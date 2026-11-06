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Στην εθνική Μεξικού ο Γκονζάλες, εκτός ο Πινέδα
Στην εθνική Μεξικού ο Γκονζάλες, εκτός ο Πινέδα
Ο Ράφα Μάρκες συμπεριέλαβε στις κλήσεις της εθνικής Μεξικού τον Αρμάντο Γκονζάλες, ενώ εκτός έμεινε ο Ορμπελίν Πινέδα
Από την πρώτη στιγμή που ο Αρμάντο Γκονζάλες πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα έγινε αντιληπτό πόσο σημαντικός παίκτης είναι για το Μεξικό. Τον επιθετικό του Ολυμπιακού τον ακολουθούν παντού οι συμπατριώτες του και σε κάθε ευκαιρία του δείχνουν πόσο τον λατρεύουν και τον πιστεύουν.
Δεν θα μπορούσε φυσικά να μην κληθεί στην εθνική ομάδα της πατρίδας του. Ο Ράφα Μάρκες συμπεριέλαβε τον Αρμάντο Γκονζάλες στις κλήσεις για τα δύο παιχνίδια με αντίπαλο τη Τζαμάικα τα οποία θα διεξαχθούν στις 15 Νοεμβρίου εκτός έδρας και στις 18 του ίδιους μήνα εντός έδρας.
Αντίθετα ο πρώην μέσος της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα δεν συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις του ομοσπονδιακού προπονητή του Μεξικού.
Δεν θα μπορούσε φυσικά να μην κληθεί στην εθνική ομάδα της πατρίδας του. Ο Ράφα Μάρκες συμπεριέλαβε τον Αρμάντο Γκονζάλες στις κλήσεις για τα δύο παιχνίδια με αντίπαλο τη Τζαμάικα τα οποία θα διεξαχθούν στις 15 Νοεμβρίου εκτός έδρας και στις 18 του ίδιους μήνα εντός έδρας.
Αντίθετα ο πρώην μέσος της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα δεν συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις του ομοσπονδιακού προπονητή του Μεξικού.
¡LOS ELEGIDOS! 📋✅ Incondicionales, estos son los 28 jugadores que nos representarán en la fecha FIFA de Noviembre 🏟️👊. #SomosRegios 🤠 *Publicidad para México* https://t.co/y6ZaB5tRuT— Selección Nacional (@miseleccionmx) November 6, 2026
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