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Η στιγμή που σεκιούριτι σκοτώνει ένοπλο που εισέβαλε σε γραφεία τράπεζας στις ΗΠΑ και δολοφόνησε εργαζόμενη για ένα χρέος $2.500, δείτε βίντεο
Η στιγμή που σεκιούριτι σκοτώνει ένοπλο που εισέβαλε σε γραφεία τράπεζας στις ΗΠΑ και δολοφόνησε εργαζόμενη για ένα χρέος $2.500, δείτε βίντεο
Δράστης ο 35χρονος Τζέικομπ Πίρσον ο οποίος αφού πυροβόλησε την 41χρονη Λιν Σέλμαν με καραμπίνα, της έριξε τη χαριστική βολή ενώ εκείνη προσπαθούσε να ξεφύγει
Δραματικά είναι τα βίντεο από όσα συνέβησαν στα γραφεία της Citibank στην Τάμπα των ΗΠΑ όταν ο 35χρονος Τζέικομπ Πίρσον μπούκαρε με το όχημά του και σκότωσε εν ψυχρώ μια εργαζόμενη πριν να τον πυροβολήσει και να τον εξουδετερώσει ένας υπάλληλος ασφαλείας της τράπεζας.
Το αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε την Τετάρτη όταν ο Πίρσον έλαβε δικαστική κλήση για ένα χρέος ύψους 2.500 ευρώ.
Σύμφωνα με την αστυνομία ο 35χρονος που έφυγε από το σπίτι του στο Ορλάντο και πήγε στα γραφεία της Citibank, είχε καλέσει στο δικηγορικό γραφείο που είχε αναλάβει την διαδικασία είσπραξης της οφειλής και είχε πει: «Αν δεν θέλετε να πάω εκεί με το AR-15 μου, το αλεξίσφαιρο γιλέκο μου και την τρέλα μου, ακυρώστε αυτή τη δικαστική υπόθεση, γαμώτο. Με καταλαβαίνετε; Βρίσκομαι μόλις μία ώρα και τρία λεπτά μακριά, οπότε το τελευταίο πράγμα που θέλετε είναι να τα βάλετε μαζί μου».
Σε βίντεο φαίνεται ένα αυτοκίνητο με οδηγό τον Πίρσον να ρίχνει την πύλη των γραφείων της τράπεζας όπου εργάζονταν εκείνη την ώρα 3.200 υπάλληλοι. Στη συνέχεια ο 35χρονος, ο οποίος δεν είχε απασχολήσει τις αρχές, συνάντησε στην αυλή την 41χρονη υπάλληλο της τράπεζας, Λιν Σέλμαν.
Σε δεύτερο βίντεο φαίνεται να πυροβολεί την άτυχη γυναίκα με μια καραμπίνα ενώ όταν το όπλο έπαθε εμπλοκή, πήγε στο αυτοκίνητό του και πήρε ένα πιστόλι με το οποίο έριξε τη χαριστική βολή στην 41χρονη που προσπαθούσε να διαφύγει.
Στη συνέχεια, ο Πίρσον εισέβαλε στην καφετέρια των γραφείων , αποφασισμένος να βρει και άλλα θύματα ενώ το δικηγορικό γραφείο το οποίο είχε καλέσει, είχε επικοινωνήσει με τον επικεφαλής ασφαλείας της Citibank, τον συνταξιούχο πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ Τζον Φρέιλι.
Σε κάμερα ασφαλείας φαίνεται ότι ο Φρέιλι πήρε θέση μάχης έξω από τις τουαλέτες και όταν είδε τον Πίρσον τον πυροβόλησε πέντε φορές.
Το αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε την Τετάρτη όταν ο Πίρσον έλαβε δικαστική κλήση για ένα χρέος ύψους 2.500 ευρώ.
Σύμφωνα με την αστυνομία ο 35χρονος που έφυγε από το σπίτι του στο Ορλάντο και πήγε στα γραφεία της Citibank, είχε καλέσει στο δικηγορικό γραφείο που είχε αναλάβει την διαδικασία είσπραξης της οφειλής και είχε πει: «Αν δεν θέλετε να πάω εκεί με το AR-15 μου, το αλεξίσφαιρο γιλέκο μου και την τρέλα μου, ακυρώστε αυτή τη δικαστική υπόθεση, γαμώτο. Με καταλαβαίνετε; Βρίσκομαι μόλις μία ώρα και τρία λεπτά μακριά, οπότε το τελευταίο πράγμα που θέλετε είναι να τα βάλετε μαζί μου».
Σε βίντεο φαίνεται ένα αυτοκίνητο με οδηγό τον Πίρσον να ρίχνει την πύλη των γραφείων της τράπεζας όπου εργάζονταν εκείνη την ώρα 3.200 υπάλληλοι. Στη συνέχεια ο 35χρονος, ο οποίος δεν είχε απασχολήσει τις αρχές, συνάντησε στην αυλή την 41χρονη υπάλληλο της τράπεζας, Λιν Σέλμαν.
True heroes don’t run from danger they run toward it. 🇺🇸— Ravious101 🦅🇺🇸 (@Ravious101) November 5, 2026
We are learning the details behind yesterday’s tragic shooting at the Citibank corporate campus in Brandon, Florida, and why the heroic actions of Marine Corps veteran John Fraley saved countless lives.
WHY IT HAPPENED:
The…
Σε δεύτερο βίντεο φαίνεται να πυροβολεί την άτυχη γυναίκα με μια καραμπίνα ενώ όταν το όπλο έπαθε εμπλοκή, πήγε στο αυτοκίνητό του και πήρε ένα πιστόλι με το οποίο έριξε τη χαριστική βολή στην 41χρονη που προσπαθούσε να διαφύγει.
WARNING GRAPHIC ⚠️ THE CITI BANK SHOOTING IN TAMPA YESTERDAY FULL VIDEO #shorts #caughtontape #breaking #viralvideo pic.twitter.com/uRmIEIpwIl— BUC WARRIOR (@WarriorBuc) November 5, 2026
Στη συνέχεια, ο Πίρσον εισέβαλε στην καφετέρια των γραφείων , αποφασισμένος να βρει και άλλα θύματα ενώ το δικηγορικό γραφείο το οποίο είχε καλέσει, είχε επικοινωνήσει με τον επικεφαλής ασφαλείας της Citibank, τον συνταξιούχο πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ Τζον Φρέιλι.
Σε κάμερα ασφαλείας φαίνεται ότι ο Φρέιλι πήρε θέση μάχης έξω από τις τουαλέτες και όταν είδε τον Πίρσον τον πυροβόλησε πέντε φορές.
WATCH: CCTV footage captured the Citibank security guard shooting and killing the active shooter in Tampa. pic.twitter.com/iIVvApB0po— Breaking911 (@Breaking911) November 5, 2026
«Βρισκόταν εκεί με έναν και μοναδικό σκοπό: να κυνηγήσει και να σκοτώσει οποιονδήποτε άνθρωπο θα έβρισκε μπροστά του. Χάρη στις ηρωικές ενέργειες του σεκιούριτι της Citibank, η τρομοκρατική του δράση τερματίστηκε πριν καν αρχίσει» δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας για τον Πίρσον, ο οποίος υπέκυψε σε νοσοκομείο από τα τραύματα που είχε υποστεί από τα πυρά του σεκιούριτι της Citibank.
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