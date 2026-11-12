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Όρθια στο χιονισμένο Ρέικιαβικ η Εθνική Κ21, ισοφάρισε 1-1 την Ισλανδία στις καθυστερήσεις, δείτε τα γκολ
Όρθια στο χιονισμένο Ρέικιαβικ η Εθνική Κ21, ισοφάρισε 1-1 την Ισλανδία στις καθυστερήσεις, δείτε τα γκολ
Η Ελλάδα με αυτογκόλ εξαφάνισε το προβάδισμα της Ισλανδίας και θα παίξει την πρόκριση στο Euro στη ρεβάνς της Λεωφόρου
Η Εθνική Κ21 έμεινε όρθια στο χιονισμένο Ρέικιαβικ και πήρε το 1-1 στις καθυστερήσεις από την Ισλανδία στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για το μπαράζ πρόκρισης στην τελική φάση του Euro.
Η ρεβάνς θα γίνει στη Λεωφόρο τη Δευτέρα (16/11) και η Ελλάδα έχει το προβάδισμα του γηπεδούχου, ειδικά από την στιγμή που θα επιστρέψει στην Αθήνα έχοντας στις αποσκευές της την ισοπαλία του πρώτου αγώνα. Η Εθνική προσπαθεί για την πρόκριση στην τελική φάση του Euro για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια.
Ο Γιάννης Ταουσιάνης παρέταξε την Εθνική Ελπίδων σε διάταξη 4-3-3. Ο Μοναστηρλής ήταν κάτω από τα δοκάρια, με τους Κωστούλα, Καλογερόπουλο, Αλεξίου και Άλεν μπροστά του, από τα δεξιά προς τα αριστερά. Οι Μουζακίτης, Κοντούρης και Αλμύρας αποτέλεσαν την τριάδα στη μεσαία γραμμή, με τους Πνευμονίδη και Παπακανέλλο στα άκρα της επίθεσης και τον Κούτσια στην κορυφή.
Στο 13' ο Κούτσιας έκανε το γύρισμα και ο Πνευμονίδης επιχείρησε σουτ από το ύψος της περιοχής, χωρίς όμως να βρει τον στόχο. Στο 19' οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι. Ο Γκούντμουντσον επιχείρησε ένα δυνατό σουτ και έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.
Στο επόμενο λεπτό η κεφαλιά του Κούτσια, έπειτα από σέντρα του Κωστούλα δεν βρήκε στόχο. Ο Γκούντγιονσεν απείλησε στο 28' με κεφαλιά, ενώ στο 35' επιχείρησε ένα άστοχο βολέ από το ημικύκλιο της περιοχής.
Στο 37' ο Καλογερόπουλος δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε και ο Κούτσιας τη γύρισε στον Αλμύρα, ο οποίος πλάσαρε, όμως ο Πέντερσον απέκρουσε και παραχώρησε κόρνερ.
Στο 55' ο Ντάβαντσον αστόχησε από κοντινή απόσταση, υπό την πίεση του Καλογερόπουλου, ο οποίος στο 61' υπέπεσε σε πέναλτι, στην προσπάθειά του να μαρκάρει τον Θορστέλσον μέσα στην περιοχή.
Ο Γκούντγιονσεν ανέλαβε την εκτέλεση από την άσπρη βούλα, όμως ο Μπότης έπεσε σωστά και μπλόκαρε την μπάλα. Ο τερματοφύλακας της Πογκόν είχε περάσει στο ματς τέσσερα λεπτά νωρίτερα, αντικαθιστώντας τον τραυματία Μοναστηρλή.
Στο 89' ο Θορστέινσον έβγαλε τη σέντρα και ο Μικάελσον με κεφαλιά άνοιξε το σκορ.
Η Ελλάδα δεν είχε πει την τελευταία λέξη και αντέδρασε στο 90+2'. Από εκτέλεση φάουλ του Μουζακίτη, ο Παπακανέλλος σούταρε μέσα από την περιοχή και ο Μικάελσον με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το αυτογκόλ που διαμόρφωσε το 1-1.
Η ρεβάνς θα γίνει στη Λεωφόρο τη Δευτέρα (16/11) και η Ελλάδα έχει το προβάδισμα του γηπεδούχου, ειδικά από την στιγμή που θα επιστρέψει στην Αθήνα έχοντας στις αποσκευές της την ισοπαλία του πρώτου αγώνα. Η Εθνική προσπαθεί για την πρόκριση στην τελική φάση του Euro για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια.
Ο Γιάννης Ταουσιάνης παρέταξε την Εθνική Ελπίδων σε διάταξη 4-3-3. Ο Μοναστηρλής ήταν κάτω από τα δοκάρια, με τους Κωστούλα, Καλογερόπουλο, Αλεξίου και Άλεν μπροστά του, από τα δεξιά προς τα αριστερά. Οι Μουζακίτης, Κοντούρης και Αλμύρας αποτέλεσαν την τριάδα στη μεσαία γραμμή, με τους Πνευμονίδη και Παπακανέλλο στα άκρα της επίθεσης και τον Κούτσια στην κορυφή.
Στο 13' ο Κούτσιας έκανε το γύρισμα και ο Πνευμονίδης επιχείρησε σουτ από το ύψος της περιοχής, χωρίς όμως να βρει τον στόχο. Στο 19' οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι. Ο Γκούντμουντσον επιχείρησε ένα δυνατό σουτ και έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.
Στο επόμενο λεπτό η κεφαλιά του Κούτσια, έπειτα από σέντρα του Κωστούλα δεν βρήκε στόχο. Ο Γκούντγιονσεν απείλησε στο 28' με κεφαλιά, ενώ στο 35' επιχείρησε ένα άστοχο βολέ από το ημικύκλιο της περιοχής.
Στο 37' ο Καλογερόπουλος δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε και ο Κούτσιας τη γύρισε στον Αλμύρα, ο οποίος πλάσαρε, όμως ο Πέντερσον απέκρουσε και παραχώρησε κόρνερ.
Στο 55' ο Ντάβαντσον αστόχησε από κοντινή απόσταση, υπό την πίεση του Καλογερόπουλου, ο οποίος στο 61' υπέπεσε σε πέναλτι, στην προσπάθειά του να μαρκάρει τον Θορστέλσον μέσα στην περιοχή.
Ο Γκούντγιονσεν ανέλαβε την εκτέλεση από την άσπρη βούλα, όμως ο Μπότης έπεσε σωστά και μπλόκαρε την μπάλα. Ο τερματοφύλακας της Πογκόν είχε περάσει στο ματς τέσσερα λεπτά νωρίτερα, αντικαθιστώντας τον τραυματία Μοναστηρλή.
Στο 89' ο Θορστέινσον έβγαλε τη σέντρα και ο Μικάελσον με κεφαλιά άνοιξε το σκορ.
Η Ελλάδα δεν είχε πει την τελευταία λέξη και αντέδρασε στο 90+2'. Από εκτέλεση φάουλ του Μουζακίτη, ο Παπακανέλλος σούταρε μέσα από την περιοχή και ο Μικάελσον με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το αυτογκόλ που διαμόρφωσε το 1-1.
Ισλανδία Κ21 (Όλαφουρ Κρίστιανσον): Πέτερσον, Θόρχαλσον, Γιούλιουσον, Αρονσον, Κρίστιανσον, Γκούντμουντσον (78' Κόσιτς), Ρόμπερτσον, Σίγκουρντσον, Γκούντγιονσεν (78' Μικάελσον), Θορστέινσον, Ντάντασον (71' Αντρεσον).
Ελλάδα Κ21 (Γιάννης Ταουσιάνης): Μοναστηρλής (58' λ.τρ. Μπότης), Κωστούλας, Αλεν (23' λ.τρ. Κάτρης), Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Κοντούρης, Μουζακίτης, Αλμύρας (80' Κυριόπουλος), Πνευμονίδης (58' Σμυρλής), Παπακανέλλος, Κούτσιας (80' Μύθου).
Ελλάδα Κ21 (Γιάννης Ταουσιάνης): Μοναστηρλής (58' λ.τρ. Μπότης), Κωστούλας, Αλεν (23' λ.τρ. Κάτρης), Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Κοντούρης, Μουζακίτης, Αλμύρας (80' Κυριόπουλος), Πνευμονίδης (58' Σμυρλής), Παπακανέλλος, Κούτσιας (80' Μύθου).
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