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Συνελήφθησαν οκτώ αστυνομικοί στην Σερβία για βασανισμό κρατουμένου μέχρι θανάτου
Συνελήφθησαν οκτώ αστυνομικοί στην Σερβία για βασανισμό κρατουμένου μέχρι θανάτου
Το θύμα είχε κατηγορηθεί ότι βοήθησε τον αδερφό του στην εξαφάνιση του πτώματος ενός κοριτσιού
Την σύλληψη οκτώ αστυνομικών που θεωρούνται ύποπτοι για τον βασανισμό ενός ανθρώπου που πέθανε κατά την κράτησή του πριν από δύο χρόνια μετά την σύλληψή του για υπόθεση δολοφονίας παιδιού που είχε προκαλέσει σοκ στην Σερβία, ανακοίνωσε η σερβική εισαγγελία.
Ένα δίχρονο κοριτσάκι είχε εξαφανισθεί τον Μάρτιο 2024 στην πόλη Μπορ και η αστυνομία αποφάνθηκε ότι είχε δολοφονηθεί συλλαμβάνοντας δύο υπόπτους. Ομως το πτώμα του παιδιού δεν βρέθηκε ποτέ και η υπόθεση δεν είχε εξέλιξη.
Τον Απρίλιο 2024, ο αδελφός ενός από τους υπόπτους συνελήφθη ως ύποπτος ότι βοήθησε στην εξαφάνιση του πτώματος, αλλά στην συνέχεια πέθανε κατά την κράτησή του.
Η αστυνομία είχε ανακοινώσει τότε ότι ο 40χρονος άνδρας πέθανε «αφού ασθένησε», αλλά ανεξάρτητα σερβικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν πληροφορίες για τις διαπιστώσεις των ιατροδικαστών σύμφωνα με τις οποίες ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου.
Οι οκτώ αστυνομικοί που συνελήφθησαν σήμερα είναι ύποπτοι για «βαριές κακώσεις που προκάλεσαν τον θάνατο, καθώς και για επίθεση και βασανισμό», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της σερβικής εισαγγελίας.
Η σύλληψή τους είχε διαταχθεί και στο παρελθόν, αλλά, σύμφωνα με την εισαγγελία, «η υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του υπουργείου Εσωτερικών είχε παραλείψει να ενεργήσει».
Οι συλλήψεις τους ανακοινώνονται την ώρα που το κίνημα των φοιτητών που νίκησε στις εκλογές της 25ης Οκτωβρίου εκθρονίζοντας τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς ζητά μεταρρυθμίσεις.
Μετά την ήττα του προηγούμενου συστήματος εξουσίας, ο γενικός εισαγγελέας Ζαγκόρκα Ντόλοβατς είχε δηλώσει ότι βάζει τέλος «στην πολιτική και θεσμική παρεμπόδιση» του έργου της Εισαγγελίας.
Πολλοί αξιωματικοί της σερβικής αστυνομίας έχουν συλληφθεί μετά τις εκλογές με διάφορες κατηγορίες και ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών θα ανακριθεί με την υποψία της ανάμειξης στην εκλογική διαδικασία.
Ένα δίχρονο κοριτσάκι είχε εξαφανισθεί τον Μάρτιο 2024 στην πόλη Μπορ και η αστυνομία αποφάνθηκε ότι είχε δολοφονηθεί συλλαμβάνοντας δύο υπόπτους. Ομως το πτώμα του παιδιού δεν βρέθηκε ποτέ και η υπόθεση δεν είχε εξέλιξη.
Τον Απρίλιο 2024, ο αδελφός ενός από τους υπόπτους συνελήφθη ως ύποπτος ότι βοήθησε στην εξαφάνιση του πτώματος, αλλά στην συνέχεια πέθανε κατά την κράτησή του.
Η αστυνομία είχε ανακοινώσει τότε ότι ο 40χρονος άνδρας πέθανε «αφού ασθένησε», αλλά ανεξάρτητα σερβικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν πληροφορίες για τις διαπιστώσεις των ιατροδικαστών σύμφωνα με τις οποίες ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου.
Οι οκτώ αστυνομικοί που συνελήφθησαν σήμερα είναι ύποπτοι για «βαριές κακώσεις που προκάλεσαν τον θάνατο, καθώς και για επίθεση και βασανισμό», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της σερβικής εισαγγελίας.
Η σύλληψή τους είχε διαταχθεί και στο παρελθόν, αλλά, σύμφωνα με την εισαγγελία, «η υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του υπουργείου Εσωτερικών είχε παραλείψει να ενεργήσει».
Οι συλλήψεις τους ανακοινώνονται την ώρα που το κίνημα των φοιτητών που νίκησε στις εκλογές της 25ης Οκτωβρίου εκθρονίζοντας τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς ζητά μεταρρυθμίσεις.
Μετά την ήττα του προηγούμενου συστήματος εξουσίας, ο γενικός εισαγγελέας Ζαγκόρκα Ντόλοβατς είχε δηλώσει ότι βάζει τέλος «στην πολιτική και θεσμική παρεμπόδιση» του έργου της Εισαγγελίας.
Πολλοί αξιωματικοί της σερβικής αστυνομίας έχουν συλληφθεί μετά τις εκλογές με διάφορες κατηγορίες και ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών θα ανακριθεί με την υποψία της ανάμειξης στην εκλογική διαδικασία.
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