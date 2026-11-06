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Η διαδρομή του Κουτσουπιά προς το όνειρο της Εθνικής, ο χιαστός και η Ιταλία
Η διαδρομή του Κουτσουπιά προς το όνειρο της Εθνικής, ο χιαστός και η Ιταλία
Ο γιος του Γιώργου Κουτσουπιά, ο Ηλίας, είναι το νέο πρόσωπο που κλήθηκε στην Εθνική ομάδα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς – Ποιος είναι ο 25χρονος μέσος
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που κάλεσε στην Εθνική ομάδα για τα παιχνίδια με Ολλανδία και Σερβία. Μεταξύ αυτών υπάρχει εκείνο του Ηλία Κουτσουπιά. Σε πολλούς δεν λέει κάτι. Σε πιο παλιούς το όνομα παραπέμπει στον Γιώργο Κουτσουπιά παλιό ποδοσφαιριστή που είχε συνδέσει το όνομα του με τον ΟΦΗ. Πράγματι είναι ο γιος του Γιώργου Κουτσουπιά και στο ελληνικό κοινό μπορεί να μην είναι ευρέως γνωστός, διότι από τη χώρα μας έφυγε από μικρή ηλικία.
Ήταν 16 ετών αποφάσισε να εγκαταλείψει την πατρίδα μας προκειμένου να παίξει ποδόσφαιρο στην Ιταλία. Εννιά χρόνια λείπει από την Ελλάδα και στις 3 Οκτωβρίου 2020 έκανε το ντεμπούτο του στη Serie B για τη Βίρτους Εντέλα. Το 2021 ανακοινώθηκε από την Τερνάνα και στη συνέχεια υπήρξε πολύ σοβαρό ενδιαφέρον από τη Μπολόνια, αλλά η μεταγραφή του δεν προχώρησε. Το καλοκαίρι του 2022 μετακόμισε στην Μπενεβέντο, η οποία τον παραχώρησε δανεικό στη Μπάρι και το 2024 έκανε συμβόλαιο με την Καταντζάρο, ενώ τον Ιανουάριο του 2025 δόθηκε δανεικός στη Φροζινόνε.
Τα τρία πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα για τον ίδιο, αφού σε μικρή ηλικία έφυγε από την Κρήτη, όμως, είχε πάντα δίπλα του την οικογένεια του. Τον Ιανουάριο του 2024 κι ενώ αγωνιζόταν στη Μπάρι και τα πήγανε περίφημα υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού. Αυτή η ατυχία λίγο έλειψε να τον λυγίσει, αλλά ο ίδιος δεν το έβαλε κάτω. Ακόμα και τώρα το χειρουργημένο γόνατο είναι αυτό που του δίνει όταν βλέπει το σημάδι σε αυτό.
Ο Κουτσουπιάς έχει παραδεχτεί ότι αυτός ο τραυματισμός τον υποχρέωσε να δουλέψει σε σημεία του σώματος του που δεν δούλευε το προηγούμενο διάστημα. Πάντα ήθελε να παίξει σε υψηλό επίπεδο και η περσινή του εικόνα ανάγκασε αρκετές ομάδες να ασχοληθούν. Ακόμα και από τη χώρα μας Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έβαλαν το όνομα του στις λίστες τους. Αρκετά κλαμπ του εξωτερικού μπήκαν στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ να είναι αυτή που έδειξε πολύ ζεστό ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή.
Η Τορίνο και η Κάλιαρι επίσης ασχολήθηκαν με τον 25χρονο χαφ και, αλλά οι απαιτήσεις της Φροζινόνε τις ανάγκασαν να κάνουν πίσω. Συγκεκριμένα 6-7 εκατ. ευρώ ζητούσε η ιταλική ομάδα για να τον παραχωρήσει. Ο Κουτσουπιάς είχε ενημερώσει τη Φροζινόνε πως δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιο του κι έτσι μπήκε η Άντερλεχτ στο κόλπο και κατάφερε να τον αποκτήσει με συμβόλαιο για 2+1 χρόνια.
Όνειρο του 25χρονου μέσου ήταν η Εθνική ομάδα. Το είχε δηλώσει πολλές φορές και η αλήθεια είναι πως ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον είχε υπό παρακολούθηση αρκετό καιρό. Διαπίστωσε πως είναι ένα παιδί που προσαρμόζεται γρήγορα στις απαιτήσεις της ομάδας κι έτσι του δίνει την ευκαιρία να μπει στην Εθνική ομάδα ανδρών.
Ήταν 16 ετών αποφάσισε να εγκαταλείψει την πατρίδα μας προκειμένου να παίξει ποδόσφαιρο στην Ιταλία. Εννιά χρόνια λείπει από την Ελλάδα και στις 3 Οκτωβρίου 2020 έκανε το ντεμπούτο του στη Serie B για τη Βίρτους Εντέλα. Το 2021 ανακοινώθηκε από την Τερνάνα και στη συνέχεια υπήρξε πολύ σοβαρό ενδιαφέρον από τη Μπολόνια, αλλά η μεταγραφή του δεν προχώρησε. Το καλοκαίρι του 2022 μετακόμισε στην Μπενεβέντο, η οποία τον παραχώρησε δανεικό στη Μπάρι και το 2024 έκανε συμβόλαιο με την Καταντζάρο, ενώ τον Ιανουάριο του 2025 δόθηκε δανεικός στη Φροζινόνε.
Τα τρία πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα για τον ίδιο, αφού σε μικρή ηλικία έφυγε από την Κρήτη, όμως, είχε πάντα δίπλα του την οικογένεια του. Τον Ιανουάριο του 2024 κι ενώ αγωνιζόταν στη Μπάρι και τα πήγανε περίφημα υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού. Αυτή η ατυχία λίγο έλειψε να τον λυγίσει, αλλά ο ίδιος δεν το έβαλε κάτω. Ακόμα και τώρα το χειρουργημένο γόνατο είναι αυτό που του δίνει όταν βλέπει το σημάδι σε αυτό.
Ο Κουτσουπιάς έχει παραδεχτεί ότι αυτός ο τραυματισμός τον υποχρέωσε να δουλέψει σε σημεία του σώματος του που δεν δούλευε το προηγούμενο διάστημα. Πάντα ήθελε να παίξει σε υψηλό επίπεδο και η περσινή του εικόνα ανάγκασε αρκετές ομάδες να ασχοληθούν. Ακόμα και από τη χώρα μας Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έβαλαν το όνομα του στις λίστες τους. Αρκετά κλαμπ του εξωτερικού μπήκαν στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ να είναι αυτή που έδειξε πολύ ζεστό ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή.
Η Τορίνο και η Κάλιαρι επίσης ασχολήθηκαν με τον 25χρονο χαφ και, αλλά οι απαιτήσεις της Φροζινόνε τις ανάγκασαν να κάνουν πίσω. Συγκεκριμένα 6-7 εκατ. ευρώ ζητούσε η ιταλική ομάδα για να τον παραχωρήσει. Ο Κουτσουπιάς είχε ενημερώσει τη Φροζινόνε πως δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιο του κι έτσι μπήκε η Άντερλεχτ στο κόλπο και κατάφερε να τον αποκτήσει με συμβόλαιο για 2+1 χρόνια.
Όνειρο του 25χρονου μέσου ήταν η Εθνική ομάδα. Το είχε δηλώσει πολλές φορές και η αλήθεια είναι πως ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον είχε υπό παρακολούθηση αρκετό καιρό. Διαπίστωσε πως είναι ένα παιδί που προσαρμόζεται γρήγορα στις απαιτήσεις της ομάδας κι έτσι του δίνει την ευκαιρία να μπει στην Εθνική ομάδα ανδρών.
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