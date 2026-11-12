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Έφτασε στην Ολλανδία η αποστολή της Εθνικής, δείτε βίντεο
Έφτασε στην Ολλανδία η αποστολή της Εθνικής, δείτε βίντεο
Επί ολλανδικού εδάφους βρίσκεται η αποστολή της «γαλανόλευκης», ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τους «οράνιε» για το UEFA Nations League
Στην Ολλανδία βρίσκεται πλέον η Εθνική Ελλάδας, καθώς η αποστολή της «γαλανόλευκης» προσγειώθηκε στο Άμστερνταμ λίγο πριν από τις 15:00, ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης με τους «οράνιε» για το Nations League.
Το ταξίδι της ελληνικής αποστολής διήρκησε περίπου 3.5 ώρες, με τους διεθνείς να φτάνουν στον προορισμό τους και να μπαίνουν πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους για το μεγάλο παιχνίδι της Παρασκευής (13/11, 21:45), στο πλαίσιο της προτελευταίας αγωνιστικής της διοργάνωσης.
Το πρόγραμμα της Εθνικής περιλαμβάνει αρχικά τη συνέντευξη Τύπου, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 19:15, ώρα Ελλάδας, ενώ στις 20:00 θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνηση πριν από την αναμέτρηση.
Το ταξίδι της ελληνικής αποστολής διήρκησε περίπου 3.5 ώρες, με τους διεθνείς να φτάνουν στον προορισμό τους και να μπαίνουν πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους για το μεγάλο παιχνίδι της Παρασκευής (13/11, 21:45), στο πλαίσιο της προτελευταίας αγωνιστικής της διοργάνωσης.
Το πρόγραμμα της Εθνικής περιλαμβάνει αρχικά τη συνέντευξη Τύπου, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 19:15, ώρα Ελλάδας, ενώ στις 20:00 θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνηση πριν από την αναμέτρηση.
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