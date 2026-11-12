Οι τρεις κορυφαίοι αγώνες του Ράφα Ναδάλ δεν έχουν άρωμα Roland Garros: Οι επιλογές του Ισπανού, βίντεο
SPORTS
Ραφαέλ Ναδάλ Wimbledon Roland Garros US OPEN Australian Open Νόβακ Τζόκοβιτς Ρότζερ Φέντερερ

Οι τρεις κορυφαίοι αγώνες του Ράφα Ναδάλ δεν έχουν άρωμα Roland Garros: Οι επιλογές του Ισπανού, βίντεο

Ο Ραφαέλ Ναδάλ σε συνέντευξη που παραχώρησε στη L' Equipe αποκάλυψε τους τρεις καλύτερους αγώνες της καριέρας του, διαλέγοντας ίσως και συμβολικά, νίκες του σε τρεις τελικούς σε Wimbledon, US Open και Australian Open

Οι τρεις κορυφαίοι αγώνες του Ράφα Ναδάλ δεν έχουν άρωμα Roland Garros: Οι επιλογές του Ισπανού, βίντεο
Σε συνέντευξή του στη γαλλική L'Equipe, ο Ραφαέλ Ναδάλ κλήθηκε να επιλέξει τις πιο αξέχαστες αναμετρήσεις της καριέρας του. Η επιλογή του είχε έναν ενδιαφέροντα περιορισμό και αφορούσε αποκλειστικά τελικούς μεγάλων διοργανώσεων.

Ακόμη πιο αξιοσημείωτο είναι ότι κανένας από τους τρεις αγώνες δεν διεξήχθη στο χώμα, την επιφάνεια στην οποία ο Ισπανός κυριάρχησε όσο ελάχιστοι στην ιστορία.

Πρώτο και καλύτερο, ανέφερε εκείνον τον αλησμόνητο τελικό που έπαιξε με τον Ρότζερ Φέντερερ στο Wimbledon το 2008, που από πολλούς έχει ξεχωρίσει και ως ο καλύτερος τελικός όλων των εποχών.


Ακολούθησε ο τελικός του Australian Open του 2022, όπου ο Ισπανός πέτυχε εκείνη τη σπουδαία ανατροπή επί του Ντανίλ Μεντβέντεβ και κατέκτησε για δεύτερη φορά τον τίτλο στη Μελβούρνη.

Τρίτη επιλογή του ήταν ο τελικός του US Open του 2013, όταν επικράτησε του Νόβακ Τζόκοβιτς, σε μια επιφάνεια που ειδικά τα επόμενα χρόνια ο Σέρβος κυριάρχησε κατά κράτος στα μεταξύ τους.

Αναφέρθηκε και ο ημιτελικός του Australian Open του 2009 κόντρα στον Φερνάντο Βερντάσκο, με τον δημοσιογράφο της L'Equipe να απορεί που δεν τον έβαλε στην τριάδα, όμως ο Ράφα είχε διαφορετική άποψη.

Κλείσιμο

«Καταλαβαίνω ότι ήταν ένας πολύ συναρπαστικός αγώνας, αλλά για μένα δεν ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο έπαιξα απίστευτα.

Ήταν ένας δύσκολος αγώνας, ο Φερνάντο έπαιζε σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο, πιθανότατα στο υψηλότερο που τον έχω δει σε όλη του την καριέρα, σε εκείνο το τουρνουά. Ωστόσο, ήταν ημιτελικός και όχι τελικός.

Επίσης, δεν έχω την αίσθηση ότι έπαιζα τόσο καλά. Παρότι ήμουν εξαντλημένος, νομίζω ότι έπαιξα σε υψηλότερο επίπεδο στον τελικό απ' ό,τι στον ημιτελικό», εξήγησε ο Ναδάλ.

Thema Insights

Το ελληνικό κριθάρι περνά από το χωράφι στην εποχή των δεδομένων

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν  αξία για τους παραγωγούς. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης