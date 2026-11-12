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Συναντήσεις Μητσοτάκη με τους ηγέτες Αζερμπαϊτζάν, Μολδαβίας και Καναδά στο Δουβλίνο, στο επίκεντρο ενέργεια, επενδύσεις και διεθνείς εξελίξεις
Συναντήσεις Μητσοτάκη με τους ηγέτες Αζερμπαϊτζάν, Μολδαβίας και Καναδά στο Δουβλίνο, στο επίκεντρο ενέργεια, επενδύσεις και διεθνείς εξελίξεις
Ο πρωθυπουργός συζήτησε με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν για την ενεργειακή συνεργασία και τις εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή – Η ευρωπαϊκή προοπτική της Μολδαβίας και οι ελληνοκαναδικές σχέσεις στις υπόλοιπες επαφές
Συναντήσεις με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ, την πρόεδρο της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, και τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Δουβλίνο, στο περιθώριο της 9ης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.
Στο επίκεντρο των επαφών του πρωθυπουργού βρέθηκαν η ενεργειακή συνεργασία, οι επενδύσεις, η ευρωπαϊκή προοπτική της Μολδαβίας και οι διεθνείς εξελίξεις, με ιδιαίτερη αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
Κατά τη συνάντησή του με τον Ιλχάμ Αλίεφ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε για την ενεργειακή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Αζερμπαϊτζάν, καθώς και για τις ενεργειακές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Αζερμπαϊτζάν.
Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, δίνοντας έμφαση στην Ουκρανία και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Παράλληλα, ο Έλληνας πρωθυπουργός χαιρέτισε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις σχέσεις Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας.
Στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την πρόεδρο της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, συζητήθηκαν η ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών και η πορεία ένταξης της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική της Μολδαβίας, ενώ συνεχάρη τη Μάγια Σάντου για την πρόοδο που έχει πετύχει η χώρα της στις μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με την ενταξιακή διαδικασία.
Με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά.
Στο τραπέζι βρέθηκαν επίσης οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Καναδά, με έμφαση στις επενδύσεις. Οι δύο πρωθυπουργοί αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις.
Στο επίκεντρο των επαφών του πρωθυπουργού βρέθηκαν η ενεργειακή συνεργασία, οι επενδύσεις, η ευρωπαϊκή προοπτική της Μολδαβίας και οι διεθνείς εξελίξεις, με ιδιαίτερη αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
Κατά τη συνάντησή του με τον Ιλχάμ Αλίεφ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε για την ενεργειακή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Αζερμπαϊτζάν, καθώς και για τις ενεργειακές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Αζερμπαϊτζάν.
Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, δίνοντας έμφαση στην Ουκρανία και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Παράλληλα, ο Έλληνας πρωθυπουργός χαιρέτισε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις σχέσεις Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας.
Στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την πρόεδρο της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, συζητήθηκαν η ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών και η πορεία ένταξης της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική της Μολδαβίας, ενώ συνεχάρη τη Μάγια Σάντου για την πρόοδο που έχει πετύχει η χώρα της στις μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με την ενταξιακή διαδικασία.
Με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά.
Στο τραπέζι βρέθηκαν επίσης οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Καναδά, με έμφαση στις επενδύσεις. Οι δύο πρωθυπουργοί αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις.
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