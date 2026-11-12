Αναστάτωση σε κανάλι του Μαϊάμι από αποκαλυπτικές φωτογραφίες παρουσιάστριας ειδήσεων που αψήφησε οδηγία του διευθυντή της, δείτε φωτογραφίες

«Δεν θέλουμε βίντεο με χορούς, αναρτήσεις με τα σύνολα της ημέρας ή άλλο ανόητο περιεχόμενο που αποσπά την προσοχή από τον ρόλο σας ως δημοσιογράφων» έγραφε ο διευθυντής ειδήσεων του καναλιού στο οποίο εργάζεται η Τζέισι Μπιρτς





Στις φωτογραφίες που ανήρτησε η Μπιρτς από το Electric Daisy Carnival στο Ορλάντο φαίνεται να φοράει ένα τοπ που αποκάλυπτε μέρος του στήθους της.















Σύμφωνα με το FTVLive, τουλάχιστον 10 δημοσιογράφοι έστειλαν συνδέσμους προς τις αναρτήσεις της Μπιρτς, ενώ ορισμένοι εξέφρασαν την ενόχλησή τους για αυτό που θεωρούσαν ανάρμοστη συμπεριφορά από μια παρουσιάστρια τηλεοπτικών ειδήσεων.



Το δημοσίευμα επικαλέστηκε επίσης πηγή από τη σύνταξη του WPLG, σύμφωνα με την οποία η Μπιρτς είχε προειδοποιηθεί και στο παρελθόν για τη δραστηριότητά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο συνέχισε να δημοσιεύει αποκαλυπτικές φωτογραφίες, παρά τις ανησυχίες της διοίκησης.



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Μεγάλη συζήτηση έχουν προκαλέσει στο Μαϊάμι οι φωτογραφίες που ανήρτησε στα social media η παρουσιάστρια ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού WPLG, Τζέισι Μπιρτς, παρά την οδηγία από τον διευθυντή ειδήσεων του καναλιού να αποφεύγονται προκλητικές αναρτήσεις.Στις φωτογραφίες που ανήρτησε η Μπιρτς από το Electric Daisy Carnival στο Ορλάντο φαίνεται να φοράει ένα τοπ που αποκάλυπτε μέρος του στήθους της.Οι εικόνες αυτές, σύμφωνα με τον ιστότοπο FTVLive, προκάλεσαν αντιδράσεις ανάμεσα τους συναδέλφους της Μπιρτς, οι οποίοι αναρωτήθηκαν γιατί η διοίκηση του σταθμού δεν είχε λάβει μέτρα.Όπως σημειώνει η New York Post , οι φωτογραφίες δημοσιεύθηκαν λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία εσωτερικού υπομνήματος από τον αντιπρόεδρο ειδήσεων του WPLG, Μπιλ Ποχόβεϊ, με το οποίο προειδοποιούσε το προσωπικό να μην αναρτά περιεχόμενο τύπου influencer, το οποίο θα μπορούσε να υπονομεύσει την αξιοπιστία του ως δημοσιογράφων.Σύμφωνα με το FTVLive, τουλάχιστον 10 δημοσιογράφοι έστειλαν συνδέσμους προς τις αναρτήσεις της Μπιρτς, ενώ ορισμένοι εξέφρασαν την ενόχλησή τους για αυτό που θεωρούσαν ανάρμοστη συμπεριφορά από μια παρουσιάστρια τηλεοπτικών ειδήσεων.Το δημοσίευμα επικαλέστηκε επίσης πηγή από τη σύνταξη του WPLG, σύμφωνα με την οποία η Μπιρτς είχε προειδοποιηθεί και στο παρελθόν για τη δραστηριότητά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο συνέχισε να δημοσιεύει αποκαλυπτικές φωτογραφίες, παρά τις ανησυχίες της διοίκησης.

Το FTVLive μετέφερε και το σχόλιο τεσσάρων διευθυντών ειδήσεων τηλεοπτικών σταθμών, οι οποίοι όταν είδαν τις φωτογραφίες, δήλωσαν ότι θα εξέταζαν το ενδεχόμενο επιβολής πειθαρχικών μέτρων που θα έφταναν μέχρι και την απόλυση της Μπιρτς.



Ενδεικτική του κλίματος στον τηλεοπτικό σταθμό στον οποίο εργάζεται η Μπιρτς είναι η αντίδραση εργαζόμενου στη σύνταξη του WPLG που κατηγόρησε τον Ποχόβεϊ ότι δεν εφαρμόζει τους κανόνες που ο ίδιος έχει θέσει: «Ο Ποχόβεϊ δεν έχει το θάρρος να λάβει κανένα μέτρο, είναι άβουλος».



Στο προηγούμενο υπόμνημά του, ο Ποχόβεϊ είχε προειδοποιήσει τους εργαζομένους να μην αναρτούν περιεχόμενο που θα μπορούσε να πλήξει τη φήμη του σταθμού, τονίζοντας: «Έχω κουραστεί να πρέπει να το επαναλαμβάνω, αλλά δεν είμαστε influencers, είμαστε δημοσιογράφοι. Δεν θέλουμε βίντεο με χορούς στα οποία συμμετέχει το προσωπικό μας. Δεν θέλουμε επιδείξεις μόδας, αναρτήσεις με τα σύνολα της ημέρας ή άλλο ανόητο περιεχόμενο που αποσπά την προσοχή από τον ρόλο σας ως δημοσιογράφων».



Ο Ποχόβεϊ προειδοποιούσε, επίσης, ότι οι ίδιοι κανόνες πρέπει να ισχύουν και για τους προσωπικούς λογαριασμούς των εργαζομένων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπενθυμίζοντάς τους ότι εκπροσωπούν τον τηλεοπτικό σταθμό ακόμη και εκτός εργασίας: Είτε εργάζεστε είτε όχι, εξακολουθείτε να εκπροσωπείτε τον σταθμό και πρέπει πάντα να θυμάστε τον ρόλο σας ως αξιόπιστοι δημοσιογράφοι που εμπνέουν εμπιστοσύνη και όχι ως Καρντάσιαν. Ορισμένα από όσα βλέπω προκαλούν αμηχανία».