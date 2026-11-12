Μετωπική σύγκρουση ΙΧ με σχολικό στη Λάρισα: Διασωληνώθηκε το παιδί που επέβαινε στο αυτοκίνητο, σοβαρά τραυματισμένος ο πατέρας του, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Λάρισα Τροχαίο Τραυματίες Σχολικό λεωφορείο

Μετωπική σύγκρουση ΙΧ με σχολικό στη Λάρισα: Διασωληνώθηκε το παιδί που επέβαινε στο αυτοκίνητο, σοβαρά τραυματισμένος ο πατέρας του, δείτε βίντεο

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το αυτοκίνητο έγινε μία άμορφη μάζα σιδερικών στο εμπρόσθιο μέρος του

Μετωπική σύγκρουση ΙΧ με σχολικό στη Λάρισα: Διασωληνώθηκε το παιδί που επέβαινε στο αυτοκίνητο, σοβαρά τραυματισμένος ο πατέρας του, δείτε βίντεο
UPD: 38 ΣΧΟΛΙΑ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (12/11) έξω από τη Λάρισα όταν  ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε πατέρας και ένα αγοράκι 2,5 ετών σε ειδικό κάθισμα, συγκρούστηκε μετωπικά με σχολικό λεωφορείο γεμάτο παιδιά.

Η σύγκρουση προκάλεσε συντριπτικά κατάγματα στον 30χρονο οδηγό του ΙΧ, ενώ ο ανήλικος γιος του που βρισκόταν στο αυτοκίνητο νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Σημειώνεται ότι δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί στους επιβαίνοντες του λεωφορείου.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το αυτοκίνητο έγινε μία άμορφη μάζα σιδερικών στο εμπρόσθιο μέρος του. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που ανέσυραν τον τραυματία πατέρα και το παιδί.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο σχολικό λεωφορείο δεν καταγράφηκε σοβαρός τραυματισμός με τα παιδιά να μεταφέρονται με άλλο μέσο από το σημείο.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Σοκαριστικό τροχαίο έξω από τη Λάρισα, αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε σχολικό
Μετωπική σύγκρουση ΙΧ με σχολικό στη Λάρισα: Διασωληνώθηκε το παιδί που επέβαινε στο αυτοκίνητο, σοβαρά τραυματισμένος ο πατέρας του, δείτε βίντεο
Μετωπική σύγκρουση ΙΧ με σχολικό στη Λάρισα: Διασωληνώθηκε το παιδί που επέβαινε στο αυτοκίνητο, σοβαρά τραυματισμένος ο πατέρας του, δείτε βίντεο
Μετωπική σύγκρουση ΙΧ με σχολικό στη Λάρισα: Διασωληνώθηκε το παιδί που επέβαινε στο αυτοκίνητο, σοβαρά τραυματισμένος ο πατέρας του, δείτε βίντεο
Μετωπική σύγκρουση ΙΧ με σχολικό στη Λάρισα: Διασωληνώθηκε το παιδί που επέβαινε στο αυτοκίνητο, σοβαρά τραυματισμένος ο πατέρας του, δείτε βίντεο
Μετωπική σύγκρουση ΙΧ με σχολικό στη Λάρισα: Διασωληνώθηκε το παιδί που επέβαινε στο αυτοκίνητο, σοβαρά τραυματισμένος ο πατέρας του, δείτε βίντεο
Μετωπική σύγκρουση ΙΧ με σχολικό στη Λάρισα: Διασωληνώθηκε το παιδί που επέβαινε στο αυτοκίνητο, σοβαρά τραυματισμένος ο πατέρας του, δείτε βίντεο
Μετωπική σύγκρουση ΙΧ με σχολικό στη Λάρισα: Διασωληνώθηκε το παιδί που επέβαινε στο αυτοκίνητο, σοβαρά τραυματισμένος ο πατέρας του, δείτε βίντεο
Μετωπική σύγκρουση ΙΧ με σχολικό στη Λάρισα: Διασωληνώθηκε το παιδί που επέβαινε στο αυτοκίνητο, σοβαρά τραυματισμένος ο πατέρας του, δείτε βίντεο
UPD: 38 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το ελληνικό κριθάρι περνά από το χωράφι στην εποχή των δεδομένων

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν  αξία για τους παραγωγούς. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης