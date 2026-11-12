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Οι τρεις κορυφαίοι αγώνες του Ράφα Ναδάλ δεν έχουν άρωμα Roland Garros: Οι επιλογές του Ισπανού, βίντεο
Οι τρεις κορυφαίοι αγώνες του Ράφα Ναδάλ δεν έχουν άρωμα Roland Garros: Οι επιλογές του Ισπανού, βίντεο
Ο Ραφαέλ Ναδάλ σε συνέντευξη που παραχώρησε στη L' Equipe αποκάλυψε τους τρεις καλύτερους αγώνες της καριέρας του, διαλέγοντας ίσως και συμβολικά, νίκες του σε τρεις τελικούς σε Wimbledon, US Open και Australian Open
Σε συνέντευξή του στη γαλλική L'Equipe, ο Ραφαέλ Ναδάλ κλήθηκε να επιλέξει τις πιο αξέχαστες αναμετρήσεις της καριέρας του. Η επιλογή του είχε έναν ενδιαφέροντα περιορισμό και αφορούσε αποκλειστικά τελικούς μεγάλων διοργανώσεων.
Ακόμη πιο αξιοσημείωτο είναι ότι κανένας από τους τρεις αγώνες δεν διεξήχθη στο χώμα, την επιφάνεια στην οποία ο Ισπανός κυριάρχησε όσο ελάχιστοι στην ιστορία.
Πρώτο και καλύτερο, ανέφερε εκείνον τον αλησμόνητο τελικό που έπαιξε με τον Ρότζερ Φέντερερ στο Wimbledon το 2008, που από πολλούς έχει ξεχωρίσει και ως ο καλύτερος τελικός όλων των εποχών.
Ακολούθησε ο τελικός του Australian Open του 2022, όπου ο Ισπανός πέτυχε εκείνη τη σπουδαία ανατροπή επί του Ντανίλ Μεντβέντεβ και κατέκτησε για δεύτερη φορά τον τίτλο στη Μελβούρνη.
Τρίτη επιλογή του ήταν ο τελικός του US Open του 2013, όταν επικράτησε του Νόβακ Τζόκοβιτς, σε μια επιφάνεια που ειδικά τα επόμενα χρόνια ο Σέρβος κυριάρχησε κατά κράτος στα μεταξύ τους.
Αναφέρθηκε και ο ημιτελικός του Australian Open του 2009 κόντρα στον Φερνάντο Βερντάσκο, με τον δημοσιογράφο της L'Equipe να απορεί που δεν τον έβαλε στην τριάδα, όμως ο Ράφα είχε διαφορετική άποψη.
«Καταλαβαίνω ότι ήταν ένας πολύ συναρπαστικός αγώνας, αλλά για μένα δεν ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο έπαιξα απίστευτα.
Ήταν ένας δύσκολος αγώνας, ο Φερνάντο έπαιζε σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο, πιθανότατα στο υψηλότερο που τον έχω δει σε όλη του την καριέρα, σε εκείνο το τουρνουά. Ωστόσο, ήταν ημιτελικός και όχι τελικός.
Ακόμη πιο αξιοσημείωτο είναι ότι κανένας από τους τρεις αγώνες δεν διεξήχθη στο χώμα, την επιφάνεια στην οποία ο Ισπανός κυριάρχησε όσο ελάχιστοι στην ιστορία.
Πρώτο και καλύτερο, ανέφερε εκείνον τον αλησμόνητο τελικό που έπαιξε με τον Ρότζερ Φέντερερ στο Wimbledon το 2008, που από πολλούς έχει ξεχωρίσει και ως ο καλύτερος τελικός όλων των εποχών.
When Federer and Nadal played the match of the decade in 2008... Insane.. https://t.co/hTo8rDmAZK— SK (@Djoko_UTD) November 12, 2026
Ακολούθησε ο τελικός του Australian Open του 2022, όπου ο Ισπανός πέτυχε εκείνη τη σπουδαία ανατροπή επί του Ντανίλ Μεντβέντεβ και κατέκτησε για δεύτερη φορά τον τίτλο στη Μελβούρνη.
Τρίτη επιλογή του ήταν ο τελικός του US Open του 2013, όταν επικράτησε του Νόβακ Τζόκοβιτς, σε μια επιφάνεια που ειδικά τα επόμενα χρόνια ο Σέρβος κυριάρχησε κατά κράτος στα μεταξύ τους.
Αναφέρθηκε και ο ημιτελικός του Australian Open του 2009 κόντρα στον Φερνάντο Βερντάσκο, με τον δημοσιογράφο της L'Equipe να απορεί που δεν τον έβαλε στην τριάδα, όμως ο Ράφα είχε διαφορετική άποψη.
Nadal - Medvedev | Aus Open 2022 Final https://t.co/9IOrReb4me— Rafael Nadal Best Shots (@nadalbestshots) November 27, 2023
«Καταλαβαίνω ότι ήταν ένας πολύ συναρπαστικός αγώνας, αλλά για μένα δεν ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο έπαιξα απίστευτα.
Ήταν ένας δύσκολος αγώνας, ο Φερνάντο έπαιζε σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο, πιθανότατα στο υψηλότερο που τον έχω δει σε όλη του την καριέρα, σε εκείνο το τουρνουά. Ωστόσο, ήταν ημιτελικός και όχι τελικός.
Επίσης, δεν έχω την αίσθηση ότι έπαιζα τόσο καλά. Παρότι ήμουν εξαντλημένος, νομίζω ότι έπαιξα σε υψηλότερο επίπεδο στον τελικό απ' ό,τι στον ημιτελικό», εξήγησε ο Ναδάλ.
One of the all time Big Three rallies: Nadal Djokovic 2013 US Open 54 Shot Rally https://t.co/3Gncp1fehA— The Big Three (@Big3Tennis) March 27, 2023
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