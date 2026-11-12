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Η Ρίβερ Πλέιτ θέλει τον Σαντιάγκο Έσε του Ολυμπιακού αναφέρει δημοσίευμα στην Αργεντινή
Η Ρίβερ Πλέιτ θέλει τον Σαντιάγκο Έσε του Ολυμπιακού αναφέρει δημοσίευμα στην Αργεντινή
Ο 25χρονος Αργεντίνος χαφ βρίσκεται στη λίστα των «μιγιονάριος» λένε στην πατρίδα του
Ο Σαντιάγκο Έσε βρίσκεται ψηλά στη λίστα της Ρίβερ Πλέιτ αναφέρει δημοσίευμα στην Αργεντινή.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μάξι Γκρίλο του TNT Sports, ο 25χρονος χαφ του Ολυμπιακού είναι ανάμεσα στους παίκτες που ενδιαφέρουν πολύ τους «μιγιονάριος» για τη μεταγραφική τους ενίσχυση.
Οι ερυθρόλευκοι είχαν αποκτήσει πριν από περίπου 3,5 χρόνια τον Έσε από την Ουρακάν αντί 4 εκατομμυρίων ευρώ και σύμφωνα με πληροφορίες θα έμπαιναν σε συζητήσεις με προτάσεις άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ.
Η Ρίβερ Πλέιτ απέκτησε από τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι που πέρασε τον 27χρονο Αργεντίνο αριστερό μπακ Φρανσίσκο Ορτέγκα.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μάξι Γκρίλο του TNT Sports, ο 25χρονος χαφ του Ολυμπιακού είναι ανάμεσα στους παίκτες που ενδιαφέρουν πολύ τους «μιγιονάριος» για τη μεταγραφική τους ενίσχυση.
Οι ερυθρόλευκοι είχαν αποκτήσει πριν από περίπου 3,5 χρόνια τον Έσε από την Ουρακάν αντί 4 εκατομμυρίων ευρώ και σύμφωνα με πληροφορίες θα έμπαιναν σε συζητήσεις με προτάσεις άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ.
Η Ρίβερ Πλέιτ απέκτησε από τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι που πέρασε τον 27χρονο Αργεντίνο αριστερό μπακ Φρανσίσκο Ορτέγκα.
🐔 #RIVER TIENE EN CARPERTA A SANTIAGO HEZZE DEL OLYMPIACOS 🇬🇷 ➡️ Es volante central y tiene 25 AÑOS. 🗨️ @maxigrillo en @TNTSportsAR https://t.co/wiHDu3oxzM— Banda Roja (@BandaRoja_) November 12, 2026
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