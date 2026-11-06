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Για πρώτη φορά μαζί στην εθνική Αγγλίας τα αδέρφια Μπέλιγχαμ
Για πρώτη φορά μαζί στην εθνική Αγγλίας τα αδέρφια Μπέλιγχαμ
Τα αδέρφια Μπέλιγχαμ κλήθηκαν από τον Τόμας Τούχελ στην εθνική ομάδα της Αγγλίας για τα παιχνίδια με Κροατία και Ισπανία
Για πρώτη φορά τα αδέρφια Μπέλιγχαμ θα αγωνιστούν μαζί στην εθνική ομάδα της Αγγλίας. Ο Τζουντ και ο Τζομπ κλήθηκαν από τον Τόμας Τούχελ για τα παιχνίδια με Κροατία και Ισπανία.
Ο ομοσπονδιακός προπονητής δεν έχει στη διάθεση του σημαντικούς ποδοσφαιριστές γι’ αυτά τα δύο παιχνίδια όπως είναι οι Πάλμερ, Φόντεν και κάπως έτσι άνοιξε ο δρόμος για την κλήση του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.
Ο Τζόμπι Μπέλιγχαμ αγωνίζεται στη Ντόρτμουντ είναι εξάρι και έχει συμβόλαιο με τους Γερμανούς έως το 2030. τη φετινή σεζόν έχει κάνει 14 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και μετράει τρεις ασίστ.
Ο ομοσπονδιακός προπονητής δεν έχει στη διάθεση του σημαντικούς ποδοσφαιριστές γι’ αυτά τα δύο παιχνίδια όπως είναι οι Πάλμερ, Φόντεν και κάπως έτσι άνοιξε ο δρόμος για την κλήση του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.
Ο Τζόμπι Μπέλιγχαμ αγωνίζεται στη Ντόρτμουντ είναι εξάρι και έχει συμβόλαιο με τους Γερμανούς έως το 2030. τη φετινή σεζόν έχει κάνει 14 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και μετράει τρεις ασίστ.
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