίρου το πρωί της Πέμπτης, αφού ο Μάικλ Κάρικ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η ομάδα τον αποχαιρέτησε και όπως όλα δείχνουν ο αντικαταστάτης του θα είναι ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ο οποίος έχει προπονήσει επίσης την Σαουθάμπτον, την Τότεναμ και την Τσέλσι, οπότε φαντάζει κατάλληλος για την ηλεκτρική καρέκλα του πάγκου των «κόκκινων διαβόλων». 

Σελίδα που ασχολείται με αστείες στιγμές από το χώρο του ποδοσφαίρου σχεδίασε ένα ξεκαρδιστικό και ευφάνταστο βίντεο κινουμένων σχεδίων το οποίο αρχικά δείχνει τον Κάρικ να αποχαιρετά με δάκρυα στα μάτια τους παίκτες του. 

Στη συνέχεια μπαίνει με αυτοπεποίθηση ο Ποτσετίνο ντύνεται με ρούχα στρατιωτικού και ετοιμάζεται να... πήξει τους παίκτες της ομάδας που είναι ξαπλωμένοι σε κρεβάτια σαν θάλαμος από στρατώνα. 


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