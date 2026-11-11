Γεωργιάδης: Η Μαρία Ευθυμίου λέει όσα σκέφτομαι και πιστεύω για την κουλτούρα της μιζέριας στη χώρα
Γεωργιάδης: Η Μαρία Ευθυμίου λέει όσα σκέφτομαι και πιστεύω για την κουλτούρα της μιζέριας στη χώρα
«Όσο πιο μίζερος, γκρινιάρης, μεμψίμοιρος είσαι, τόσο πιο προοδευτικός είσαι. Όσο πιο αισιόδοξος είσαι, τόσο πιο συντηρητικός είσαι, μιλάμε για τρικυμία εν κρανίω» είπε στην ανάλυσή της στο συνέδριο του travel.gr
Απόλυτα σύμφωνα βρίσκουν τον Άδωνι Γεωργιάδη όσα είπε η ιστορικός και καθηγήτρια Μαρία Ευθυμίου στο συνέδριο του travel.gr σχετικά με τις ταμπέλες, ότι δηλαδή: «όσο πιο μίζερος, γκρινιάρης, μεμψίμοιρος είσαι, τόσο πιο προοδευτικός είσαι. Όσο πιο αισιόδοξος είσαι, τόσο πιο συντηρητικός είσαι» όπως είπε.
Ο υπουργός Υγείας ανάρτησε ένα βίντεο με όσα είπε χθες στο συνέδριο του travel.gr η ιστορικός και σχολίασε: «Έχω πραγματικά ενθουσιαστεί για αυτή την ανάλυση της καθηγήτριας μου στο ΕΚΠΑ κας Μαρίας Ευθυμίου. Λέει όλα όσα σκέφτομαι και πιστεύω για την κουλτούρα της μιζέριας που επικρατεί στη Χώρα».
Η Μαρία Ευθυμίου είπε στο συνέδριο του travel.gr: «Έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα που εγώ παρατηρώ, όταν ένα άτομο ανάμεσά μας είναι αισιόδοξο και βλέπει μια καλή μεριά και λέει «ναι, δεν έχουμε αρκετά σχολεία, αλλά φέτος κτίστηκαν τρία σχολεία στην περιοχή μας, χρειάζονται άλλα δύο, θα τα διεκδικήσουμε.
» Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αισιοδοξία σε αυτή τη χώρα έχει ιδεολογικοποιηθεί. Όσο πιο μίζερος, γκρινιάρης, μεμψίμοιρος είσαι, τόσο πιο προοδευτικός είσαι. Τέτοιες ταμπέλες βάζουμε. Όσο πιο αισιόδοξος είσαι και έχεις μια δυναμική προς τα μπρος, τόσο πιο συντηρητικός είσαι.
» Δηλαδή μιλάμε για ταραχή εν κρανίω η οποία μας χαρακτηρίζει εδώ και δεκαετίες. Και με πείσμα έχουμε κολλημένα τα πόδια μας κάτω γιατί έχουμε χτίσει τον κόσμο μας πια».
Ο υπουργός Υγείας ανάρτησε ένα βίντεο με όσα είπε χθες στο συνέδριο του travel.gr η ιστορικός και σχολίασε: «Έχω πραγματικά ενθουσιαστεί για αυτή την ανάλυση της καθηγήτριας μου στο ΕΚΠΑ κας Μαρίας Ευθυμίου. Λέει όλα όσα σκέφτομαι και πιστεύω για την κουλτούρα της μιζέριας που επικρατεί στη Χώρα».
Έχω πραγματικά ενθουσιαστεί για αυτή την ανάλυση της καθηγήτριας μου στο ΕΚΠΑ κας Μαρίας Ευθυμίου. Λέει όλα όσα σκέφτομαι και πιστεύω για την κουλτούρα της μιζέριας που επικρατεί στη Χώρα pic.twitter.com/AATVW7DhAp— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 11, 2026
» Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αισιοδοξία σε αυτή τη χώρα έχει ιδεολογικοποιηθεί. Όσο πιο μίζερος, γκρινιάρης, μεμψίμοιρος είσαι, τόσο πιο προοδευτικός είσαι. Τέτοιες ταμπέλες βάζουμε. Όσο πιο αισιόδοξος είσαι και έχεις μια δυναμική προς τα μπρος, τόσο πιο συντηρητικός είσαι.
» Δηλαδή μιλάμε για ταραχή εν κρανίω η οποία μας χαρακτηρίζει εδώ και δεκαετίες. Και με πείσμα έχουμε κολλημένα τα πόδια μας κάτω γιατί έχουμε χτίσει τον κόσμο μας πια».
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