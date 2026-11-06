ΠΑΟΚ: Χειρουργείται το Σάββατο ο Όσμαν

Ο Cedi Osman στο PAOK Sports Arena, λίγο πριν αναχωρήσει για την Κωνσταντινούπολη, όπου το μεσημέρι του Σαββάτου (7/11) θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης ρήξης μηνίσκου στο δεξί γόνατο. Οι σκέψεις μας είναι μαζί του. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά αύριο και είμαστε σίγουροι ότι ο Cedi θα επιστρέψει πιο δυνατός.