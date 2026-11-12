Τουλάχιστον 60 κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην Σκόπελο, κλιμάκιο της διεύθυνσης υγείας στο νησί
ΕΛΛΑΔΑ
Σκόπελος Κρούσματα Γαστρεντερίτιδα ΕΟΔΥ

Τουλάχιστον 60 κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην Σκόπελο, κλιμάκιο της διεύθυνσης υγείας στο νησί

Από το Κέντρο Υγείας αναμένεται να σταλούν δείγματα προκειμένου να εξεταστούν στο νοσοκομείο Βόλου για να ταυτοποιηθεί ο ιός που έχει ταλαιπωρήσει όσους ασθένησαν

Τουλάχιστον 60 κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην Σκόπελο, κλιμάκιο της διεύθυνσης υγείας στο νησί
Αρκετά κρούσματα γαστρεντερίτιδας καταγράφονται από τις αρχές Οκτωβρίου μέχρι σήμερα στην Σκόπελο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τουλάχιστον 60 περιπτώσεις γαστρεντερίτιδας έχουν καταγραφεί από το τοπικό Κέντρο Υγείας, με τις αρμόδιες Αρχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας να ενημερώνονται τις προηγούμενες ημέρες και να εξετάζουν την περίπτωση.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, από το Κέντρο Υγείας αναμένεται να σταλούν δείγματα προκειμένου να εξεταστούν στο νοσοκομείο Βόλου για να ταυτοποιηθεί ο ιός που έχει ταλαιπωρήσει όσους ασθένησαν, ενώ έχει ειδοποιηθεί σχετικά και ο ΕΟΔΥ.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Υγείας αναμένεται να μεταβεί στη Σκόπελο μέχρι την ερχόμενη Τρίτη για να πάρει δείγματα και να εξετάσει το πόσιμο νερό του νησιού, όπως προβλέπει το σχετικό πρωτόκολλο.

Την ίδια στιγμή έχει ξεκινήσει προσπάθεια χαρτογράφησης των κρουσμάτων, προκειμένου να φανεί αν η αιτία είναι ιογενής. Πάντως δεν εκφράζεται ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται ύφεση των κρουσμάτων.

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