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Οπαδός του Παναθηναϊκού «βούτηξε» στην τάφρο του ΟΑΚΑ στο ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, δείτε βίντεο
Οπαδός του Παναθηναϊκού «βούτηξε» στην τάφρο του ΟΑΚΑ στο ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, δείτε βίντεο
Για μία μπάλα οπαδός του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας έπεσε στην τάφρο του ΟΑΚΑ
Ένα απίθανο περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για το Conference League.
Σε social media του εξωτερικού έχει κυκλοφορήσει βίντεο με οπαδό των «πράσινων» στην κεντρική κερκίδα που πέφτει στην τάφρο που χωρίζει την κερκίδα από τον αγωνιστικό χώρο.
Η εξήγηση που δίνουν τα ξένα Μέσα είναι πως στην τάφρο είχε πέσει μία μπάλα με τον συγκεκριμένο οπαδό να βουτάει στο κενό προφανώς για να πάρει την πιάσει. Όπως φαίνεται και από το βίντεο ο οπαδός πέφτει επίτηδες στο κενό άρα το πιθανότερο σενάριο είναι ότι το έχει κάνει πράγματι για να πιάσει τη μπάλα.
Σε social media του εξωτερικού έχει κυκλοφορήσει βίντεο με οπαδό των «πράσινων» στην κεντρική κερκίδα που πέφτει στην τάφρο που χωρίζει την κερκίδα από τον αγωνιστικό χώρο.
Η εξήγηση που δίνουν τα ξένα Μέσα είναι πως στην τάφρο είχε πέσει μία μπάλα με τον συγκεκριμένο οπαδό να βουτάει στο κενό προφανώς για να πάρει την πιάσει. Όπως φαίνεται και από το βίντεο ο οπαδός πέφτει επίτηδες στο κενό άρα το πιθανότερο σενάριο είναι ότι το έχει κάνει πράγματι για να πιάσει τη μπάλα.
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