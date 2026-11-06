Χριστούγεννα με λάμψη Χόλιγουντ στο Παρίσι: Η Κέιτ Μπλάνσετ θα ανάψει τα φώτα στα Ηλύσια Πεδία
ΚΟΣΜΟΣ
Κέιτ Μπλάνσετ Φωταγώγηση Χριστούγεννα Ηλύσια Πεδία

Χριστούγεννα με λάμψη Χόλιγουντ στο Παρίσι: Η Κέιτ Μπλάνσετ θα ανάψει τα φώτα στα Ηλύσια Πεδία

Η διάσημη ηθοποιός θα πατήσει το κουμπί που θα σημάνει την έναρξη της φωταγώγησης, μεταμορφώνοντας τη διάσημη παρισινή λεωφόρο σε ένα λαμπερό χριστουγεννιάτικο σκηνικό

Χριστούγεννα με λάμψη Χόλιγουντ στο Παρίσι: Η Κέιτ Μπλάνσετ θα ανάψει τα φώτα στα Ηλύσια Πεδία
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Η Κέιτ Μπλάνσετ θα είναι το κεντρικό πρόσωπο της φετινής χριστουγεννιάτικης φωταγώγησης των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, καθώς η διάσημη Αυστραλή ηθοποιός θα ανάψει τα εορταστικά φώτα της εμβληματικής λεωφόρου στις 18 Νοεμβρίου.

Η Μπλάνσετ θα πατήσει το κουμπί που θα σημάνει την έναρξη της φωταγώγησης, μεταμορφώνοντας τη διάσημη παρισινή λεωφόρο σε ένα λαμπερό χριστουγεννιάτικο σκηνικό.

Η ηθοποιός εξέφρασε τη χαρά της για την πρόσκληση, τονίζοντας τους ιδιαίτερους δεσμούς της με τη γαλλική πρωτεύουσα.

«Είμαι πολύ χαρούμενη και νιώθω ιδιαίτερη τιμή που θα είμαι το κεντρικό πρόσωπο της χριστουγεννιάτικης φωταγώγησης των Ηλυσίων Πεδίων. Το Παρίσι είναι μια πόλη ιδιαίτερα αγαπητή σε μένα, όπου η τέχνη, ο κινηματογράφος και ο πολιτισμός κατέχουν μια μοναδική θέση. Είναι χαρά μου να συμμετέχω σε αυτή τη στιγμή μαγείας» ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Επιτροπής των Ηλυσίων Πεδίων, Μαρκ-Αντουάν Ζαμέ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή της ηθοποιού στην εκδήλωση. «Μας είπε το "ναι" με τόση κομψότητα και απλότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, «είναι χαρά και τιμή για την Επιτροπή να υποδέχεται την ηθοποιό, τέσσερις ταινίες της οποίας πρόκειται να κυκλοφορήσουν στη Γαλλία μέσα στους επόμενους 18 μήνες».
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