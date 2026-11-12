Ο Ντιομαντέ μοίρασε χρήματα σε φιλάθλους που βρέθηκαν έξω από το προπονητικό κέντρο της Ακτής Ελεφαντοστού, βίντεο
SPORTS
Ακτή Ελεφαντοστού Γιαν Ντιομαντέ Χρήματα

Ο Ντιομαντέ μοίρασε χρήματα σε φιλάθλους που βρέθηκαν έξω από το προπονητικό κέντρο της Ακτής Ελεφαντοστού, βίντεο

Ο εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης προχώρησε σε μία γενναιόδωρη πράξη μοιράζοντας χρήματα και χαμόγελα στους συμπατριώτες του, μετά το τέλος της προπόνησης της Ακτής Ελεφαντοστού

Ο Ντιομαντέ μοίρασε χρήματα σε φιλάθλους που βρέθηκαν έξω από το προπονητικό κέντρο της Ακτής Ελεφαντοστού, βίντεο
Μια όμορφη στιγμή εκτός αγωνιστικών χώρων χάρισε ο Γιαν Ντιομαντέ, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Ακτής Ελεφαντοστού.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής για έναν διαφορετικό λόγο, καθώς έξω από το προπονητικό κέντρο είχαν συγκεντρωθεί αρκετοί μικροί φίλαθλοι, περιμένοντας την ευκαιρία να τον συναντήσουν από κοντά.

Ο Ντιομαντέ δεν τους προσπέρασε. Αντιθέτως, σταμάτησε για να περάσει λίγο χρόνο μαζί τους, να ανταλλάξει μερικές κουβέντες και να τους προσφέρει στιγμές χαράς.

Μάλιστα, δεν έμεινε μόνο στην επικοινωνία μαζί τους, καθώς προχώρησε σε μια κίνηση που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη, χαρίζοντας χρήματα στα παιδιά που είχαν βρεθεί εκεί για να τον συναντήσουν.

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