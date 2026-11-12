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Απορρίφθηκε από το ΑΣΕΑΔ η έφεση του Ολυμπιακού, παραμένει η αφαίρεση βαθμών στη Stoiximan GBL
Απορρίφθηκε από το ΑΣΕΑΔ η έφεση του Ολυμπιακού, παραμένει η αφαίρεση βαθμών στη Stoiximan GBL
Δεν έγινε δεκτή από το ΑΣΕΑΔ η έφεση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, με αποτέλεσμα η ομάδα του Πειραιά να κουβαλά το -2 στη φετινή βαθμολογία της Stoiximan GBL
Χωρίς αλλαγές στην ποινή αφαίρεσης βαθμών θα συνεχίσει ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στη Stoiximan GBL, καθώς το ΑΣΕΑΔ απέρριψε την έφεση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ για τα γεγονότα που είχαν σημειωθεί στον πέμπτο τελικό του περσινού πρωταθλήματος απέναντι στον Παναθηναϊκό.
Συγκεκριμένα, η ποινή αφαίρεσης δύο βαθμών παραμένει σε ισχύ, ενώ παράλληλα, δεν υπήρξε αλλαγή ούτε στην ποινή που είχε επιβληθεί στον Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Αμερικανός σέντερ είχε τιμωρηθεί με αποκλεισμό επτά αγωνιστικών, εκ των οποίων οι δύο αφορούσαν υβριστική συμπεριφορά προς αντίπαλο αθλητή και οι υπόλοιπες πέντε απόπειρα βιαιοπραγίας.
Η εξέλιξη, ωστόσο, ήταν διαφορετική στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, καθώς το ΑΣΕΑΔ προχώρησε σε μείωση του συνολικού προστίμου.
Αρχικά, είχε επιβληθεί πρόστιμο 100.000 ευρώ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός και επιπλέον 50.000 ευρώ στον Ταϊρίκ Τζόουνς. Μετά την απόφαση του ΑΣΕΑΔ, το συνολικό ποσό διαμορφώθηκε στις 100.000 ευρώ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. με την υπ’ αρ. 69/12-11-2026 απόφασή του, δέχεται εν μέρει την προσφυγή. Απορρίπτει την πρόσθετη παρέμβαση. Ακυρώνει εν μέρει την υπ’ αριθμ. 129/6.7.2026 απόφαση του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου (Μ.Δ.Ο.) του Ελληνικού Συνδέσμου Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών (Ε.Σ.Α.Κ.Ε.). Μεταρρυθμίζει τις επιβληθείσες στην ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ποινές, με την ως άνω απόφαση, για τα πειθαρχικά αδικήματα της δυσφημιστικής συμπεριφοράς για το άθλημα (έργω εξύβρισης απόπειρα βιαιοπραγίας) εκ μέρους του αθλητή της, Tyrique Jones, από αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) και από αφαίρεση δύο (2) βαθμών και χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €) σε: αφενός μεν, αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) για το πειθαρχικό παράπτωμα της δυσφημιστικής συμπεριφοράς για το άθλημα (έργω εξύβριση) εκ μέρους του αθλητή της Tyrique Jones, αφετέρου δε, αφαίρεση δύο (2) βαθμών και χρηματικό πρόστιμο ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000 €), για το πειθαρχικό παράπτωμα της της δυσφημιστικής συμπεριφοράς για το άθλημα (απόπειρα βιαιοπραγίας) εκ μέρους του αθλητή της Tyrique Jones. Απορρίπτει κατά τα λοιπά την προσφυγή. Διατάσσει την επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου στους προσφεύγοντες».
Συγκεκριμένα, η ποινή αφαίρεσης δύο βαθμών παραμένει σε ισχύ, ενώ παράλληλα, δεν υπήρξε αλλαγή ούτε στην ποινή που είχε επιβληθεί στον Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Αμερικανός σέντερ είχε τιμωρηθεί με αποκλεισμό επτά αγωνιστικών, εκ των οποίων οι δύο αφορούσαν υβριστική συμπεριφορά προς αντίπαλο αθλητή και οι υπόλοιπες πέντε απόπειρα βιαιοπραγίας.
Η εξέλιξη, ωστόσο, ήταν διαφορετική στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, καθώς το ΑΣΕΑΔ προχώρησε σε μείωση του συνολικού προστίμου.
Αρχικά, είχε επιβληθεί πρόστιμο 100.000 ευρώ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός και επιπλέον 50.000 ευρώ στον Ταϊρίκ Τζόουνς. Μετά την απόφαση του ΑΣΕΑΔ, το συνολικό ποσό διαμορφώθηκε στις 100.000 ευρώ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. με την υπ’ αρ. 69/12-11-2026 απόφασή του, δέχεται εν μέρει την προσφυγή. Απορρίπτει την πρόσθετη παρέμβαση. Ακυρώνει εν μέρει την υπ’ αριθμ. 129/6.7.2026 απόφαση του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου (Μ.Δ.Ο.) του Ελληνικού Συνδέσμου Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών (Ε.Σ.Α.Κ.Ε.). Μεταρρυθμίζει τις επιβληθείσες στην ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ποινές, με την ως άνω απόφαση, για τα πειθαρχικά αδικήματα της δυσφημιστικής συμπεριφοράς για το άθλημα (έργω εξύβρισης απόπειρα βιαιοπραγίας) εκ μέρους του αθλητή της, Tyrique Jones, από αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) και από αφαίρεση δύο (2) βαθμών και χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €) σε: αφενός μεν, αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) για το πειθαρχικό παράπτωμα της δυσφημιστικής συμπεριφοράς για το άθλημα (έργω εξύβριση) εκ μέρους του αθλητή της Tyrique Jones, αφετέρου δε, αφαίρεση δύο (2) βαθμών και χρηματικό πρόστιμο ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000 €), για το πειθαρχικό παράπτωμα της της δυσφημιστικής συμπεριφοράς για το άθλημα (απόπειρα βιαιοπραγίας) εκ μέρους του αθλητή της Tyrique Jones. Απορρίπτει κατά τα λοιπά την προσφυγή. Διατάσσει την επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου στους προσφεύγοντες».
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