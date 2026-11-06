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Η Αστυνομία άναψε κόκκινο στους οπαδούς του Παναθηναϊκού για Καυτανζόγλειο
Η Αστυνομία άναψε κόκκινο στους οπαδούς του Παναθηναϊκού για Καυτανζόγλειο
Η αστυνομική διεύθυνση είπε «όχι» σε μετακίνηση οπαδών του Παναθηναϊκού στο Καυτανζόγλειο για το παιχνίδι με τον Ηρακλή
Παναθηναϊκός και Ηρακλής είχαν έρθει σε συμφωνία προκειμένου να υπάρξει μετακίνηση οπαδών στα δύο μεταξύ τους παιχνίδια. Αυτό που απέμενε ήταν να ανάψει το πράσινο φως και η Αστυνομία προκειμένου να ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη 1.500 οπαδοί των «πράσινων».
Η αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ωστόσο είπε «όχι» στη μετακίνηση οπαδών των δύο ομάδων τόσο στο ματς της Κυριακής όσο και σε αυτό της Αθήνας. Συμφωνία υπήρχε τόσο μεταξύ των φίλων του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή όσο και μεταξύ των διοικήσεων.
Η Αστυνομία επικαλέστηκε την προβληματική κατάσταση του Καυτανζογλείου, την έλλειψη υποδομών, πάρκινγκ, αλλά και τη θέση του στον αστικό ιστό. Από την πλευρά της Αστυνομίας υπήρξε δέσμευση ότι το ίδιο θα συμβεί σε όλα τα παιχνίδια του Ηρακλή στο πρωτάθλημα.
Η αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ωστόσο είπε «όχι» στη μετακίνηση οπαδών των δύο ομάδων τόσο στο ματς της Κυριακής όσο και σε αυτό της Αθήνας. Συμφωνία υπήρχε τόσο μεταξύ των φίλων του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή όσο και μεταξύ των διοικήσεων.
Η Αστυνομία επικαλέστηκε την προβληματική κατάσταση του Καυτανζογλείου, την έλλειψη υποδομών, πάρκινγκ, αλλά και τη θέση του στον αστικό ιστό. Από την πλευρά της Αστυνομίας υπήρξε δέσμευση ότι το ίδιο θα συμβεί σε όλα τα παιχνίδια του Ηρακλή στο πρωτάθλημα.
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