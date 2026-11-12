Ολυμπιακός: Εκτός 12αδας ο Παπανικολάου για το παιχνίδι με τη Ντουμπάι
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Ολυμπιακός Euroleague Κώστας Παπανικολάου

Ολυμπιακός: Εκτός 12αδας ο Παπανικολάου για το παιχνίδι με τη Ντουμπάι

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει επίσης στους  Ντάνστον, Καραγιαννίδη, Πάπα, Μπουρνελέ, Μοντέρο και Ντόρσει

Ολυμπιακός: Εκτός 12αδας ο Παπανικολάου για το παιχνίδι με τη Ντουμπάι
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Χωρίς τον Κώστα Παπανικολάου θα παραταχθεί στο παιχνίδι της Πέμπτης (21:15) με τη Ντουμπάι στη Sunel Arena ο Ολυμπιακός

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έχει τενοντίτιδα καταφυτικού τένοντα ορθού κοιλιακού και δεν είναι διαθέσιμος για τον Γιώργο Μπαρτζώκα. 

Εκτός 12αδας έμειναν και οι: Ντάνστον, Καραγιαννίδης, Πάπας, Μπουρνελές, Μοντέρο και Ντόρσει.

Η 12αδα του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Τζόσεφ, Φουρνιέ, Νετζήπογλου, Πλώτας, Γουόρντ, Κόντσαρ, Βεζένκοβ, Εντζάι, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς
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