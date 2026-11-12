Τσάβι για το ματς με την Ελλάδα: Είναι καθοριστικός ο αγώνας, ισοβαθμούμε στην κορυφή του ομίλου
Τσάβι για το ματς με την Ελλάδα: Είναι καθοριστικός ο αγώνας, ισοβαθμούμε στην κορυφή του ομίλου
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ολλανδίας μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση στο Άμστερνταμ ενώ αποκάλυψε πως αρχηγός θα είναι ο Ντε Γιονγκ
Καθοριστικό χαρακτήρισε τον αυριανό (13/11, 21:45) αγώνα με την Εθνική Ελλάδας για το Nations League ο Τσάβι στη συνέντευξη Τύπου.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ολλανδίας τόνισε άλλωστε πως πρόκειται για τις δύο ομάδες, που είναι στην πρώτη θέση του ομίλου (έχουν από 8 βαθμούς).
«Όλοι είναι καλά και έτοιμοι. Έχουν προπονηθεί καλά. Ο Φρένκι ντε Γιονγκ είναι ο νέος αρχηγός. Ο Ντένζελ (σ.σ. Ντάμφρις) είναι ο υπαρχηγός, και ακολουθεί ο Κόντι (σ.σ. Χάκπο)» είπε αρχικά ο Τσάβι, ο οποίος ρωτήθηκε αν θα παίξει ο Ράιντερς που εκπροσώπησε τους παίκτες στη συνέντευξη Τύπου: «Δεν το ξέρει ακόμα. Ούτε εγώ το ξέρω ακόμα. Έχω ακόμα κάποιες αποφάσεις να πάρω».
Γιατί ο Ντε Γιονγκ επιλέχθηκε ως αρχηγός (απουσιάζει ο Φαν Ντάικ καθώς δεν είναι έτοιμος να παίξει): «Καταρχάς, η προσωπικότητά του. Ζητάει την μπάλα. Θέλει να βελτιώνεται κάθε μέρα και να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας. Και, φυσικά, υπάρχουν και τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, τον θεωρώ έναν από τους καλύτερους μέσους στον κόσμο. Για μένα, ως προπονητή, αυτοί είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες. Πάνω απ' όλα, είναι εξαιρετικά νέα το ότι ο Φρένκι επέστρεψε στην αγωνιστική δράση»».
Όσον αφορά τη συνεργασία του με τον Φρένκι ντε Γιονγκ, ο Τσάβι δήλωσε: «Έχει διαφορετικό προφίλ σε σχέση με τους Φαν Ντάικ, Ντάμφρις ή Χάκπο. Είμαι ικανοποιημένος από όλους τους παίκτες μου και χαίρομαι που ο Φρένκι επέστρεψε. Όσο για το τι είδους αρχηγός ήμουν εγώ ο ίδιος; Ένας συνδυασμός του Φαν Ντάικ και του Ντε Γιονγκ. Μου αρέσει να μιλάω στους παίκτες, θέλω να διασφαλίζω ότι όλοι είναι ευχαριστημένοι».
Για τον αγώνα τόνισε: «Είναι καθοριστικός, καθώς Ολλανδία και Ελλάδα ισοβαθμούν στην κορυφή του ομίλου . Στον αγώνα Ελλάδα η ομάδα δεν έδειξε το απαιτούμενο θάρρος στο πρώτο ημίχρονο, και αυτό θέλουμε να αλλάξει ριζικά στο Άμστερνταμ».
Στη συνέχεια απάντησε αν ο Τίμπερ θα καλύψει το κενό του Φαν Ντάικ: «Σίγουρα, είναι ένας εξαιρετικός παίκτης πολλαπλών ρόλων. Μπορεί να αγωνιστεί ως κεντρικός αμυντικός, ως πλάγιος αμυντικός, ή ακόμα και στη μεσαία γραμμή».
Στην ερώτηση τι θα λείψει από την λόγω της απουσίας του Φαν Ντάικ: «Είναι ηγέτης και έχει επιβλητική παρουσία. Είναι παίκτης κορυφαίου επιπέδου. Ωστόσο, η απουσία του αύριο δεν αποτελεί δικαιολογία», τόνισε ο Τσάβι.
Για την κλήση του Φαν ντεν Μπεργκ: «Είναι εξαιρετικός παίκτης, και πολύ καλός στο ψηλό παιχνίδι. Αντιδράσαμε πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο στην Ελλάδα. Αύριο, θα είναι και πάλι σημαντικό για εμάς να εξουδετερώσουμε αυτές τις στιγμές μετάβασης».
Για τον Μάλεν: «Προπονείται πολύ καλά και βρίσκεται σε εξαιρετικό ρυθμό. Θέλει να δείξει τις δυνατότητές του. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε την εξαιρετική του φόρμα. Διαθέτει τόσα πολλά χαρίσματα· είναι επίσης πολύ καλός σε κλειστούς χώρους».
Από την πλευρά του ο Ράιντερς δήλωσε: «Υπάρχει πάντα μεγάλος ανταγωνισμός για τις θέσεις στη μεσαία γραμμή της εθνικής Ολλανδίας. Έτσι συνέβαινε πάντα και νομίζω ότι αυτό είναι καλό».
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ολλανδίας τόνισε άλλωστε πως πρόκειται για τις δύο ομάδες, που είναι στην πρώτη θέση του ομίλου (έχουν από 8 βαθμούς).
«Όλοι είναι καλά και έτοιμοι. Έχουν προπονηθεί καλά. Ο Φρένκι ντε Γιονγκ είναι ο νέος αρχηγός. Ο Ντένζελ (σ.σ. Ντάμφρις) είναι ο υπαρχηγός, και ακολουθεί ο Κόντι (σ.σ. Χάκπο)» είπε αρχικά ο Τσάβι, ο οποίος ρωτήθηκε αν θα παίξει ο Ράιντερς που εκπροσώπησε τους παίκτες στη συνέντευξη Τύπου: «Δεν το ξέρει ακόμα. Ούτε εγώ το ξέρω ακόμα. Έχω ακόμα κάποιες αποφάσεις να πάρω».
Γιατί ο Ντε Γιονγκ επιλέχθηκε ως αρχηγός (απουσιάζει ο Φαν Ντάικ καθώς δεν είναι έτοιμος να παίξει): «Καταρχάς, η προσωπικότητά του. Ζητάει την μπάλα. Θέλει να βελτιώνεται κάθε μέρα και να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας. Και, φυσικά, υπάρχουν και τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, τον θεωρώ έναν από τους καλύτερους μέσους στον κόσμο. Για μένα, ως προπονητή, αυτοί είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες. Πάνω απ' όλα, είναι εξαιρετικά νέα το ότι ο Φρένκι επέστρεψε στην αγωνιστική δράση»».
Όσον αφορά τη συνεργασία του με τον Φρένκι ντε Γιονγκ, ο Τσάβι δήλωσε: «Έχει διαφορετικό προφίλ σε σχέση με τους Φαν Ντάικ, Ντάμφρις ή Χάκπο. Είμαι ικανοποιημένος από όλους τους παίκτες μου και χαίρομαι που ο Φρένκι επέστρεψε. Όσο για το τι είδους αρχηγός ήμουν εγώ ο ίδιος; Ένας συνδυασμός του Φαν Ντάικ και του Ντε Γιονγκ. Μου αρέσει να μιλάω στους παίκτες, θέλω να διασφαλίζω ότι όλοι είναι ευχαριστημένοι».
Για τον αγώνα τόνισε: «Είναι καθοριστικός, καθώς Ολλανδία και Ελλάδα ισοβαθμούν στην κορυφή του ομίλου . Στον αγώνα Ελλάδα η ομάδα δεν έδειξε το απαιτούμενο θάρρος στο πρώτο ημίχρονο, και αυτό θέλουμε να αλλάξει ριζικά στο Άμστερνταμ».
Στη συνέχεια απάντησε αν ο Τίμπερ θα καλύψει το κενό του Φαν Ντάικ: «Σίγουρα, είναι ένας εξαιρετικός παίκτης πολλαπλών ρόλων. Μπορεί να αγωνιστεί ως κεντρικός αμυντικός, ως πλάγιος αμυντικός, ή ακόμα και στη μεσαία γραμμή».
Στην ερώτηση τι θα λείψει από την λόγω της απουσίας του Φαν Ντάικ: «Είναι ηγέτης και έχει επιβλητική παρουσία. Είναι παίκτης κορυφαίου επιπέδου. Ωστόσο, η απουσία του αύριο δεν αποτελεί δικαιολογία», τόνισε ο Τσάβι.
Για την κλήση του Φαν ντεν Μπεργκ: «Είναι εξαιρετικός παίκτης, και πολύ καλός στο ψηλό παιχνίδι. Αντιδράσαμε πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο στην Ελλάδα. Αύριο, θα είναι και πάλι σημαντικό για εμάς να εξουδετερώσουμε αυτές τις στιγμές μετάβασης».
Για τον Μάλεν: «Προπονείται πολύ καλά και βρίσκεται σε εξαιρετικό ρυθμό. Θέλει να δείξει τις δυνατότητές του. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε την εξαιρετική του φόρμα. Διαθέτει τόσα πολλά χαρίσματα· είναι επίσης πολύ καλός σε κλειστούς χώρους».
Από την πλευρά του ο Ράιντερς δήλωσε: «Υπάρχει πάντα μεγάλος ανταγωνισμός για τις θέσεις στη μεσαία γραμμή της εθνικής Ολλανδίας. Έτσι συνέβαινε πάντα και νομίζω ότι αυτό είναι καλό».
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