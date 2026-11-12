Ο Λάιονελ Ρίτσι επέστρεψε στη σκηνή μετά την περιπέτεια υγείας του: Αυτή η βραδιά είναι ένας φόρος τιμής στον ίδιο μου τον εαυτό, είπε
Ο Λάιονελ Ρίτσι επέστρεψε στη σκηνή μετά την περιπέτεια υγείας του: Αυτή η βραδιά είναι ένας φόρος τιμής στον ίδιο μου τον εαυτό, είπε
Ο 77χρονος τραγουδιστής ξεκίνησε και πάλι τις εμφανίσεις του έπειτα από τρεις νοσηλείες και μία επέμβαση
Στη σκηνή επέστρεψε ο Λάιονελ Ρίτσι μετά την περιπέτεια υγείας του δήλωσε πως η συναυλία που πραγματοποίησε αποτελούσε φόρο τιμής στον ίδιο του τον εαυτό.
Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε το βράδυ της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της residency του «Lionel Richie: King of Hearts», στο The Wynn Las Vegas και πριν ξεκινήσει το πρόγραμμά του, απευθύνθηκε στους θεατές για να τους ενημερώσει σχετικά με την κατάστασή του.
Ο Λάιονελ Ρίτσι, όπως φαίνεται σε βίντεο που εξασφάλισε το TMZ, επανέλαβε αρκετές φορές στο μικρόφωνο τη λέξη «Επέστρεψα», με το κοινό να τον υποδέχεται με έντονα χειροκροτήματα. Ο ίδιος, στη συνέχεια διαβεβαίωσε τους θαυμαστές του ότι είναι καλά και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που δέχτηκε: «Δεν ξέρω πού ήμουν, αλλά επέστρεψα. Είμαι καλά. Αυτή η βραδιά είναι ένας φόρος τιμής στον ίδιο μου τον εαυτό», είπε. Αμέσως μετά ξεκίνησε να ερμηνεύει τα τραγούδια του.
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής τον Ιούνιο, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, αφού ένιωσε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Σεντ Πολ της Μινεσότα. Εκείνη την ώρα, ο Ρίτσι είχε πει στους θεατές ότι ένιωθε «ζαλισμένος» και «παράξενα» και αποφάσισε να διακόψει πρόωρα την εμφάνισή του.
Τον Αύγουστο, ο τραγουδιστής νοσηλεύτηκε ξανά, μετά από εμφάνισή του στο The Muny στο Σεντ Λούις, και υποβλήθηκε σε καρδιολογικές εξετάσεις στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Εκείνο το βράδυ έδειχνε να δυσκολεύεται να τραγουδήσει, ενώ λίγο πριν ολοκληρώσει το πρόγραμμά του με το «All Night Long», ζήτησε από την ομάδα του να του φέρει μια καρέκλα, ώστε να μπορέσει να καθίσει.
Τον Σεπτέμβριο, ο 77χρονος επέστρεψε ξανά στο νοσοκομείο όπου σύμφωνα με το TMZ, έλαβε θεραπεία για κολπική μαρμαρυγή. Εκπρόσωπός του που μίλησε στο Associated Press εξήγησε ότι θα έκανε μία παύση από τα καλλιτεχνικά δρώμενα καθώς έπρεπε να υποβληθεί σε επέμβαση, ωστόσο υποσχέθηκε πως θα επέστρεφε σύντομα, όπως και έκανε.
«Ο τραγουδιστής υποβλήθηκε σε μια συνήθη επέμβαση για κολπική μαρμαρυγή (Afib) και ο γιατρός είπε ότι όλα πήγαν τέλεια. Ο Λάιονελ είναι μια χαρά, αλλά θα πάρει λίγο χρόνο και θα επιστρέψει σύντομα στη σκηνή», είχε πει ο εκπρόσωπος του Ρίτσι.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε το βράδυ της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της residency του «Lionel Richie: King of Hearts», στο The Wynn Las Vegas και πριν ξεκινήσει το πρόγραμμά του, απευθύνθηκε στους θεατές για να τους ενημερώσει σχετικά με την κατάστασή του.
Ο Λάιονελ Ρίτσι, όπως φαίνεται σε βίντεο που εξασφάλισε το TMZ, επανέλαβε αρκετές φορές στο μικρόφωνο τη λέξη «Επέστρεψα», με το κοινό να τον υποδέχεται με έντονα χειροκροτήματα. Ο ίδιος, στη συνέχεια διαβεβαίωσε τους θαυμαστές του ότι είναι καλά και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που δέχτηκε: «Δεν ξέρω πού ήμουν, αλλά επέστρεψα. Είμαι καλά. Αυτή η βραδιά είναι ένας φόρος τιμής στον ίδιο μου τον εαυτό», είπε. Αμέσως μετά ξεκίνησε να ερμηνεύει τα τραγούδια του.
Δείτε το βίντεο
Lionel Richie declares, "I'm back," after returning to stage following health issues ⭐— TMZ (@TMZ) November 12, 2026
🎥: JPASC24 pic.twitter.com/jLnPPN8YsI
Ο τραγουδιστής τον Ιούνιο, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, αφού ένιωσε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Σεντ Πολ της Μινεσότα. Εκείνη την ώρα, ο Ρίτσι είχε πει στους θεατές ότι ένιωθε «ζαλισμένος» και «παράξενα» και αποφάσισε να διακόψει πρόωρα την εμφάνισή του.
Τον Αύγουστο, ο τραγουδιστής νοσηλεύτηκε ξανά, μετά από εμφάνισή του στο The Muny στο Σεντ Λούις, και υποβλήθηκε σε καρδιολογικές εξετάσεις στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Εκείνο το βράδυ έδειχνε να δυσκολεύεται να τραγουδήσει, ενώ λίγο πριν ολοκληρώσει το πρόγραμμά του με το «All Night Long», ζήτησε από την ομάδα του να του φέρει μια καρέκλα, ώστε να μπορέσει να καθίσει.
Τον Σεπτέμβριο, ο 77χρονος επέστρεψε ξανά στο νοσοκομείο όπου σύμφωνα με το TMZ, έλαβε θεραπεία για κολπική μαρμαρυγή. Εκπρόσωπός του που μίλησε στο Associated Press εξήγησε ότι θα έκανε μία παύση από τα καλλιτεχνικά δρώμενα καθώς έπρεπε να υποβληθεί σε επέμβαση, ωστόσο υποσχέθηκε πως θα επέστρεφε σύντομα, όπως και έκανε.
«Ο τραγουδιστής υποβλήθηκε σε μια συνήθη επέμβαση για κολπική μαρμαρυγή (Afib) και ο γιατρός είπε ότι όλα πήγαν τέλεια. Ο Λάιονελ είναι μια χαρά, αλλά θα πάρει λίγο χρόνο και θα επιστρέψει σύντομα στη σκηνή», είχε πει ο εκπρόσωπος του Ρίτσι.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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