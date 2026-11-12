Ιστιοπλοΐα: Χρυσό μετάλλιο για τον Κυριαζάκο στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, βίντεο
SPORTS
Ιστιοπλοΐα Ευάγγελος Κυριαζάκος

Ιστιοπλοΐα: Χρυσό μετάλλιο για τον Κυριαζάκο στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, βίντεο

Συνολικά στις 12 ιστιοδρομίες που έχουν τρέξει οι 24 αθλητές ο Κυριαζάκος έχει πάρει εννέα πρώτες θέσεις

Ιστιοπλοΐα: Χρυσό μετάλλιο για τον Κυριαζάκο στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, βίντεο
Χρυσό μετάλλιο για τον Ευάγγελο Κυριαζάκο στους 4ους  Θερινούς  Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο Ντακάρ της Σενεγάλης.
 
Ο Έλληνας ιστιοπλόος στις τρεις ιστιοδρομίες που έγιναν στα Techno 293 πήρε ισάριθμες πρώτες θέσεις και απέκτησε διαφορά 11 βαθμών από τον δεύτερο Χόι Τικ (Χονγκ Κονγκ).


 
Συνολικά στις 12 ιστιοδρομίες που έχουν τρέξει οι 24 αθλητές ο Κυριαζάκος έχει πάρει εννέα πρώτες θέσεις, αποδεικνύοντας στην πράξη την ανωτερότητά του σε όλους τους τομείς. 

Πρόκειται, άλλωστε, για έναν σπουδαίο ιστιοπλόο που καθημερινά δουλεύει σκληρά και το μέλλον του ανήκει.


 
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Στην κατηγορία των κοριτσιών η Κυριακή Ζέρβα θα κάνει την μεγάλη προσπάθεια για να μπει στα μετάλλια.
 
Στις κούρσες της Τετάρτης τερμάτισε 3,2 και 1 αντίστοιχα και μετά από 12 ιστιοδρομίες είναι 4η με 34 βαθμούς μεταξύ 23 σκαφών. Η τρίτη Κινέζα Γ. Ζίγιαν έχει 23 βαθμούς και όλα είναι ανοιχτά.

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