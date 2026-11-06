ΠΑΟΚ: Χειρουργείται το Σάββατο ο Όσμαν
SPORTS
Τζέντι Όσμαν ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Χειρουργείται το Σάββατο ο Όσμαν

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε πως ο Τζέντι Όσμαν θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο δεξί γόνατο, στην Κωνσταντινούπολη

ΠΑΟΚ: Χειρουργείται το Σάββατο ο Όσμαν
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Το μεσημέρι του Σαββάτου θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ο Τζέντι Όσμαν όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Τούρκος φόργουορντ θα χειρουργηθεί στην Κωνσταντινούπολη και θα υποβληθεί σε αποκατάσταση ρήξης μηνίσκου που υπέστη στο δεξί του γόνατο.

Λίγο πριν αναχωρήσει για την Κωνσταντινούπολη ο Τζέντι Όσμαν βρέθηκε στην PAOK Sports Arena με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να του εύχεται καλή επιτυχία στην επέμβαση του και γρήγορη επιστροφή στα παρκέ.


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