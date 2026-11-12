Μαρία Ιωαννίδου κατά Εριέττας Μαυρουδή: Ας πάει κάπου να ηρεμήσει η γυναίκα, σε ένα τρελοκομείο, η Ναταλία ήταν πικραμένη

Η ηθοποιός σχολίασε ακόμη, όσα ειπώθηκαν για τη σχέση της Ναταλίας Γερμανού με τη μητέρα της, μεταφέροντας όσα γνώριζε για τα συναισθήματα της παρουσιάστριας απέναντι στην απουσία της Εριέττας Μαυρουδή της από τη ζωή της:

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Η Μαρία Ιωαννίδου διαφώνησε επίσης με όσα είπε η Εριέττα Μαυρουδή, πως δηλαδή φώναξαν εκείνη στο νοσοκομείο όταν πέθανε ο δημοσιογράφος. Η ηθοποιός τόνισε ότι βρισκόταν στο πλευρό του Φρέντυ Γερμανού μέχρι το τέλος, ενώ αμφισβήτησε ότι υπήρξε τηλεφώνημα προς την πρώην σύζυγό του:

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Αναφορικά με τον ισχυρισμό, ότι ο Φρέντυ Γερμανός δεν επέτρεπε στην Εριέττα Μαυρουδή να εργαστεί μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της, η ηθοποιός περιέγραψε τη δική της εμπειρία από τη σχέση τους, τονίζοντας ότι εκείνη είχε διαφορετική αντιμετώπιση:

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Σε ερώτηση για το πώς θα αντιδρούσε αν συναντούσε την Εριέττα Μαυρουδή, η Μαρία Ιωαννίδου ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να ανοίξει προσωπική συζήτηση μαζί της:

«Καταρχήν δεν θα την αναγνώριζα. Δεν την έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Ακόμα και εάν τη γνώριζα, δεν θα της έλεγα τίποτα. Αν είχα διάθεση και κέφια και καιρό και χρόνο θα της έκανα μια ωραία μήνυση, αλλά δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με την κυρία Μαυρουδή. Βασικά θέλω να τελειώνει η ιστορία, να μην με αναφέρει, γιατί με ματιάζει».

Τέλος, η Μαρία Ιωαννίδου αναφέρθηκε στην επιθυμία της να διατηρήσει το επώνυμο του Φρέντυ Γερμανού και μετά τον θάνατό της, εξηγώντας ότι έχει ήδη συζητήσει το θέμα με τον σύντροφό της:





Εριέττα Μαυρουδή: Δεν έχω καμία μητρότητα, δεν το αισθάνθηκα ποτέ - Τι είπε για την κόρη της Ναταλία Γερμανού και τον Φρέντυ



Η μητέρα της Ναταλίας Γερμανού παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Κεραία», αποσπάσματα της οποίας προβλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου στο «Happy Day», με την ίδια να εξηγεί γιατί αποφάσισε να πάρει διαζύγιο από τον δημοσιογράφο, αλλά και



Όπως ανέφερε η Εριέττα Μαυρουδή για την κόρη της και παρουσιάστρια: «Δεν έχω καμία μητρότητα και καμία διάθεση να αποκατασταθεί η μητρότητα μου. Δηλαδή είναι κάτι που δεν το αισθάνθηκα ποτέ και το λέω ευθαρσώς. Δεν ντρέπομαι. Δηλαδή κάποια στιγμή οι γυναίκες που είναι σαν και μένα πρέπει να τολμάνε να το λένε. Είναι μια αναπηρία, πιθανόν, να το δεχτώ, αλλά δεν μου έλειψε ποτέ αυτό το πράγμα. Με τον τρόπο μου ήμουν εκεί. Παρότι η Ναταλία παραπονιέται και λέει “ναι, ερχόσουν αλλά για να κάθεστε με τη Λελέ και να μιλάτε για άντρες”. Λέω ναι, γιατί εκεί περνούσα καλά. Παρότι δεν ήμουν ποτέ καμία μαμά με κουλουράκια και με "τι κάνεις μωράκι μου", τουλάχιστον θέλω να πιστεύω απ’ ό,τι μου λέει και εκείνη, ότι μπόρεσα να της μεταδώσω αυτήν την αγάπη για την ανεξαρτησία, του να στέκεται στα πόδια της και να ασχολείται με τη δουλειά της πάρα πολύ. Η Ναταλία επίσης δεν έχει παιδιά διότι δεν το έχει και εκείνη με τη μητρότητα πρέπει να πω. Είναι άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ τα ζώα. Έχει τρία, τέσσερα σκυλιά και δώσ’ του, και είναι ένας άνθρωπος τον οποίο θαυμάζω πάρα πολύ».



«Έτσι έχω ζητήσει από τον σύντροφό μου τον τωρινό, τον Δημήτρη, αν πάω πρώτη εκεί στο… Να γράψουν όπως γράφει η ταυτότητά μου. Η ταυτότητά μου γράφει Μαρία Ιωαννίδου Γερμανού».Η μητέρα της Ναταλίας Γερμανού παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Κεραία», αποσπάσματα της οποίας προβλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου στο «Happy Day», με την ίδια να εξηγεί γιατί αποφάσισε να πάρει διαζύγιο από τον δημοσιογράφο, αλλά και πώς έχει εξελιχθεί η επικοινωνία της με τη Ναταλία Γερμανού. Όπως ανέφερε η Εριέττα Μαυρουδή για την κόρη της και παρουσιάστρια: «Δεν έχω καμία μητρότητα και καμία διάθεση να αποκατασταθεί η μητρότητα μου. Δηλαδή είναι κάτι που δεν το αισθάνθηκα ποτέ και το λέω ευθαρσώς. Δεν ντρέπομαι. Δηλαδή κάποια στιγμή οι γυναίκες που είναι σαν και μένα πρέπει να τολμάνε να το λένε. Είναι μια αναπηρία, πιθανόν, να το δεχτώ, αλλά δεν μου έλειψε ποτέ αυτό το πράγμα. Με τον τρόπο μου ήμουν εκεί. Παρότι η Ναταλία παραπονιέται και λέει “ναι, ερχόσουν αλλά για να κάθεστε με τη Λελέ και να μιλάτε για άντρες”. Λέω ναι, γιατί εκεί περνούσα καλά. Παρότι δεν ήμουν ποτέ καμία μαμά με κουλουράκια και με "τι κάνεις μωράκι μου", τουλάχιστον θέλω να πιστεύω απ’ ό,τι μου λέει και εκείνη, ότι μπόρεσα να της μεταδώσω αυτήν την αγάπη για την ανεξαρτησία, του να στέκεται στα πόδια της και να ασχολείται με τη δουλειά της πάρα πολύ. Η Ναταλία επίσης δεν έχει παιδιά διότι δεν το έχει και εκείνη με τη μητρότητα πρέπει να πω. Είναι άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ τα ζώα. Έχει τρία, τέσσερα σκυλιά και δώσ’ του, και είναι ένας άνθρωπος τον οποίο θαυμάζω πάρα πολύ».



Η Εριέττα Μαυρουδή επεσήμανε, πως από την αρχή ήξερε ότι δεν ήθελε να κάνει οικογένεια: «Με τον Φρέντυ δεν μπορούσαμε να μείνουμε μαζί γιατί υπήρχε ένα βασικό, πώς να σας πω, ένα βασικό αρνητικό. Ο Φρέντυ, παρά το ότι μοιάζει πολύ διαφορετικός από αυτό που θα πω, ήταν ένας άνθρωπος πολύ μάτσο θα έλεγα και πατριαρχικής κοινωνίας. Υπέροχος, χαριτωμένος, γυναικάς όλα αυτά, αλλά έτσι. Όταν τελείωσα εγώ τη σχολή ήθελα να δουλέψω. Όχι… δεν ήθελε. Τελείως διαφορετικά. Οπότε εκεί ξαφνικά άρχισα να αισθάνομαι ότι κάτι δεν πάει καλά. Από καιρό κάμποσο μένω έγκυος και του λέω “έχουμε συνεννοηθεί ότι παιδιά και οικογένειες δεν κάνουμε”. “Μα εγώ θέλω μια οικογένεια” και λέω "α, εδώ πέρα είναι χάλια τα πράγματα"».



Και πρόσθεσε: «Ήμουν πάρα πολύ μικρή για να αναλάβω πρωτοβουλίες. Και έτσι αποφασίζω το διαζύγιο. Κάνω το παιδί, βλέπω ότι πρόκειται να πάθω μεγάλη κατάθλιψη και αποφασίζω το διαζύγιο. Ήδη από τότε που ήρθε το παιδί, η Ναταλία, δεν ήμασταν πια το ζευγάρι που περνούσε καλά. Σε όλους τους τομείς και όλα τα επίπεδα. Κατάλαβε ότι δε γινόταν, γιατί ο Φρέντυ έτσι κι αλλιώς ήθελε να κάνει και μια άλλη ζωή που δεν θα μπορούσε να την κάνει ως παντρεμένος. Για να σου δώσω να καταλάβεις, είχαμε χωρίσει με διαζύγιο και μου έλεγε “κουκλάκι μου αγαπημένο, μην πεις σε κανέναν ότι έχουμε διαζύγιο”. Λέω “γιατί πουλάκι μου;”. Λες και δεν καταλάβαινα. “Δεν θέλω να γίνει γνωστό ότι έχουμε χωρίσει με διαζύγιο. Δεν με καταλαβαίνεις”; “Σε καταλαβαίνω”, λέω. Λοιπόν, ο άνθρωπος θα κάνει μια άλλη ζωή».



Ψέματα. Γιατί να την καλέσουν; Είχαν χωρίσει εκατομμύρια χρόνια πριν και εγώ είχα παντρευτεί με τον Φρέντυ. Εγώ ήμουν δίπλα του. Εγώ του κρατούσα το χεράκι και εγώ του έκλεισα τα ματάκια του. Μου φαίνεται ότι έχει απωθημένα, δεν την ξέρω την κυρίαΕμένα όχι μόνο μου επέτρεπε να δουλέψω, με βοηθούσε στις δουλειές μου. Δεν είχε απιστήσει ποτέ ο Φρέντυ