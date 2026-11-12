Η Ρίβερ Πλέιτ θέλει τον Σαντιάγκο Έσε του Ολυμπιακού αναφέρει δημοσίευμα στην Αργεντινή
SPORTS
Σαντιάγκο Έσε Ρίβερ Πλέιτ Ολυμπιακός

Η Ρίβερ Πλέιτ θέλει τον Σαντιάγκο Έσε του Ολυμπιακού αναφέρει δημοσίευμα στην Αργεντινή

Ο 25χρονος Αργεντίνος χαφ βρίσκεται στη λίστα των «μιγιονάριος» λένε στην πατρίδα του

Η Ρίβερ Πλέιτ θέλει τον Σαντιάγκο Έσε του Ολυμπιακού αναφέρει δημοσίευμα στην Αργεντινή
Ο Σαντιάγκο Έσε βρίσκεται ψηλά στη λίστα της Ρίβερ Πλέιτ αναφέρει δημοσίευμα στην Αργεντινή. 

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μάξι Γκρίλο του TNT Sports, ο 25χρονος χαφ του Ολυμπιακού είναι ανάμεσα στους παίκτες που ενδιαφέρουν πολύ τους «μιγιονάριος» για τη μεταγραφική τους ενίσχυση. 

Οι ερυθρόλευκοι είχαν αποκτήσει πριν από περίπου 3,5 χρόνια τον Έσε από την Ουρακάν αντί 4 εκατομμυρίων ευρώ και σύμφωνα με πληροφορίες θα έμπαιναν σε συζητήσεις με προτάσεις άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ. 

Η Ρίβερ Πλέιτ απέκτησε από τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι που πέρασε τον 27χρονο Αργεντίνο αριστερό μπακ Φρανσίσκο Ορτέγκα. 


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