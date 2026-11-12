Περιορισμούς στο Starlink καταγγέλλει ξανά ο Ζελένσκι
Περιορισμούς στο Starlink καταγγέλλει ξανά ο Ζελένσκι
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δεν μπορούν να αναχαιτίσουν ρωσικα drone
Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας αντιμετωπίζουν εδώ και αρκετές ημέρες και για άλλη μια φορά «συστηματικούς περιορισμούς» στην στρατιωτική υπηρεσία του Starlink, κάτι που πρακτικά εμποδίζει την αναχαίτιση ρωσικών drone.
Την καταγγελία έκανε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται στην Ιρλανδία για τη σύνοδο της ΕΕ. Πρόσθεσε, όπως αναφέρει το BBC, ότι η χώρα του προσπαθεί να δώσει λύση στο ζήτημα.
Ενδιαφέρουσα ήταν και μια άλλη αποστροφή της παρέμβασης Ζελένσκι που εμμέσως πλην σαφώς άφηνε αιχμές για το ποιος παίρνει αυτές τις αποφάσεις στην Ουάσινγκτον: «Αν κάποιος στην Αμερική παίρνει αποφάσεις που βασικά αντιμετωπίζουν επικράτεια της Ουκρανίας σαν να μην είναι ουκρανική, αυτό μας λέει πού πάνε τα πράγματα», είπε.
Την ίδια ώρα, στη Μόσχα βρίσκονται οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι συναντήθηκαν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Μία ημέρα νωρίτερα υπενθυμίζεται ότι είχαν διεξαχθεί οι πρώτες έπειτα από καιρό συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
Το Starshield είναι η στρατιωτικού τύπου υπηρεσία του Starlink της SpaceX, της εταιρείας του Έλον Μασκ.
Παρόμοιο ζήτημα που αφορούσε τη συνδεσιμότητα με την πρώτη γραμμή του μετώπου είχε εμφανιστεί στα τέλη Οκτωβρίου. Δεν είναι σαφές ποιος είχε ζητήσει την εφαρμογή των περιορισμών καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και η SpaceX έδιναν διαφορετικές εκδοχές.
Την καταγγελία έκανε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται στην Ιρλανδία για τη σύνοδο της ΕΕ. Πρόσθεσε, όπως αναφέρει το BBC, ότι η χώρα του προσπαθεί να δώσει λύση στο ζήτημα.
Ενδιαφέρουσα ήταν και μια άλλη αποστροφή της παρέμβασης Ζελένσκι που εμμέσως πλην σαφώς άφηνε αιχμές για το ποιος παίρνει αυτές τις αποφάσεις στην Ουάσινγκτον: «Αν κάποιος στην Αμερική παίρνει αποφάσεις που βασικά αντιμετωπίζουν επικράτεια της Ουκρανίας σαν να μην είναι ουκρανική, αυτό μας λέει πού πάνε τα πράγματα», είπε.
Την ίδια ώρα, στη Μόσχα βρίσκονται οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι συναντήθηκαν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Μία ημέρα νωρίτερα υπενθυμίζεται ότι είχαν διεξαχθεί οι πρώτες έπειτα από καιρό συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
Το Starshield είναι η στρατιωτικού τύπου υπηρεσία του Starlink της SpaceX, της εταιρείας του Έλον Μασκ.
Παρόμοιο ζήτημα που αφορούσε τη συνδεσιμότητα με την πρώτη γραμμή του μετώπου είχε εμφανιστεί στα τέλη Οκτωβρίου. Δεν είναι σαφές ποιος είχε ζητήσει την εφαρμογή των περιορισμών καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και η SpaceX έδιναν διαφορετικές εκδοχές.
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