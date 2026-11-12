Έφτασε στην Ολλανδία η αποστολή της Εθνικής, δείτε βίντεο
SPORTS
Εθνική Ολλανδίας Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Nations League Αποστολή

Έφτασε στην Ολλανδία η αποστολή της Εθνικής, δείτε βίντεο

Επί ολλανδικού εδάφους βρίσκεται η αποστολή της «γαλανόλευκης», ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τους «οράνιε» για το UEFA Nations League

Έφτασε στην Ολλανδία η αποστολή της Εθνικής, δείτε βίντεο
Δημήτρης Τυχάλας
Στην Ολλανδία βρίσκεται πλέον η Εθνική Ελλάδας, καθώς η αποστολή της «γαλανόλευκης» προσγειώθηκε στο Άμστερνταμ λίγο πριν από τις 15:00, ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης με τους «οράνιε» για το Nations League.



Το ταξίδι της ελληνικής αποστολής διήρκησε περίπου 3.5 ώρες, με τους διεθνείς να φτάνουν στον προορισμό τους και να μπαίνουν πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους για το μεγάλο παιχνίδι της Παρασκευής (13/11, 21:45), στο πλαίσιο της προτελευταίας αγωνιστικής της διοργάνωσης.




Το πρόγραμμα της Εθνικής περιλαμβάνει αρχικά τη συνέντευξη Τύπου, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 19:15, ώρα Ελλάδας, ενώ στις 20:00 θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνηση πριν από την αναμέτρηση.


Κλείσιμο






Δημήτρης Τυχάλας

Thema Insights

Το ελληνικό κριθάρι περνά από το χωράφι στην εποχή των δεδομένων

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν  αξία για τους παραγωγούς. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης