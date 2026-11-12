Η εξομολόγηση του Ζαρντέλ: Όταν δεν κλήθηκα στο Μουντιάλ 2002 ξεκίνησα το ποτό και δοκίμασα κοκαΐνη

Ο Βραζιλιάνος που έγραψε ιστορία στην Ευρώπη με τη φανέλα της Πόρτο μίλησε για την τεράστια αλλαγή στη ζωή του όταν δεν κλήθηκε στο Μουντιάλ 2002





«Μέχρι σήμερα, δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί ο Σκολάρι δεν με κάλεσε στην εθνική Βραζιλίας το 2002. Ήμουν ανάμεσα στους πέντε καλύτερους σέντερ φορ στον κόσμο.



Jardel: "Mi sono distrutto con alcol e cocaina. Ancona? Cibo a parte, solo ricordi negativi" https://t.co/Pzeq2JgUU5 — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) November 12, 2026



Στην



Gazzetta dello Sport.







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Η πρώτη μου σύζυγος με εγκατέλειψε, ενώ προέκυψαν και ζητήματα σχετικά με την επιμέλεια των παιδιών μας. Ένιωθα ότι όλα γλιστρούσαν μέσα από τα χέρια μου - αλλά τα χειρότερα δεν είχαν έρθει ακόμα.



Το καλοκαίρι του 2003, δοκίμασα κοκαΐνη. Ήμουν σε διακοπές και ήξερα ότι μπορούσα να κάνω χρήση εκείνο το διάστημα, καθώς δεν υπήρχαν έλεγχοι ντόπινγκ.



Ο Βραζιλιάνος Μάριο Ζαρντέλ , υπήρξε ο κορυφαίος σέντερ φορ στα τέλη της δεκαετίας του '90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει το μεγάλο του όνειρο πραγματικότητα, να αγωνιστεί σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο.«Μέχρι σήμερα, δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί ο Σκολάρι δεν με κάλεσε στην εθνική Βραζιλίας το 2002. Ήμουν ανάμεσα στους πέντε καλύτερους σέντερ φορ στον κόσμο.Στην Πόρτο , πέτυχα 168 γκολ σε 175 αγώνες μέσα σε τέσσερα χρόνια, ενώ τη σεζόν πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο στην Κορέα και την Ιαπωνία, σημείωσα 55 γκολ σε 42 αγώνες με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, κατακτώντας το δεύτερο «Χρυσό Παπούτσι» μου.Καταλαβαίνω ότι η Βραζιλία διέθετε τότε σπουδαίους παίκτες, αλλά εγώ άξιζα μια κλήση», είπε-μεταξύ άλλων-σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα«Από εκείνη τη στιγμή, η ζωή μου κατέρρευσε. Έπεσα σε κατάθλιψη και άρχισα να πίνω υπερβολικά. Η συμμετοχή σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν το όνειρο της ζωής μου.Η πρώτη μου σύζυγος με εγκατέλειψε, ενώ προέκυψαν και ζητήματα σχετικά με την επιμέλεια των παιδιών μας. Ένιωθα ότι όλα γλιστρούσαν μέσα από τα χέρια μου - αλλά τα χειρότερα δεν είχαν έρθει ακόμα.Το καλοκαίρι του 2003, δοκίμασα κοκαΐνη. Ήμουν σε διακοπές και ήξερα ότι μπορούσα να κάνω χρήση εκείνο το διάστημα, καθώς δεν υπήρχαν έλεγχοι ντόπινγκ.





Μου άρεσε· με έκανε να νιώθω ζωντανός, χωρίς κατάθλιψη. Κάποια στιγμή, έμεινα ξύπνιος για μια ολόκληρη εβδομάδα. Στη συνέχεια, από υπερβολική δόση παραλίγο να πεθάνω, αλλά ένας φίλος που βρισκόταν μαζί μου, μου έσωσε τη ζωή. Τότε ήταν που έφτασα στον πάτο.



Πέρασα μήνες μιλώντας με ψυχιάτρους. Τελικά, απελευθερώθηκα οριστικά όταν γνώρισα τη δεύτερη σύζυγό μου, τη Σάντρα. Με βοήθησε να καταλάβω το νόημα της ζωής και σήμερα είμαι ευτυχισμένος».



Ουσιαστικά, η πορεία του «SuperMario» εκτυλίχθηκε μέσα σε μόλις έξι χρόνια -από το 1996 έως τη μοιραία χρονιά του 2002- για να ακολουθήσει μια ελεύθερη πτώση που τον οδήγησε σε οκτώ διαφορετικές χώρες. Σήμερα, είναι ένας άνθρωπος συμφιλιωμένος με τον εαυτό του.



Στα 53 του πλέον, ο Ζαρντέλ ζει στη Φορταλέζα, όπου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην αγορά ακινήτων, ενώ μέρος της οικογένειάς του διαμένει επίσης στη Μπολόνια



Ο Βραζιλιάνος έχει αγωνιστεί και κόντρα στον Ολυμπιακό σε δύο σεζόν στο Champions League το 1997-98 και 1998-99, όπου πέτυχε και δύο γκολ κόντρα στους ερυθρόλευκους.