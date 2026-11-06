Κατεδαφίστηκε το σπίτι που έμενε ο Σωτήρης Μουστάκας στα Βριλήσσια, δείτε φωτογραφία
Κατεδαφίστηκε το σπίτι που έμενε ο Σωτήρης Μουστάκας στα Βριλήσσια, δείτε φωτογραφία
Ο Σωτήρης Μουστάκας έμεινε στο σπίτι στη συμβολή των οδών Αναλήψεως και Θερμοπυλών τη δεκαετία του '80
Αρκετά σχόλια προκάλεσε η φωτογραφία που ανήρτησε χρήστης του Facebook με τις εργασίες κατεδάφισης στο σπίτι που έμενε στη δεκαετία του '80 ο Σωτήρης Μουστάκας στα Βριλήσσια.
Πρόκειται για ένα σπίτι που βρισκόταν στη συμβολή των οδών Αναλήψεως και Θερμοπυλών.
«Το σπίτι στα Βριλήσσια που ζούσε για χρόνια ο αείμνηστος Σωτήρης Μουστάκας, σήμερα (σ.σ. την Πέμπτη το πρωί. Πάει και αυτό και μαζί του μια ολόκληρη εποχή!» έγραψε ο κάτοικος της περιοχής που δημοσίευσε τη σχετική φωτογραφία.
Στα σχόλια κάτω από την ανάρτηση, κάτοικοι των Βριλησσίων θυμήθηκαν στιγμές που είχαν ζήσει με τον Σωτήρη Μουστάκα και τη σύζυγό του, Μαρία Μπονέλου.
«Τα Χριστούγεννα πήγαινα να τους πω τα κάλαντα κ μου άνοιγε η Μπονέλου η γυναίκα του, ωραίοι άνθρωποι ζεστοί κ αγαπητοί!!!!» έγραψε ένας από τους σχολιαστές.
«Πολλές φορές τον έβλεπα με τις πιτζάμες να ψωνίζει από τον φούρνο της Κύπρου τόσο απλός ήταν» θυμήθηκε ένας δεύτερος.
«Εμείς σχολούσαμε από το 1ο Λύκειο κ τρέχαμε να τον προλάβουμε να μας πει το μεσημεριανό ανέκδοτο!!!» έγραψε ένας τρίτος.
Άλλοι σημείωσαν ότι στο σπίτι αυτό έμενε ο Σωτήρης Μουστάκας όταν απέκτησε την κόρη του, Αλεξία, και άλλοι θυμήθηκαν ότι τα τελευταία χρόνια της ζωή τους ο αγαπημένος ηθοποιός τα είχε περάσει στον Γέρακα.
Πρόκειται για ένα σπίτι που βρισκόταν στη συμβολή των οδών Αναλήψεως και Θερμοπυλών.
«Το σπίτι στα Βριλήσσια που ζούσε για χρόνια ο αείμνηστος Σωτήρης Μουστάκας, σήμερα (σ.σ. την Πέμπτη το πρωί. Πάει και αυτό και μαζί του μια ολόκληρη εποχή!» έγραψε ο κάτοικος της περιοχής που δημοσίευσε τη σχετική φωτογραφία.
Στα σχόλια κάτω από την ανάρτηση, κάτοικοι των Βριλησσίων θυμήθηκαν στιγμές που είχαν ζήσει με τον Σωτήρη Μουστάκα και τη σύζυγό του, Μαρία Μπονέλου.
«Τα Χριστούγεννα πήγαινα να τους πω τα κάλαντα κ μου άνοιγε η Μπονέλου η γυναίκα του, ωραίοι άνθρωποι ζεστοί κ αγαπητοί!!!!» έγραψε ένας από τους σχολιαστές.
«Πολλές φορές τον έβλεπα με τις πιτζάμες να ψωνίζει από τον φούρνο της Κύπρου τόσο απλός ήταν» θυμήθηκε ένας δεύτερος.
«Εμείς σχολούσαμε από το 1ο Λύκειο κ τρέχαμε να τον προλάβουμε να μας πει το μεσημεριανό ανέκδοτο!!!» έγραψε ένας τρίτος.
Άλλοι σημείωσαν ότι στο σπίτι αυτό έμενε ο Σωτήρης Μουστάκας όταν απέκτησε την κόρη του, Αλεξία, και άλλοι θυμήθηκαν ότι τα τελευταία χρόνια της ζωή τους ο αγαπημένος ηθοποιός τα είχε περάσει στον Γέρακα.
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