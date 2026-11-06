Οπαδός του Παναθηναϊκού «βούτηξε» στην τάφρο του ΟΑΚΑ στο ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, δείτε βίντεο
SPORTS
Παναθηναϊκός οπαδός

Οπαδός του Παναθηναϊκού «βούτηξε» στην τάφρο του ΟΑΚΑ στο ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, δείτε βίντεο

Για μία μπάλα οπαδός του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας έπεσε στην τάφρο του ΟΑΚΑ

Οπαδός του Παναθηναϊκού «βούτηξε» στην τάφρο του ΟΑΚΑ στο ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, δείτε βίντεο
Ένα απίθανο περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για το Conference League.

Σε social media του εξωτερικού έχει κυκλοφορήσει βίντεο με οπαδό των «πράσινων» στην κεντρική κερκίδα που πέφτει στην τάφρο που χωρίζει την κερκίδα από τον αγωνιστικό χώρο.

Η εξήγηση που δίνουν τα ξένα Μέσα είναι πως στην τάφρο είχε πέσει μία μπάλα με τον συγκεκριμένο οπαδό να βουτάει στο κενό προφανώς για να πάρει την πιάσει. Όπως φαίνεται και από το βίντεο ο οπαδός πέφτει επίτηδες στο κενό άρα το πιθανότερο σενάριο είναι ότι το έχει κάνει πράγματι για να πιάσει τη μπάλα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη bTV Sport (@btvsport)

Thema Insights

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πίσω από τις μεγάλες στιγμές

Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης