Παναθηναϊκός: Εγκαθιστά υβριδικό σύστημα χλοοτάπητα στο ΟΑΚΑ
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ΟΑΚΑ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος

Παναθηναϊκός: Εγκαθιστά υβριδικό σύστημα χλοοτάπητα στο ΟΑΚΑ

Με παρέμβαση του Γιάννη Αλαφούζου ο Παναθηναϊκός προχωράει στην εγκατάσταση υβριδικού χλοοτάπητα στο ΟΑΚΑ

Παναθηναϊκός: Εγκαθιστά υβριδικό σύστημα χλοοτάπητα στο ΟΑΚΑ
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Σε αναβάθμιση του αγωνιστικού χώρου του ΟΑΚΑ με την εγκατάσταση υβριδικού συστήματος προχωράει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Μάλιστα το σύνολο της δαπάνης θα το καλύψουν οι «πράσινοι» μετά από παρέμβαση του Γιάννη Αλαφούζου.

Οι εργασίες για την αντικατάσταση του θα ξεκινήσουν άμεσα προκειμένου να εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις εθνικές ομάδες. Τα απαραίτητα έργα θα γίνουν από εξειδικευμένη εταιρεία του εξωτερικού.

Η παρέμβαση γίνεται προκειμένου να είναι πιο ανθεκτικός και σταθερός ο αγωνιστικός χώρος. Ήδη έχουν γίνει παρεμβάσεις μετά τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν από τις τρεις μεγάλες συναυλίες που φιλοξενήθηκαν στο ΟΑΚΑ.

Τοποθετήθηκε νέος φυσικός χλοοτάπητας και μάλιστα έγιναν και πέντε παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, αλλά οι «πράσινοι» θέλουν να δημιουργήσουν τις καλύτερες συνθήκες για την ομάδα σε όλα τα παιχνίδια της σε Ελλάδα και Ευρώπη.
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