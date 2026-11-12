Ταουσιάνης για την ισοπαλία της Εθνικής Κ21 στην Ισλανδία: «Δείξαμε αποτελεσματικότητα», βίντεο
Ταουσιάνης για την ισοπαλία της Εθνικής Κ21 στην Ισλανδία: «Δείξαμε αποτελεσματικότητα», βίντεο
Ο τεχνικός της Ελληνικής ομάδας στάθηκε στα στοιχεία που έφεραν το θετικό αποτέλεσμα στο Ρέικιαβικ: «Η ομάδα έχει μέταλλο» πρόσθεσε ο Μουζακίτης
Στους λόγους που η Εθνική Κ21 έφυγε με την ισοπαλία από την Ισλανδία στο πρώτο ματς των μπαράζ για την πρόκριση στην τελική φάση του Euro, στάθηκε ο Γιάννης Ταουσιάνης: «Ήταν λίγο έξω από τα χαρακτηριστικά μας το παιχνίδι, ωστόσο επιβάλλεται να δώσεις παρών και συνέπεια.
Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για το πάθος και την αποτελεσματικότητα που δείξαμε σε ένα παιχνίδι που απαιτούσε μονομαχίες και δεύτερες μπάλες, απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο.
Έχω να κρατήσω πέρα από τα χαρακτηριστικά, την ποιότητα και το αγωνιστικό πλάνο, ότι μπορέσαμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις συνθήκες» είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός.
Για να προσθέσει για τις καιρικές συνθήκες: «Όταν αγωνίζεσαι σε τέτοιο γήπεδο πρέπει να αποφύγεις τα λάθη και να κάνεις πιο ασφαλείς επιθέσεις».
Από την πλευρά του ο Χρήστος Μουζακίτης, που ενίσχυσε την προσπάθεια της Κ21 δήλωσε: «Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά προφανώς το ποδόσφαιρο είναι η δουλειά μας και πρέπει να ερχόμαστε σε τέτοια γήπεδα και να παίζουμε κάτω από τέτοιες καιρικές συνθήκες.
Δεν έχουμε να κρατήσουμε πάρα πολλά από το σημερινό παιχνίδι. Δεν υπήρχε τόσο πολύ παιχνίδι, αλλά πολλές φορές πρέπει να σφίξεις τα δόντια και να παίξεις όπως μπορείς, γιατί, όπως είδατε, δεν ήταν καθόλου εύκολο. Στα θετικά, πήραμε ένα καλό αποτέλεσμα για εμάς, καθώς υπάρχει και το δεύτερο παιχνίδι στην Ελλάδα. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ καλύτερα».
Για τη ρεβάνς: «Πρέπει να κάνουμε ό,τι κάναμε στα προηγούμενα ματς, με εξαίρεση το σημερινό. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε δει, κι εγώ που δεν ήμουν στα προηγούμενα παιχνίδια, το μέταλλο της ομάδας. Τα παιδιά είχαν δείξει πολύ θετικά στοιχεία και αυτά θα δείξουμε και στο δεύτερο παιχνίδι».
Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για το πάθος και την αποτελεσματικότητα που δείξαμε σε ένα παιχνίδι που απαιτούσε μονομαχίες και δεύτερες μπάλες, απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο.
Έχω να κρατήσω πέρα από τα χαρακτηριστικά, την ποιότητα και το αγωνιστικό πλάνο, ότι μπορέσαμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις συνθήκες» είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός.
Για να προσθέσει για τις καιρικές συνθήκες: «Όταν αγωνίζεσαι σε τέτοιο γήπεδο πρέπει να αποφύγεις τα λάθη και να κάνεις πιο ασφαλείς επιθέσεις».
Από την πλευρά του ο Χρήστος Μουζακίτης, που ενίσχυσε την προσπάθεια της Κ21 δήλωσε: «Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά προφανώς το ποδόσφαιρο είναι η δουλειά μας και πρέπει να ερχόμαστε σε τέτοια γήπεδα και να παίζουμε κάτω από τέτοιες καιρικές συνθήκες.
Δεν έχουμε να κρατήσουμε πάρα πολλά από το σημερινό παιχνίδι. Δεν υπήρχε τόσο πολύ παιχνίδι, αλλά πολλές φορές πρέπει να σφίξεις τα δόντια και να παίξεις όπως μπορείς, γιατί, όπως είδατε, δεν ήταν καθόλου εύκολο. Στα θετικά, πήραμε ένα καλό αποτέλεσμα για εμάς, καθώς υπάρχει και το δεύτερο παιχνίδι στην Ελλάδα. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ καλύτερα».
Για τη ρεβάνς: «Πρέπει να κάνουμε ό,τι κάναμε στα προηγούμενα ματς, με εξαίρεση το σημερινό. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε δει, κι εγώ που δεν ήμουν στα προηγούμενα παιχνίδια, το μέταλλο της ομάδας. Τα παιδιά είχαν δείξει πολύ θετικά στοιχεία και αυτά θα δείξουμε και στο δεύτερο παιχνίδι».
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