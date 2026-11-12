Δεσποτόπουλος: Η Ελλάδα κέρδισε την παρτίδα για το καλώδιο χωρίς να ανοίξει μύτη - Αν η γαλλική διακοίνωση συνέφερε την Τουρκία, η Yeni Safak θα την είχε πρωτοσέλιδο

Τη σημασία της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης προς την Τουρκία και την Αίγυπτο, τις κινήσεις της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και τις νέες ισορροπίες σε Ισραήλ και ΗΠΑ ανέλυσε ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος , μιλώντας στονκαι την εκπομπή Direct.Αναφερόμενος στις εξελίξεις γύρω από τις έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο , ο κ. Δεσποτόπουλος εκτίμησε ότι η ελληνική πλευρά πέτυχε ένα σημαντικό διπλωματικό αποτέλεσμα, χωρίς να οδηγηθεί σε κλιμάκωση με την Τουρκία. «Η Ελλάδα κέρδισε αυτή την παρτίδα χωρίς να ανοίξει μύτη», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα αναγκάστηκε να αποδεχθεί μια ιδιαίτερα δυσάρεστη για την ίδια εξέλιξη.Εξηγώντας τι ακριβώς είναι η ρηματική διακοίνωση, σημείωσε ότι, με το οποίο ένα κράτος γνωστοποιεί επισήμως τις θέσεις του σε ένα άλλο. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η γαλλική πρωτοβουλία δεν έγινε για λογαριασμό της Ελλάδας, αλλά με στόχο τη διασφάλιση των γαλλικών συμφερόντων και της ασφάλειας του ερευνητικού πλοίου και του έργου.Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στο γεγονός ότι η διακοίνωση απευθύνθηκε όχι μόνο στην Τουρκία, αλλά και στην Αίγυπτο. Όπως εξήγησε, αυτή είναι η καθοριστική παράμετρος της γαλλικής κίνησης, καθώς με τον τρόπο αυτό το Παρίσι τοποθετήθηκε ουσιαστικά απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο , αμφισβητώντας τη νομιμότητά του.Ο διεθνολόγος επισήμανε ότι η διακοίνωση δημιουργεί διπλωματική δυσκολία στην Άγκυρα, καθώς πρόκειται για ένα κείμενο που δεν εξυπηρετεί τα τουρκικά συμφέροντα και έτσι εξηγείται και γιατί δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Γιατί εκτιμάτε ότι η Τουρκία δεν έχει διαρρεύσει το περιεχόμενο αυτής της ρηματικής διακοίνωσης, αν πράγματι έχει συγκατανεύσει βάσει αυτής;

Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος: Η λογική λέει ότι δεν έχει συγκατανεύσει. Η Γαλλία δεν έχει γράψει οτιδήποτε που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από την Τουρκία. Και εγώ εκτιμώ ότι ορθώς το δικό μας υπουργείο Εξωτερικών δεν τη δίνει στη δημοσιότητα, διότι θα δημιουργήσει εσωτερική συζήτηση στην Τουρκία και πιθανόν να αναγκάσει την Τουρκία να αλλάξει τη στάση που έχει τώρα, που έχει καταπιεί την πίεση της διεθνούς κοινότητας.

Άμα έρθει στη δημοσιότητα, θα πρέπει να απαντήσει, θα πρέπει να αντιδράσει. Δηλαδή, θα αρχίσει η κριτική στο εσωτερικό και ενδεχομένως να αντιδράσει στο πεδίο. Νομίζω, λοιπόν, ότι από το γεγονός ότι η διακοίνωση δεν έχει ανακοινωθεί, εκτιμώ ότι είναι σε αυτά που θέλει η Ελλάδα. Οπως είπε: «Εκτιμώ ότι θα φέρει σε δύσκολη θέση την Τουρκία. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι, αν αυτό το έγγραφο είχε κάτι, έστω και το παραμικρό, από το οποίο θα μπορούσε να πιαστεί η Τουρκία για να πει ότι έδωσε άδεια, θα το είχαμε δει στη Yeni Şafak και σε άλλες δέκα τουρκικές εφημερίδες, πρωτοσέλιδο, με θριαμβολογίες».



Σχολιάζοντας τη σχετική πολιτική αντιπαράθεση, χαρακτήρισε προβληματική την προσέγγιση ότι η Γαλλία ενήργησε για λογαριασμό της Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις πολιτικών αρχηγών μπορούν να δημιουργήσουν διπλωματικές περιπλοκές.

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