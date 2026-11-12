Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης για την υπόθεση με τα αθλητικά μόρια της κόρης του

Η παραίτηση του κ. Τσαβδαρίδη έγινε δεκτή από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη - Οι εξηγήσεις που έδωσε σχετικά με την υπόθεση της κόρης του δεν κρίθηκαν επαρκείς