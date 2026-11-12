Ο Χάαλαντ δεν αποχωρίζεται τα καρότα ούτε στις υποχρεώσεις με την εθνική Νορβηγίας, δείτε βίντεο
Ο Χάαλαντ δεν αποχωρίζεται τα καρότα ούτε στις υποχρεώσεις με την εθνική Νορβηγίας, δείτε βίντεο
Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι εθεάθη να τρώει και πάλι καρότα, επιβεβαιώνοντας πως το συγκεκριμένο σνακ αποτελεί πλέον σήμα κατατεθέν του
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν αποχωρίζεται τις αγαπημένες του διατροφικές συνήθειες ούτε όταν βρίσκεται μακριά από τις καθημερινές του υποχρεώσεις με τη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Νορβηγός σούπερ σταρ ενσωματώθηκε στην αποστολή της εθνικής ομάδας της χώρας του για τις αναμετρήσεις του Nations League και, όπως φάνηκε, είχε μαζί του και το αγαπημένο του σνακ.
Ο επιθετικός των «πολιτών» εθεάθη για ακόμη μία φορά να απολαμβάνει καρότα, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για μία από τις χαρακτηριστικές διατροφικές του συνήθειες, η οποία έχει γίνει πλέον σήμα κατατεθέν του.
Άλλωστε, ο Χάαλαντ έχει μιλήσει επανειλημμένα για την ιδιαίτερη προσοχή που δίνει στη διατροφή, στον ύπνο και στη συνολική αποκατάσταση του οργανισμού του. Η καθημερινότητά του είναι αυστηρά προσανατολισμένη στη διατήρηση της φυσικής του κατάστασης, με τα φρέσκα προϊόντα και τις τροφές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά να έχουν ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμά του.
Μάλιστα, η αγάπη του για τα καρότα φαίνεται πως έχει ξεπεράσει τα όρια των ποδοσφαιρικών γηπέδων. Η δημοφιλία του Νορβηγού επιθετικού έχει συνδεθεί ακόμη και με την αυξημένη ζήτηση για καρότα και γενικότερα φρούτα και λαχανικά στην πατρίδα του, με την επιρροή του να φτάνει μέχρι και τις διατροφικές επιλογές των συμπατριωτών του.
Ο επιθετικός των «πολιτών» εθεάθη για ακόμη μία φορά να απολαμβάνει καρότα, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για μία από τις χαρακτηριστικές διατροφικές του συνήθειες, η οποία έχει γίνει πλέον σήμα κατατεθέν του.
Άλλωστε, ο Χάαλαντ έχει μιλήσει επανειλημμένα για την ιδιαίτερη προσοχή που δίνει στη διατροφή, στον ύπνο και στη συνολική αποκατάσταση του οργανισμού του. Η καθημερινότητά του είναι αυστηρά προσανατολισμένη στη διατήρηση της φυσικής του κατάστασης, με τα φρέσκα προϊόντα και τις τροφές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά να έχουν ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμά του.
Μάλιστα, η αγάπη του για τα καρότα φαίνεται πως έχει ξεπεράσει τα όρια των ποδοσφαιρικών γηπέδων. Η δημοφιλία του Νορβηγού επιθετικού έχει συνδεθεί ακόμη και με την αυξημένη ζήτηση για καρότα και γενικότερα φρούτα και λαχανικά στην πατρίδα του, με την επιρροή του να φτάνει μέχρι και τις διατροφικές επιλογές των συμπατριωτών του.
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