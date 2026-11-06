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Ο Ράφα Ναδάλ και το σενάριο για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Ράφα Ναδάλ και το σενάριο για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης
Πως ο Ράφα Ναδάλ θα μπορούσε να διεκδικήσει τον προεδρικό θώκο της ομάδας της Μαδρίτης και τι λέει ο ίδιος
Όπως ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτης στις 21 Νοεμβρίου, στη γενική συνέλευση τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου θα κληθούν να επικυρώσουν την είσοδο του Ράφα Ναδάλ στο διοικητικό συμβούλιο του κλαμπ. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα τόσο για την ομάδα όσο και για τον ίδιο.
Η είσοδος του στο διοικητικό συμβούλιο της Ρεάλ, ωστόσο δεν σημαίνει ότι έχει επιλεγεί για διάδοχος του Φλορεντίνο Πέρεθ. Αν και στο κλαμπ υπάρχει απόλυτη μυστικότητα γύρω από αυτό το θέμα, η κουβέντα έχει ανοίξει για το τι μπορεί να συμβεί.
Ο θρύλος του τένις θα είναι μέλος του συλλόγου, αλλά δεν παύει να είναι ένα πρόσωπο που εμπνέει σεβασμό και έχει μεγάλη σύνδεση με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο ίδιος έχει τονίσει πως η είσοδος του στο διοικητικό συμβούλιο θα του δώσει τη δυνατότητα να μάθει πως λειτουργεί ο σύλλογος και να αποκτήσει την απαιτούμενη εμπειρία στη διοίκηση του.
Άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τον Ναδάλ αναφέρουν ότι δεν προχωράει σε αυτή την κίνηση για να μείνει άπραγος. Σύμφωνα με το περιβάλλον του μπαίνει στο διοικητικό συμβούλιο για να συνεισφέρει στο μέλλον και από άλλο πόστο.
Το καταστατικό της Ρεάλ Μαδρίτης περιλαμβάνει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα για την προεδρία του κλαμπ. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 40 θα απαιτούνται 20 συνεχόμενα χρόνια να έχει την ιδιότητα μέλους. Θα πρέπει επίσης να προσκομίσει τραπεζική εγγύηση τουλάχιστον του 15% των προϋπολογισμένων εξόδων υποστηριζόμενη από την προσωπική περιουσία.
Ο Ναδάλ είναι επίτιμο μέλος από το 2011 με αριθμό 67.778. Εάν αναγνωριστούν και εκείνα τα χρόνια τότε θα συμπληρώσει τα 20 έτη που απαιτούνται για την προεδρία το 2031. Ο κάτοχος των 22 τίτλων Grand Slam και δύο χρυσών Ολυμπιακών μεταλλίων ποτέ δεν έκρυψε το ενδιαφέρον του για τη θέση του προέδρου, αλλά από την άλλη δεν το έχει παρουσιάσει ως σταθερό του στόχο. Έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να το εξετάσει αυτό το σενάριο εφόσον προκύψουν οι συνθήκες.
Η είσοδος του στο διοικητικό συμβούλιο της Ρεάλ, ωστόσο δεν σημαίνει ότι έχει επιλεγεί για διάδοχος του Φλορεντίνο Πέρεθ. Αν και στο κλαμπ υπάρχει απόλυτη μυστικότητα γύρω από αυτό το θέμα, η κουβέντα έχει ανοίξει για το τι μπορεί να συμβεί.
Ο θρύλος του τένις θα είναι μέλος του συλλόγου, αλλά δεν παύει να είναι ένα πρόσωπο που εμπνέει σεβασμό και έχει μεγάλη σύνδεση με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο ίδιος έχει τονίσει πως η είσοδος του στο διοικητικό συμβούλιο θα του δώσει τη δυνατότητα να μάθει πως λειτουργεί ο σύλλογος και να αποκτήσει την απαιτούμενη εμπειρία στη διοίκηση του.
Άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τον Ναδάλ αναφέρουν ότι δεν προχωράει σε αυτή την κίνηση για να μείνει άπραγος. Σύμφωνα με το περιβάλλον του μπαίνει στο διοικητικό συμβούλιο για να συνεισφέρει στο μέλλον και από άλλο πόστο.
Το καταστατικό της Ρεάλ Μαδρίτης περιλαμβάνει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα για την προεδρία του κλαμπ. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 40 θα απαιτούνται 20 συνεχόμενα χρόνια να έχει την ιδιότητα μέλους. Θα πρέπει επίσης να προσκομίσει τραπεζική εγγύηση τουλάχιστον του 15% των προϋπολογισμένων εξόδων υποστηριζόμενη από την προσωπική περιουσία.
Ο Ναδάλ είναι επίτιμο μέλος από το 2011 με αριθμό 67.778. Εάν αναγνωριστούν και εκείνα τα χρόνια τότε θα συμπληρώσει τα 20 έτη που απαιτούνται για την προεδρία το 2031. Ο κάτοχος των 22 τίτλων Grand Slam και δύο χρυσών Ολυμπιακών μεταλλίων ποτέ δεν έκρυψε το ενδιαφέρον του για τη θέση του προέδρου, αλλά από την άλλη δεν το έχει παρουσιάσει ως σταθερό του στόχο. Έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να το εξετάσει αυτό το σενάριο εφόσον προκύψουν οι συνθήκες.
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