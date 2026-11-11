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Ντροπιαστική στιγμή για τον Χέγκσεθ: Δέχθηκε επίπληξη από φρουρό στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στις ΗΠΑ, δείτε βίντεο
Μέλη της συνοδείας του Αμερικανού υπουργού Άμυνας άρχισαν να γελούν και να συνομιλούν, ενώ ορισμένοι φωτογραφίζονταν στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, όπου το πρωτόκολλο επιβάλλει σεβασμό
Στρατιώτης της τιμητικής φρουράς του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη παρενέβη όταν μέλη της συνοδείας του Αμερικανού υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, άρχισαν να γελούν και να συνομιλούν, ενώ ορισμένοι φωτογραφίζονταν στον χώρο.
Στο βίντεο φαίνεται ο Χέγκσεθ να φωτογραφίζεται και αμέσως μετά ο φρουρός, ο οποίος εκτελούσε υπηρεσία στο μνημείο, απευθύνθηκε με πολύ αυστηρό τόνο στους παρευρισκομένους, φωνάζοντας: «Όλοι οι επισκέπτες οφείλουν να διατηρούν ατμόσφαιρα σιωπής και σεβασμού ανά πάσα στιγμή».
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο τα μέλη της συνοδείας εμφανίζονται να στρέφονται προς τον στρατιώτη μετά την παρέμβασή του και στη συνέχεια να συνεχίζουν την πορεία τους.
A Tomb Guard from the U.S. Army’s 3rd Infantry Regiment, “The Old Guard” was forced to verbally reprimand Secretary of Defense Pete Hegseth and a group of his senior advisers Wednesday after some in the group laughed and loudly talked in front of the Tomb of the Unknown Soldier at Arlington. Video of the incident, posted by CNN, shows Hegseth standing and taking photos in front of the tomb with his wife, Jennifer, chief of staff Ricky Buria, deputy chief of staff Patrick Weaver as well as senior adviser and deputy assistant Tami Radabaugh, following a ceremony at Arlington National Cemetery for Veterans Day.— OSINTdefender (@sentdefender) November 11, 2026
Δεν είναι σαφές ποια πρόσωπα γελούσαν ή συνομιλούσαν και, κατά συνέπεια, δεν μπορεί να αποδοθεί με βεβαιότητα η συγκεκριμένη συμπεριφορά στον ίδιο τον Χέγκσεθ.
Το περιστατικό πήρε έκταση λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του χώρου. Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στρατιωτικά μνημεία των ΗΠΑ, αφιερωμένο στους Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους χωρίς να καταστεί δυνατή η ταυτοποίησή τους. Η τιμητική φρουρά τηρεί αυστηρό πρωτόκολλο, ενώ οι επισκέπτες καλούνται να μιλούν χαμηλόφωνα και να φέρονται με σεβασμό στον χώρο.
Η παρέμβαση του στρατιώτη εντάσσεται στις προβλεπόμενες διαδικασίες προστασίας της επισημότητας του μνημείου και δεν συνιστά επίσημη στρατιωτική ή πειθαρχική επίπληξη του υπουργού Άμυνας.
Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής πίεσης προς τον Χέγκσεθ, με τις επιλογές και τους χειρισμούς του στο Πεντάγωνο να αποτελούν αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης στην Ουάσιγκτον.
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