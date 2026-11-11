Γεωργιάδης: Η Μαρία Ευθυμίου λέει όσα σκέφτομαι και πιστεύω για την κουλτούρα της μιζέριας στη χώρα

«Όσο πιο μίζερος, γκρινιάρης, μεμψίμοιρος είσαι, τόσο πιο προοδευτικός είσαι. Όσο πιο αισιόδοξος είσαι, τόσο πιο συντηρητικός είσαι, μιλάμε για τρικυμία εν κρανίω» είπε στην ανάλυσή της στο συνέδριο του travel.gr