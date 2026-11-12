Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες τάσεις κι αν αλλάξουν, τα Converse Chuck Taylor παραμένουν τα απόλυτα must have sneakers, γράφοντας τη δική τους ιστορία στον κόσμο της μόδας.
Ολυμπιακός: Εκτός 12αδας ο Παπανικολάου για το παιχνίδι με τη Ντουμπάι
Ολυμπιακός: Εκτός 12αδας ο Παπανικολάου για το παιχνίδι με τη Ντουμπάι
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει επίσης στους Ντάνστον, Καραγιαννίδη, Πάπα, Μπουρνελέ, Μοντέρο και Ντόρσει
Χωρίς τον Κώστα Παπανικολάου θα παραταχθεί στο παιχνίδι της Πέμπτης (21:15) με τη Ντουμπάι στη Sunel Arena ο Ολυμπιακός.
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έχει τενοντίτιδα καταφυτικού τένοντα ορθού κοιλιακού και δεν είναι διαθέσιμος για τον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Εκτός 12αδας έμειναν και οι: Ντάνστον, Καραγιαννίδης, Πάπας, Μπουρνελές, Μοντέρο και Ντόρσει.
Η 12αδα του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Τζόσεφ, Φουρνιέ, Νετζήπογλου, Πλώτας, Γουόρντ, Κόντσαρ, Βεζένκοβ, Εντζάι, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έχει τενοντίτιδα καταφυτικού τένοντα ορθού κοιλιακού και δεν είναι διαθέσιμος για τον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Εκτός 12αδας έμειναν και οι: Ντάνστον, Καραγιαννίδης, Πάπας, Μπουρνελές, Μοντέρο και Ντόρσει.
Η 12αδα του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Τζόσεφ, Φουρνιέ, Νετζήπογλου, Πλώτας, Γουόρντ, Κόντσαρ, Βεζένκοβ, Εντζάι, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα