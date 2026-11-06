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Κλήθηκε στην Εθνική Ελπίδων ο Χρήστος Μουζακίτης
Κλήθηκε στην Εθνική Ελπίδων ο Χρήστος Μουζακίτης
Ο Γιάννης Ταουσιάνης κάλεσε τον Χρήστο Μουζακίτη στην Εθνική Ελπίδων για τα κρίσιμα παιχνίδια με την Ισλανδία
Δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια έχει μπροστά τη Εθνική Ελπίδων που αντιμετωπίζει την Ισλανδία και έχει ως στόχο την πρόκριση στην τελική φάση του Euro U21.
Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στις 12 Νοεμβρίου εκτός έδρας, ενώ ο δεύτερος αγώνα θα γίνει στις 16 Νοεμβρίου στο γήπεδο της Λεωφόρου.
Στις επιλογές της Ελπίδων που ανακοίνωσε ο Γιάννης Ταουσιάνης συμπεριλήφθηκε και το όνομα του Χρήστου Μουζακίτη, ο οποίος θα ενισχύσει την Ελπίδων σε αυτό το κρίσιμο ματς.
Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής Ελπίδων:
Τερματοφύλακες: Δημήτριος Μοναστηρλής (ΠΑΟΚ), Νικόλαος Νέστορας Μπότης (Πογκόν), Θεόφιλος Κακαδιάρης (Αστέρας AKTOR).
Αμυντικοί: Αλέξιος Καλογερόπουλος (Nuremberg), Χρήστος Αλεξίου (ΑΕΚ), Δημήτριος Κεραμίτσης (Πογκόν), Γεώργιος Μάριος Κάτρης (Παναθηναϊκός), Κωνσταντίνος Πολυκράτης (Κηφισιά), Κωνσταντίνος Κωστούλας (ΟΦΗ), Νόα Άλεν (Σικάγο Φάιρ), Μάριος Ταξιάρχης Φίλων (Λεβαδειακός).
Μέσοι: Θεοφάνης Μπακούλας (Ολυμπιακός), Σωτήριος Κοντούρης (Παναθηναϊκός), Χρήστος Αλμύρας (Ντζουργκάρντεν), Κωνσταντίνος Γκούμας (Λεβαδειακός), Αντριάνο Μπρέγκου (Παναιτωλικός), Χρήστος Μουζακίτης (Χαλ), Δημήτριος Καλοσκάμης (ΑΕΚ).
Επιθετικοί: Αντώνιος Παπακανέλλος (Αστέρας AKTOR), Γεώργιος Κούτσιας (Φαμαλικάο), Δημήτριος Ράλλης (Γιαγκελόνια), Ανέστης Μύθου (ΠΑΟΚ), Γεώργιος Κυριόπουλος (Κηφισιά), Ιωάννης Θεοδοσουλάκης (ΟΦΗ), Σταύρος Πνευμονίδης (Ατρόμητος), Λάμπρος Σμυρλής (Παναιτωλικός).
Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στις 12 Νοεμβρίου εκτός έδρας, ενώ ο δεύτερος αγώνα θα γίνει στις 16 Νοεμβρίου στο γήπεδο της Λεωφόρου.
Στις επιλογές της Ελπίδων που ανακοίνωσε ο Γιάννης Ταουσιάνης συμπεριλήφθηκε και το όνομα του Χρήστου Μουζακίτη, ο οποίος θα ενισχύσει την Ελπίδων σε αυτό το κρίσιμο ματς.
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Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής Ελπίδων:
Τερματοφύλακες: Δημήτριος Μοναστηρλής (ΠΑΟΚ), Νικόλαος Νέστορας Μπότης (Πογκόν), Θεόφιλος Κακαδιάρης (Αστέρας AKTOR).
Αμυντικοί: Αλέξιος Καλογερόπουλος (Nuremberg), Χρήστος Αλεξίου (ΑΕΚ), Δημήτριος Κεραμίτσης (Πογκόν), Γεώργιος Μάριος Κάτρης (Παναθηναϊκός), Κωνσταντίνος Πολυκράτης (Κηφισιά), Κωνσταντίνος Κωστούλας (ΟΦΗ), Νόα Άλεν (Σικάγο Φάιρ), Μάριος Ταξιάρχης Φίλων (Λεβαδειακός).
Μέσοι: Θεοφάνης Μπακούλας (Ολυμπιακός), Σωτήριος Κοντούρης (Παναθηναϊκός), Χρήστος Αλμύρας (Ντζουργκάρντεν), Κωνσταντίνος Γκούμας (Λεβαδειακός), Αντριάνο Μπρέγκου (Παναιτωλικός), Χρήστος Μουζακίτης (Χαλ), Δημήτριος Καλοσκάμης (ΑΕΚ).
Επιθετικοί: Αντώνιος Παπακανέλλος (Αστέρας AKTOR), Γεώργιος Κούτσιας (Φαμαλικάο), Δημήτριος Ράλλης (Γιαγκελόνια), Ανέστης Μύθου (ΠΑΟΚ), Γεώργιος Κυριόπουλος (Κηφισιά), Ιωάννης Θεοδοσουλάκης (ΟΦΗ), Σταύρος Πνευμονίδης (Ατρόμητος), Λάμπρος Σμυρλής (Παναιτωλικός).
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