Σύντροφος Απόστολου Λύτρα: Πολλές γυναίκες θα ήθελαν να είναι στη θέση μου, είναι πολύ όμορφος άντρας
Σύντροφος Απόστολου Λύτρα: Πολλές γυναίκες θα ήθελαν να είναι στη θέση μου, είναι πολύ όμορφος άντρας
«Δεν με απασχολεί το παρελθόν του, κοιτάω πώς είναι μαζί μου», είπε η 32χρονη Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη για τον 54χρονο ποινικολόγο
Δηλώσεις για τη σχέση της με τον Απόστολο Λύτρα έκανε η σύντροφός του Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη, επισημαίνοντας πως αισθάνεται ότι πολλές γυναίκες θα ήθελαν να βρίσκονται στη θέση της, ενώ σχολιάζοντας τη διαφορά ηλικίας τους τόνισε πως δεν την επηρεάζει.
Ο 54χρονος ποινικολόγος, έναν χρόνο μετά τον γάμο του με τη Θεοδώρα Παπαδοπούλου πήρε διαζύγιο και έφτιαξε ξανά τη ζωή του με το 32χρονο μοντέλο.
Η ίδια, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Πρωινό» την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη γνωριμία τους: «Δεν γνωριστήκαμε από τα social media, ήμασταν σε κοινή παρέα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Με γοήτευσε πολύ το ότι είναι πανέξυπνος, έχει πολύ καλή ψυχή, έχει ευαισθησία και είναι καλοσυνάτος. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή που τον γνωρίζω και θεωρώ πως πολλές γυναίκες θα ήθελαν να είναι στη θέση μου», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Ο Απόστολος Λύτρας πρόσφατα βρέθηκε σε επίδειξη του Athens Fashion Week για να την παρακολουθήσει στην πασαρέλα, με την Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη να αναφέρει πως αισθάνθηκε όμορφα που θέλησε να τη στηρίξει: «Ένιωσα όμορφα. Με θαυμάζει, είναι υποστηρικτικός, θεωρώ ότι καμαρώνει, του αρέσει πολύ γιατί έχει καταλάβει τι άνθρωπος είμαι, πόσο το θέλω», σημείωσε και πρόσθεσε πως αυτό το διάστημα, παράλληλα με τις σπουδές της στη δημοσιογραφία, προετοιμάζεται για έναν ευρωπαϊκό διαγωνισμό μόντελινγκ.
Όπως εξήγησε, έχει επικεντρωθεί στη δουλειά της και ο γάμος δεν είναι κάτι που σκέφτεται προς το παρόν: «Δεν είναι αυτή τη στιγμή στα σχέδιά μου. Προέχει η ευρώπη που πρέπει να φύγω και έχει ο Θεός».
Η Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη ανέφερε έπειτα για τη σχέση της με τον ποινικόλογο: «Είναι κάτι φρέσκο, καινούριο, κυλάει πολύ όμορφα και περνάμε πολύ ωραία» ενώ για τη διαφορά ηλικίας 22 ετών ανάμεσά τους συμπλήρωσε: «Δεν υπάρχει ιδιαίτερη διαφορά ηλικίας. Ίσως επειδή είναι ένας πολύ όμορφος άντρας και δεν το βλέπω... Δεν είναι κάτι που με επηρεάζει έτσι ώστε να απαντήσω».
Όταν ρωτήθηκε για το παρελθόν του Απόστολου Λύτρα, δήλωσε κλείνοντας πως δεν στέκεται σε αυτό: «Δεν με απασχολεί το πριν. Με απασχολεί από την ημέρα που γνωρίζω τον άνθρωπο και πώς είναι με εμένα. Σίγουρα είμαστε οι πράξεις μας, παίζει ρόλο, αλλά κοιτάω πώς είναι μαζί μου».
Ο 54χρονος ποινικολόγος, έναν χρόνο μετά τον γάμο του με τη Θεοδώρα Παπαδοπούλου πήρε διαζύγιο και έφτιαξε ξανά τη ζωή του με το 32χρονο μοντέλο.
Η ίδια, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Πρωινό» την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη γνωριμία τους: «Δεν γνωριστήκαμε από τα social media, ήμασταν σε κοινή παρέα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Με γοήτευσε πολύ το ότι είναι πανέξυπνος, έχει πολύ καλή ψυχή, έχει ευαισθησία και είναι καλοσυνάτος. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή που τον γνωρίζω και θεωρώ πως πολλές γυναίκες θα ήθελαν να είναι στη θέση μου», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Ο Απόστολος Λύτρας πρόσφατα βρέθηκε σε επίδειξη του Athens Fashion Week για να την παρακολουθήσει στην πασαρέλα, με την Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη να αναφέρει πως αισθάνθηκε όμορφα που θέλησε να τη στηρίξει: «Ένιωσα όμορφα. Με θαυμάζει, είναι υποστηρικτικός, θεωρώ ότι καμαρώνει, του αρέσει πολύ γιατί έχει καταλάβει τι άνθρωπος είμαι, πόσο το θέλω», σημείωσε και πρόσθεσε πως αυτό το διάστημα, παράλληλα με τις σπουδές της στη δημοσιογραφία, προετοιμάζεται για έναν ευρωπαϊκό διαγωνισμό μόντελινγκ.
Όπως εξήγησε, έχει επικεντρωθεί στη δουλειά της και ο γάμος δεν είναι κάτι που σκέφτεται προς το παρόν: «Δεν είναι αυτή τη στιγμή στα σχέδιά μου. Προέχει η ευρώπη που πρέπει να φύγω και έχει ο Θεός».
Η Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη ανέφερε έπειτα για τη σχέση της με τον ποινικόλογο: «Είναι κάτι φρέσκο, καινούριο, κυλάει πολύ όμορφα και περνάμε πολύ ωραία» ενώ για τη διαφορά ηλικίας 22 ετών ανάμεσά τους συμπλήρωσε: «Δεν υπάρχει ιδιαίτερη διαφορά ηλικίας. Ίσως επειδή είναι ένας πολύ όμορφος άντρας και δεν το βλέπω... Δεν είναι κάτι που με επηρεάζει έτσι ώστε να απαντήσω».
Όταν ρωτήθηκε για το παρελθόν του Απόστολου Λύτρα, δήλωσε κλείνοντας πως δεν στέκεται σε αυτό: «Δεν με απασχολεί το πριν. Με απασχολεί από την ημέρα που γνωρίζω τον άνθρωπο και πώς είναι με εμένα. Σίγουρα είμαστε οι πράξεις μας, παίζει ρόλο, αλλά κοιτάω πώς είναι μαζί μου».
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