Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες τάσεις κι αν αλλάξουν, τα Converse Chuck Taylor παραμένουν τα απόλυτα must have sneakers, γράφοντας τη δική τους ιστορία στον κόσμο της μόδας.
Προσποιήθηκε τον λογιστή και άρπαξε από ηλικιωμένη στην Πάτρα χρήματα και κοσμήματα αξίας 12.000 ευρώ
Προσποιήθηκε τον λογιστή και άρπαξε από ηλικιωμένη στην Πάτρα χρήματα και κοσμήματα αξίας 12.000 ευρώ
Ο άγνωστος άνδρας προσποιήθηκε τον λογιστή και με διάφορα προσχήματα κατάφερε να πείσει την ηλικιωμένη
Νέο περιστατικό τηλεφωνικής απάτης σημειώθηκε χθες σε χωριό της Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδας, στην περιοχή της Πάτρας, με θύμα μία ηλικιωμένη γυναίκα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Tempo24.News, άγνωστος άνδρας προσποιήθηκε τον λογιστή και με διάφορα προσχήματα κατάφερε να πείσει την ηλικιωμένη να παραδώσει μέσα σε σακούλα χρήματα και κοσμήματα.
Η γυναίκα ακολούθησε τις οδηγίες του, με αποτέλεσμα να χάσει χρήματα και χρυσαφικά συνολικής αξίας περίπου 12.000 ευρώ.
Η Αστυνομία ερευνά την υπόθεση.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Tempo24.News, άγνωστος άνδρας προσποιήθηκε τον λογιστή και με διάφορα προσχήματα κατάφερε να πείσει την ηλικιωμένη να παραδώσει μέσα σε σακούλα χρήματα και κοσμήματα.
Η γυναίκα ακολούθησε τις οδηγίες του, με αποτέλεσμα να χάσει χρήματα και χρυσαφικά συνολικής αξίας περίπου 12.000 ευρώ.
Η Αστυνομία ερευνά την υπόθεση.
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