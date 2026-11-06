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ΠΑΟΚ: Χειρουργείται το Σάββατο ο Όσμαν
ΠΑΟΚ: Χειρουργείται το Σάββατο ο Όσμαν
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε πως ο Τζέντι Όσμαν θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο δεξί γόνατο, στην Κωνσταντινούπολη
Το μεσημέρι του Σαββάτου θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ο Τζέντι Όσμαν όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Τούρκος φόργουορντ θα χειρουργηθεί στην Κωνσταντινούπολη και θα υποβληθεί σε αποκατάσταση ρήξης μηνίσκου που υπέστη στο δεξί του γόνατο.
Λίγο πριν αναχωρήσει για την Κωνσταντινούπολη ο Τζέντι Όσμαν βρέθηκε στην PAOK Sports Arena με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να του εύχεται καλή επιτυχία στην επέμβαση του και γρήγορη επιστροφή στα παρκέ.
Λίγο πριν αναχωρήσει για την Κωνσταντινούπολη ο Τζέντι Όσμαν βρέθηκε στην PAOK Sports Arena με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να του εύχεται καλή επιτυχία στην επέμβαση του και γρήγορη επιστροφή στα παρκέ.
Ο Cedi Osman στο PAOK Sports Arena, λίγο πριν αναχωρήσει για την Κωνσταντινούπολη, όπου το μεσημέρι του Σαββάτου (7/11) θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης ρήξης μηνίσκου στο δεξί γόνατο. Οι σκέψεις μας είναι μαζί του. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά αύριο και είμαστε σίγουροι ότι ο Cedi θα επιστρέψει πιο δυνατός.— PAOK BC (@PAOKbasketball) November 6, 2026
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